La Société rapporte les résultats des trois premiers sondages d'un programme de sept trous totalisant 2 502 mètres.





Les meilleurs résultats comprennent :



Sondage OBS-20-002: 47,4 g/t Au, 87,6 g/t Ag et 7,06 % Cu sur 1,1 mètre, et 67,1 g/t Au, 40,1 g/t Ag et 2,32 % Cu sur 0,5 mètre



Sondage OBS-20-001: 12,45 g/t Au, 17,7 g/t Ag et 0,53 % Cu sur 0,65 mètre





Ces solides résultats justifient la poursuite les travaux avec un programme de forage de 10 000 mètres, qui débutera au printemps.



MONTRÉAL, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de présenter les premiers résultats de son programme de forage de 2 502 mètres sur sa propriété Obalski, détenue en propriété exclusive et située à Chibougamau, au Québec.

Le forage a commencé en décembre 2020 et s'est terminé le 18 février 2021. Le programme consistait en sept trous, dont six ont été forés sur deux sections distinctes (450 E et 120 E), tandis que le septième trou était destiné à vérifier le type de roche à la limite est de la propriété. Le but du programme était de mieux définir la zone A-Po sur les sections 450 E et 120 E, espacées de 330 mètres, avec très peu de travaux d'exploration entre les deux. Les forages visaient également à recouper les zones A, C et D, dont certaines ont déjà été exploitées sous terre et ont fait l'objet de travaux mineurs en surface.

Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour l'or, l'argent et le cuivre pour les trois premiers sondages, sur la section 450 E:

SONDAGE ZONE Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu

(%) Longueur*

(m) Profondeur

(m) OBS-20-001 C 12,45 17,7 0,53 0,65 93 OBS-20-001 A-Po N 1,93 1,8 VNS 0,55 234 OBS-20-002 C 1,38 1,39 VNS 1,10 100 OBS-20-002 A 67,1 40,1 2,32 0,50 205 OBS-20-002 D 2,59 3,1 NSV 0,90 236 OBS-20-002 A-Po N 47,4 87,6 7,06 1,10 298 OBS-20-003 A-Po S 0,51 1,84 0,12 11,95 276 Incluant A-Po S 1,58 4,8 0,19 1,30 276 Incluant A-Po S 1,2 4,2 0,53 1,10 276 OBS-20-003 A-Po N 6,35 1,9 VNS 0,50 376 OBS-20-003 A-Po N 0,26 2,13 VNS 7,10 419

VNS: valeur non significative

*La largeur indiquée est la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée à 65-70 % de la longueur de la carotte.



« Ce sont d'excellents résultats pour nos trois premiers sondages sur Obalski, car ils montrent que la propriété abrite des teneurs élevées en or, argent et cuivre, ce qui justifie un programme de forage plus important pour définir son potentiel, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Une fois que nous aurons les données supplémentaires provenant des trois sondages forés sur la section 120 E, nous préparerons un programme de suivi de 10 000 mètres de forage au diamant que nous débuterons au printemps. Le nouveau programme pourrait donner des résultats très intéressants, car notre équipe technique se concentrera sur des cibles le long de l'axe et en profondeur qui semblent avoir été négligées par les anciens propriétaires ».

Préparation et analyse des échantillons

TomaGold a mis en place et adhère à un programme d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (QA/QC) rigoureux pour le programme de forage actuel. On scie la carotte en deux. Une moitié est conservée comme témoin à Chibougamau alors que l'autre moitié est expédiée directement par autobus chez ALS Chemex à Val-d'Or. À partir de cette demi-carotte, ALS la concasse à 1/8" et la divise en deux parties. Une demie est conservée et identifiée comme « rejet ». Elle est conservée chez ALS à Val-d'Or. L'autre moitié est pulvérisée à 150 mailles. De celle-ci, une coupe de 50 g est prélevée aux fins d'analyses. Le reste est conservé chez ALS et identifié comme « pulpe ».

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, y compris une concession minière de 33 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gisement Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

