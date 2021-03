OTTAWA, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu un rejet complet d’une action collective en vertu des lois fédérales américaines en matière de valeurs mobilières qui était pendante devant la District Court des États-Unis pour le Southern District de New York. Comme indiqué précédemment, HEXO et certains de ses dirigeants et administrateurs actuels et anciens ont été poursuivis dans des actions collectives d'investisseurs intentées devant le Southern District de New York, la Cour suprême de l'État de New York pour le comté de New York, et dans la province de Québec. Les poursuites allèguent que HEXO a fait des déclarations inexactes et a omis des informations importantes dans ses communications antérieures aux investisseurs concernant diverses questions, y compris, mais sans s'y limiter, son estimation des revenus des ventes au cours du quatrième trimestre 2019 et de l'exercice 2020, son accord d'approvisionnement avec la Société Québécoise du Cannabis (SQDC), et les installations acquises à Newstrike.



Dans une décision de 60 pages datée du 8 mars 2021, le Southern District de New York a accepté la demande en rejet de HEXO « dans son intégralité ». Le tribunal a accueilli la position présentée par HEXO que les plaignants « n'ont pas réussi à alléguer d'inexactitudes ou d'omissions donnant lieu à des poursuites » en vertu des lois américaines en matière de valeurs mobilières. Le tribunal a également rejeté les allégations des plaignants selon lesquelles HEXO s'était livrée à une conduite frauduleuse ou imprudente en ce qui concerne les divulgations. Les plaignants ont le droit de faire appel.

« Nous nous félicitons de la décision approfondie de la Cour, rejetant les allégations des plaignants et rejetant catégoriquement leurs arguments selon lesquels HEXO a fait des déclarations inexactes quant à des faits importants », a déclaré Roch Vaillancourt, avocat général d’HEXO. « Ce jugement devrait contribuer à réduire le poids des litiges auxquels notre Société est confrontée alors que nous continuons à bâtir notre marque mondiale ».

