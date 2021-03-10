-所获资金将推进公司领先项目进入到临床试验-

康涅狄格州纽黑文, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cybrexa Therapeutics是一家专注于肿瘤学的生物技术公司，通过其alphalex™多肽药物偶联（PDC）肿瘤靶向平台开发新类别药物。该公司今天宣布已完成其2500万美元的B轮融资。参与此轮融资的包括HighCape Capital和新投资者Elm Street Ventures。融资所得将用于支持Cybrexa的主要候选药物CBX-12（alphalex™-exatecan）按计划推进到临床阶段。一期研究的首次患者用药预计将在2021年上半年进行。



“我们的工作继续得到投资者的认可和支持，我们对此感到非常高兴。这笔资金是我们公司的进步、执行力和alphalex™平台技术实力的明证，”Cybrexa总裁兼首席执行官Per Hellsund表示， “这一轮融资将用于支持计划中的CBX-12一期研究。”

CBX-12一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原过表达，这将让可及患者群体得到极大扩展。CBX-12的GLP毒理学研究的积极结果将为计划中的CBX-12一期试验提供给药方案指导。

“我们相信，Cybrexa的技术和科学形成了强大开发平台的基础，能够为各种肿瘤适应症提供多种靶向治疗选项，”HighCape Capital合伙人Kevin Rakin表示， “我们将CBX-12进入人类试验的进展视为平台的一个重要里程碑，同时从商业角度也提供了更多机会。”

关于CBX-12

CBX-12一种新型的实体肿瘤治疗药物，包含一种强效拓扑异构酶I抑制剂效应分子，与抗体药物偶联物（ADC）ENHERTU®和TRODELVY™使用的效应分子属于同一类别。与这些ADC不同的是，CBX-12能够靶向肿瘤细胞而不依赖于抗原过表达，这将让可及患者群体得到极大扩展。Cybrexa于2021年2月19日提交了IND申请，而CBX-12的GLP毒理学研究的积极结果将为计划中的CBX-12一期试验提供给药方案指导。CBX-12在实体瘤方面的临床前安全性和疗效研究目前正在与NCI合作进行。这一合作还将探索针对众多适应症并结合免疫肿瘤学和PARP抑制剂等其他疗法进行试验的潜在可能。”

关于alphalex™技术平台

Cybrexa alphalex™技术平台由pHLIP®肽、连接子和小分子抗癌剂（效应分子）组成，能够实现肿瘤的抗原独立靶向性和高效抗癌治疗药物的细胞内传递，创造可以彻底改变治疗标准的疗法。pHLIP®肽是一类针对酸性细胞表面的低pH值插入肽。pHLIP®由耶鲁大学和罗德岛大学开发，向pHLIP, Inc独家授权。alphalex™代表了颠覆性的新一代肿瘤靶向治疗。在www.cybrexa.com上观看该技术作用机制介绍视频。

关于Cybrexa

Cybrexa是一家私营生物科技公司，致力于利用其alphalex™平台开发新一代肿瘤靶向癌症疗法。公司的先导候选物CBX-12（一种alphalex™-exatecan偶联物）有望在2021年进入晚期实体瘤的I/II期试验。此外，Cybrexa还在进行其他的临床前毒素结合物研究项目以及合成致死研究项目。Cybrexa由多位医生科学家创建，其经验丰富的管理团队曾创立众多成功的生命科学公司。如需获取更多有关Cybrexa的信息，请访问www.cybrexa.com。

联系人

Cybrexa Therapeutics

Lisa Rehm

电子邮箱： lisa.rehm@cybrexa.com

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