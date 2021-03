March 10, 2021 04:52 ET

Novadial, partenaire stratégique des entreprises dans la Gestion de la Relation Client et la maîtrise de leur expérience digitale, étoffe son équipe en recrutant Quentin HOTTELET au poste de consultant.

Son parcours, riche en expériences, lui permettra de conduire les clients de Novadial vers l’excellence relationnelle et opérationnelle. Il sera un guide expert en Transformation Digitale pour les entreprises souhaitant se développer et optimiser la gestion de leurs interactions clients. Ainsi, il sera à même de mêler une dynamique métier avec une dimension conseil et une maîtrise avancée des technologies.

Ingénieur diplômé de l’ISAE-SUPAERO, Quentin HOTTELET a toujours été attiré par la réflexion et la mise en pratique de solutions techniques de pointe. C’est ainsi qu’il a débuté dans le monde de l’aéronautique et du spatial, puis s’est intéressé aux sujets liés à la digitalisation. Sa curiosité couplée à sa compréhension d’environnements complexes, lui permettent d’évoluer sur différents secteurs d’activité et d’appréhender les problématiques métiers.

Quentin HOTTELET, Consultant chez Novadial « Je suis fier de rejoindre l’équipe de Novadial qui dispose d’un positionnement unique pour accompagner les entreprises dans leur Transformation Digitale. Nous guidons nos clients aussi bien sur les volets Conseil que sur le domaine des solutions de traitement omnicanales. Ma mission va consister à permettre l’innovation chez nos clients et à les faire évoluer vers les meilleures pratiques organisationnelles en s’appuyant sur des outils digitaux de dernière génération. »