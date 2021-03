Le programme est maintenant offert à toute personne dans la zone desservie par Rogers qui reçoit une aide au revenu par le programme d’aide sociale ou le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, ainsi qu’aux aînés qui touchent le Supplément de revenu garanti.



L’expansion comprend l’ajout d’options de vitesses plus élevées pour mieux répondre aux besoins croissants en matière de connectivité.

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé qu’elle élargissait l’admissibilité à son programme Branché sur le succès MC afin de combler le fossé numérique pour un plus grand nombre de Néo-Brunswickoises et de Néo-Brunswickois, en plus d’offrir plus d’options de vitesses en vue de s’adapter à l’évolution des besoins en matière de connectivité. Premier en son genre au Canada, le programme d’accès Internet haute vitesse fiable à faible coût est maintenant offert aux nouveaux clients admissibles qui reçoivent une aide au revenu par le programme d’aide sociale ou le programme de soutien aux personnes ayant un handicap, ainsi qu’aux aînés du Nouveau-Brunswick qui touchent le Supplément de revenu garanti. Le programme est accessible partout au Nouveau-Brunswick où Rogers offre son service Internet.

« L’année dernière en particulier nous a montré le rôle essentiel que les réseaux et la connectivité jouent dans nos vies à tous. Chez Rogers, nous voulons nous assurer qu’aucun Canadien n’est laissé pour compte quant à l’accès à des options Internet abordables, a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. Nous avons été les premiers à lancer un programme visant à aider les Canadiens à faible revenu à se connecter et sommes heureux aujourd’hui de l’élargir afin d’aider un plus grand nombre de Néo-Brunswickoises et de Néo-Brunswickois à profiter d’options additionnelles pour répondre à leurs besoins. Nous sommes fiers de contribuer à combler le fossé numérique afin de veiller à ce qu’un plus grand nombre de personnes et de familles demeurent connectées à ce qui compte le plus pour elles, notamment les systèmes de soutien essentiels, l’accès à l’emploi, l’apprentissage et leurs proches. »

Rogers a été le premier fournisseur d’accès Internet à offrir au Canada ce type de programme, qui a été mis en place au Nouveau-Brunswick en 2016 pour les locataires de logements à loyer indexé sur le revenu, puis en 2017, dans le cadre du programme Familles branchées, pour les ménages qui reçoivent la Prestation universelle pour la garde d’enfants maximale. Après consultation auprès des principaux intervenants gouvernementaux et communautaires, il a été décidé que l’élargissement comprendra de nouvelles options de vitesse pour répondre aux besoins changeants des Néo-Brunswickois en matière de connectivité. Le programme nouvellement élargi de Rogers appuie le plan du gouvernement fédéral visant à offrir des vitesses Internet plus rapides à tous les Canadiens.

« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point nous sommes tous dorénavant dépendants des connexions numériques. Elle a également démontré l’importance de l’accès à un service Internet haute vitesse. En effet, maintenant plus que jamais, les Canadiens exercent leur profession, font des études et communiquent avec leurs amis et les membres de leur famille à partir de leur domicile, a mentionné l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Pour notre gouvernement, il est prioritaire de s’assurer que tous les Canadiens sont connectés, et nous comptons sur la collaboration de nos partenaires du secteur privé afin de nous aider à atteindre cet objectif. Je tiens à féliciter Rogers d’avoir pris l’initiative d’élargir son programme Branché sur le succès, ce qui aide encore plus de Canadiens qui ont des besoins de connectivité, et de combler davantage le fossé numérique. »

« La pandémie de COVID-19 a démontré l’importance d’Internet haute vitesse au travail, à l’école et pour rester en contact avec nos proches, a déclaré l’Honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Je félicite le programme Branché sur le succès d’offrir ce service essentiel à un plus grand nombre de Néo-Brunswickoises et de Néo-Brunswickois. Des initiatives comme celle-ci jouent un rôle clé pour appuyer l’engagement de notre gouvernement à bâtir des collectivités dynamiques et durables. »

Les clients admissibles peuvent soumettre une demande par l’intermédiaire du site web du programme Branché sur le succès et doivent fournir une preuve qu’ils reçoivent une aide financière gouvernementale dans le cadre de l’un des cinq programmes admissibles. Un spécialiste de l’expérience client de Rogers communiquera ensuite avec chaque client admissible pour effectuer une évaluation des besoins afin de déterminer la vitesse qui répond le mieux aux besoins de la famille. Le programme offre l’installation et la location gratuites d’un modem et des données illimitées, sans aucune vérification de crédit. Cette expérience personnalisée permettra de répondre aux besoins uniques de chaque client, notamment l’école en ligne, l’accès à du soutien social et à la recherche d’emploi en ligne, à des rendez-vous médicaux virtuels. Il permettra également au client de lutter contre l’isolement social en restant virtuellement en contact avec ses proches.

« La pandémie a mis en lumière de nombreux obstacles sociaux, notamment l’importance de l’accès à la technologie et de l’abordabilité d’Internet, a expliqué Moncef Lakouas, directeur général, Club Garçons et Filles de Moncton. Étant donné qu’à l’heure actuelle, on ne peut entretenir ses liens sociaux, se scolariser ou travailler à améliorer ses conditions économiques que par Internet, des programmes comme Branché sur le succès sont des solutions novatrices et inclusives pour éliminer les obstacles sociaux et faire en sorte qu’aucune famille ne soit laissée pour compte et, surtout, que chacune d’elles dispose des outils nécessaires pour rester informée et connectée. »

« Rogers Communications a offert au Teen Resource Centre un précieux soutien pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs scolaires et personnels, a déclaré Heather Doyle, directrice du programme Passeport pour ma réussite, Teen Resource Centre. Nous sommes heureux de constater qu’elle trouve encore des façons de soutenir les jeunes de notre communauté. La prestation d’un service Internet à faible coût allégera le fardeau de nombreux jeunes et de leur famille en cette période difficile. Il est important pour tous nos jeunes d’être constamment en contact avec leur école, leurs amis et leur communauté. »

Soutenir les Néo-Brunswickois par l’expansion du programme Branché sur le succès, également annoncée aujourd’hui en Ontario et à Terre-Neuve, n’est qu’une des façons dont Rogers montre son engagement à combler le fossé numérique afin de répondre aux besoins essentiels des Canadiens en matière de connectivité. Tout au long de la pandémie, Rogers a fourni des milliers d’appareils et de forfaits permettant l’accès aux services numériques essentiels à des maisons d’hébergement pour femmes comme Carrefour pour femmes à Moncton et Gignoo House à Fredericton, ainsi qu’à des organisations jeunesse comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada afin de permettre aux jeunes de garder le contact avec leurs mentors, sans oublier les dons communautaires Ted Rogers et la Bourse d’études Ted Rogers qui aide la prochaine génération à briller. Par ailleurs, Rogers a fourni l’équivalent de neuf millions de repas en dons et en paniers de denrées à des banques alimentaires comme Food Depot Alimentaire, dans le cadre de son projet Nourrir à coup sûr, en partenariat avec la Jays Care Foundation et Banques alimentaires Canada. Cette année, en l’honneur de son 60e anniversaire et dans le cadre du Projet 60, l’équipe Rogers a donné un généreux coup de main en effectuant un nombre record d’heures de bénévolat dans le but de rendre le Canada plus fort, ensemble.

