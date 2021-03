(10/2020 Selskabsmeddelelse)

Investeringsforeningen Sydinvest offentliggør vedlagte ajourførte prospekt, som indeholder beskrivelse af den nye afdeling Bæredygtige Aktier KL samt indbydelse til tegning i afdelingens nedenstående andelsklasse:

Navn ISIN Tegningskurs Sydinvest Bæredygtige Aktier A DKK DK0061533643 100,18

Indledende tegningsperiode er i perioden fra og med 15. marts til og med 26. marts 2021.

Foreningens prospekt og vedtægter er vedlagt. Tegningsordren, som anvendes ved tegning i ovennævnte andelsklasse er vedlagt. Central Investorinformation vil kunne downloades på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk inden tegningsperiodens start.

Øvrige opdateringer i prospektet:

Der er åbnet mulighed for, at afdeling Fonde KL kan investere op til 10% af formuen i virksomhedsobligationer.

Der er tilføjet et afsnit, som beskriver prisningsaftalen.

Der er indsat en fælles beskrivelse af bæredygtighedsrisiko for samtlige foreningens afdelinger.

Der er indsat nye afsnit om bæredygtighedsrisiko i afdelingerne Morningstar Sustainability Leaders Index KL og Bæredygtige Aktier KL.

Formidlingshonoraret er reduceret fra 0,85% til 0,75% med virkning fra 1. april 2021 i følgende afdelinger / andelsklasser: Latinamerika KL, Europa Ligevægt & Value A DKK, Verden Ligevægt & Value Etik A DKK, Verden Ligevægt & Value A DKK og Verden Ligevægt & Value A DKK Akk.

Redaktionelle ændringer.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74373300

Vedhæftede filer