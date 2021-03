Le programme est maintenant offert à toute personne dans la zone desservie par Rogers qui reçoit une aide au revenu par Ontario au travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ainsi qu’aux aînés qui touchent le Supplément de revenu garanti.



L’expansion comprend l’ajout d’options de vitesses plus élevées pour mieux répondre aux besoins croissants en matière de connectivité.

TORONTO, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé qu’elle élargissait l’admissibilité à son programme Branché sur le succès MC afin de combler le fossé numérique pour un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens, en plus d’offrir plus d’options de vitesses en vue de s’adapter à l’évolution des besoins en matière de connectivité. Premier en son genre au Canada, le programme d’accès Internet haute vitesse fiable à faible coût est maintenant offert aux nouveaux clients admissibles qui reçoivent une aide au revenu par Ontario au travail ou le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, ainsi qu’aux aînés de la province qui touchent le Supplément de revenu garanti. Le programme est accessible partout en Ontario où Rogers offre son service Internet.

« L’année dernière en particulier nous a montré le rôle essentiel que les réseaux et la connectivité jouent dans nos vies à tous. Chez Rogers, nous voulons nous assurer qu’aucun Canadien n’est laissé pour compte quant à l’accès à des options Internet abordables, a affirmé Joe Natale, président et chef de la direction de Rogers Communications. Nous avons été les premiers à lancer un programme visant à aider les Canadiens à faible revenu à se connecter et sommes heureux aujourd’hui de l’élargir afin d’aider un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens à profiter d’options additionnelles pour répondre à leurs besoins. Nous sommes fiers de contribuer à combler le fossé numérique afin de veiller à ce qu’un plus grand nombre de personnes et de familles demeurent connectées à ce qui compte le plus pour elles, notamment les systèmes de soutien essentiels, l’accès à l’emploi, l’apprentissage et leurs proches. »

Rogers a été le premier fournisseur d’accès Internet à offrir ce type de programme, lancé pour la première fois en 2013 avec le Toronto Community Housing et élargi en 2016 à tous les Ontariens locataires de logements à loyer indexé sur le revenu, puis en 2017, dans le cadre du programme Familles branchées, aux ménages qui reçoivent la Prestation universelle pour la garde d’enfants maximale. Après consultation auprès des principaux intervenants gouvernementaux et communautaires, il a été décidé que l’élargissement comprendra de nouvelles options de vitesse pour répondre aux besoins changeants des Canadiens en matière de connectivité. Le programme nouvellement élargi de Rogers appuie le plan du gouvernement fédéral visant à offrir des vitesses Internet plus rapides à tous les Canadiens.

« La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point nous sommes tous dorénavant dépendants des connexions numériques. Elle a également démontré l’importance de l’accès à un service Internet haute vitesse. En effet, maintenant plus que jamais, les Canadiens exercent leur profession, font des études et communiquent avec leurs amis et les membres de leur famille à partir de leur domicile, a mentionné l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Pour notre gouvernement, il est prioritaire de s’assurer que tous les Canadiens sont connectés, et nous comptons sur la collaboration de nos partenaires du secteur privé afin de nous aider à atteindre cet objectif. Je tiens à féliciter Rogers d’avoir pris l’initiative d’élargir son programme Branché sur le succès, ce qui aide encore plus de Canadiens qui ont des besoins de connectivité, et de combler davantage le fossé numérique. »

Les clients admissibles peuvent soumettre une demande par l’intermédiaire du site web du programme Branché sur le succès et doivent fournir une preuve qu’ils reçoivent une aide financière gouvernementale dans le cadre de l’un des cinq programmes admissibles. Un spécialiste de l’expérience client de Rogers communiquera ensuite avec chaque client admissible pour effectuer une évaluation des besoins afin de déterminer la vitesse qui répond le mieux aux besoins de la famille. Le programme offre l’installation et la location gratuites d’un modem et des données illimitées, sans aucune vérification de crédit. Cette expérience personnalisée permettra de répondre aux besoins uniques de chaque client, notamment l’école en ligne, l’accès à du soutien social et à la recherche d’emploi en ligne, à des rendez-vous médicaux virtuels. Il permettra également au client de lutter contre l’isolement social en restant virtuellement en contact avec ses proches.

