March 10, 2021 05:15 ET

Investors House Oyj

Pörssitiedote

Julkaistavissa 10.3.2021 klo 12.15

INVESTORS HOUSE OYJ:N ULKONA OLEVA OSAKEMÄÄRÄ KASVAA 108.069 OSAKKEELLA

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämän valtuutuksen mukaisesti osa Juhola Asset Management Oy:n kauppahinnasta on maksettu yhtiön hallussa olevilla yhtiön osakkeilla. Maksu on toteutettu suunnatulla osakeannilla, jossa on luovutettu yhteensä 108.069 osaketta myyjille.

Tämän johdosta Investors House Oyj:n ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on kasvanut 108.069 osakkeella. Investors House Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6.182.287 kpl, joista ulkona olevien osakkeiden määrä on 6.057.943 osaketta ja äänimäärä vastaavasti 6.057.943 ääntä.

Helsinki 10.3.2021

Investors House Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.