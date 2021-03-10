洛杉磯, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著新市場的大幅增長，全球汽車技術公司 SEA Electric Holdings Pty Ltd. (SEA Electric) 宣佈已完成初始私募股權融資，募集資金總額約為 4,200 萬美元。該投資的淨收益將使 SEA Electric 鞏固其作為商用車電動化市場領導者的地位，同時為其大量存貨提供資金並促進與營運商的更多試點計劃。



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SEA Electric 的全球總部及主要領導層位於洛杉磯，目前在五個國家／地區開展業務，並在所有市場進行超過一百萬英里的獨立原始設備製造商（「OEM」）測試和服務中營運。

總裁兼創始人 Tony Fairweather 表示：「我們為完成超額認購的股權融資感到非常高興，並很興奮歡迎全球機構投資者加入我們的行列。這筆資金使 SEA Electric 可以在我們探索今年在美國公開上市的選擇時，加快銷售力度和增加存貨。」

SEA Electric 目前與商用車 OEM、經銷商、營運商和裝配商合作，提供一系列新的零排放貨車，並計劃於今年交付 1,000 多輛電動商用車。公司預測到 2023 年底，道路上將有超過 15,000 輛此類汽車。

Fairweather 說：「2021 年將看到發達市場促進電動商用車普及的方式發生範式轉變，勢不可擋的勢頭將逐年建立。」

此外，Fairweather 評論說：「我們也非常興奮歡迎 Exro Technologies 成為 SEA Electric 的策略合作夥伴和股東。我們期待擴大與 Exro 的合作夥伴關係，並幫助優化二次使用電池的利用率。」

Exro Technologies 是一家領先的加拿大潔淨技術公司，也是 SEA Electric 的策略合作夥伴和股東，在電動馬達的功率和效率方面獲稱為先鋒和真正的「遊戲規則改變者」。根據 Fairweather 的說法，與 Exro 的合作將專注將電動貨車電池用於儲能應用。Exro 和 SEA Electric 將共同開發 Exro 的電池控制系統 (BCS) 以進行操作驗證，並朝著流動性和能源管理方面的電力電子學領域的領導地位邁出下一步。

Exro Technologies 行政總裁 Sue Ozdemir 說：「我們很高興與 SEA Electric 合作，以增加電動商用車的使用量。我們與 Tony 和 SEA Electric 團隊有著牢固的關係，並為實現電池控制系統共同開發項目的收益感到非常興奮。」

在本輪融資中與股東、投資者和合作夥伴緊密合作，包括 Exro、獨家財務顧問 Eight Capital 和國際律師事務所 Vinson and Elkins，Fairweather確認公司還將在今年尋求在美國公開上市的選擇。

A 輪背景

根據融資情況，SEA Electric 以每股 40.1995 美元的價格發行約 110 萬股 A 輪優先股，可根據認購方的選擇轉換為 SEA Electric 普通股，並在某些條件下（包括 SEA Electric 完成公開交易）自動轉換為普通股。

SEA Electric 歷史時間表

2012 年 – SEA Electric 在澳洲成立

2017 年 – 經過 5 年的產品開發／現場測試，推出首款 SEA Electric 型號

2017 年 – 推出 SEA-Drive® 型號

2018 年 – （2018 年 5 月）Isuzu Australia 開始進行 SEA Electric 電動汽車的試點測試

2018 年 – （2018 年 9 月）墨爾本工廠開業

2019 年 – （2019 年 3 月）新西蘭工廠開業

2020 年 – （2020 年 1 月）加州洛杉磯（托倫斯）工廠開業

2020 年 – （2020 年 2 月）澳洲授予 SEA Electric 電動商用車管理系統專利

2020 年 – （2020 年 5 月）Staples 在加州部署首輛 SEA Hino 195 電動送貨貨車

2020 年 – （2020 年 12 月）加拿大授予 SEA Electric 電動商用車管理系統專利

2020 年 – （2020 年 12 月）Toyota Indonesia 與 SEA Electric 簽署協議，設計並製造豐田 Innova 電動汽車原型車

2021 年 – （2021 年 5 月）SEA Electric 將於布里斯班貨車展上推出首款 SEA Hino Australian SKD 組裝電動貨車 SEA Hino 300

關於 SEA Electric

全球汽車技術公司 SEA Electric 於 2012 年在澳洲成立，為世界各地的城市運輸和配送車隊創造其專有的電力系統技術（稱為 SEA-Drive®）。

SEA Electric 在全球獲公認為商用車電動化領域的市場領導者，在全球佔有一席位，在美國、加拿大、澳洲、新西蘭、泰國、印尼和南非等七個國家擁有超過一百萬英里的獨立 OEM 測試和服務中的國際營運。

公司的全球銷售、售後和工程業務遍及所有子公司，而北美擁有最大的 SEA Electric 裝配能力，每年裝配超過 30,000 輛汽車。

聯絡人：Deb Pollack/Strategic Communications 805.320.9248

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