« Nous savons que la COVID-19 a une incidence disproportionnée sur les populations vulnérables et les personnes vivant dans la pauvreté au Canada, en raison d’un fossé numérique grandissant quant aux personnes qui peuvent accéder au soutien dont elles ont grandement besoin, a affirmé Daniele Zanotti, président et chef de la direction, Centraide, Grand Toronto. Pour une personne âgée isolée qui tente de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, pour une mère qui tente d’obtenir des conseils en cas de crise ou pour un travailleur mis à pied temporairement qui tente de réintégrer le marché du travail, l’accès numérique n’est plus un luxe, mais bien une nécessité. »

« Les femmes victimes de violence, tout particulièrement celles qui vivent dans des régions rurales, pourront profiter grandement de ce programme, a mentionné Kaitlin Geiger-Bardswich, chef, Communications et Développement, Women’s Shelters Canada. Il existe plusieurs formes de violence familiale notamment l’exploitation financière et technologique. Il est primordial que les femmes et les enfants puissent se connecter en toute sécurité et à un prix abordable, tout spécialement pendant la pandémie de la COVID-19. Ce programme permettra à un grand nombre de femmes d’obtenir du counseling et de planifier leur sécurité selon leurs besoins, de garder le contact avec leurs proches, et d’avoir accès à l’enseignement en ligne. Ceci aidera leurs enfants et elles-mêmes à vivre à l’abri de la violence. »

« Bien avant la pandémie, Rogers était aux premières lignes afin d’offrir un accès Internet abordable à des Ontariennes et des Ontariens qui vivent dans des logements sans but lucratif, et nous sommes heureux de travailler de concert avec eux à l’occasion du lancement de cette initiative qui assurera qu’aucune personne n’est laissée pour compte alors que les besoins en matière de connectivité sont de plus en plus compliqués pour les familles, a mentionné Andrew McKenzie, directeur des opérations, Ontario Non-Profit Housing Association. Cette initiative combinée à l’engagement continu de Rogers d’étendre ses services à des communautés éloignées et rurales dans la province constitue des mesures durables et des pas dans la bonne direction pour nos locataires. Personnellement, je suis très enthousiaste de l’effet positif que cela aura sur les enfants qui sont passés à l’enseignement en ligne et qui pourront compter sur un service fiable dans le confort de leur foyer, ce qui n’a pas été le cas pour certains d’entre eux pendant la pandémie. Il s’agit d’un programme important pour nos fournisseurs et les locataires qui utilisent les services. »

Soutenir les Ontariens par l’expansion du programme Branché sur le succès, également annoncée aujourd’hui au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve, n’est qu’une des façons dont Rogers montre son engagement à combler le fossé numérique afin de répondre aux besoins essentiels des Canadiens en matière de connectivité. Tout au long de la pandémie, Rogers a fourni des milliers d’appareils et de forfaits permettant l’accès aux services numériques essentiels à des maisons d’hébergement pour femmes, ainsi qu’à des organisations jeunesse comme Grands Frères Grandes Sœurs du Canada afin d’aider les jeunes à garder le contact avec leurs mentors, sans oublier les dons communautaires Ted Rogers et la Bourse d’études Ted Rogers qui aide la prochaine génération à briller. Par ailleurs, Rogers a fourni l'équivalent de neuf millions de repas en dons et en paniers de denrées à des banques alimentaires d’un océan à l’autre, dans le cadre de son projet Nourrir à coup sûr, en partenariat avec la Jays Care Foundation et Banques alimentaires Canada. Cette année, en l’honneur de son 60e anniversaire et dans le cadre du Projet 60, l’équipe Rogers a donné un généreux coup de main en effectuant un nombre record d’heures de bénévolat dans le but de rendre le Canada plus fort, ensemble.

