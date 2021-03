Nuvei présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « normes IFRS »)



MONTRÉAL, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice complet qui se sont terminés le 31 décembre 2020.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats du quatrième trimestre, notamment le volume total* en hausse de 53 %, la croissance du produit des activités ordinaires de 46 % et la progression de 61 % du BAIIA ajusté** par rapport au quatrième trimestre de 2019 », a affirmé Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Notre performance continue d’être soutenue par l’élan dont nous bénéficions dans les secteurs d’activité à forte croissance que nous servons, ainsi que par notre plateforme technologique personnalisable, évolutive et dotée de nombreuses fonctionnalités. Notre plateforme offre un éventail de solutions en matière de paiement parmi les plus complets du marché, et celles-ci vont bien au-delà de la simple acquisition de marchands. Alors que notre regard se porte maintenant sur l’exercice 2021, nous sommes enthousiasmés par les occasions de nouvelles affaires qui se présentent à nous et par l’expansion de notre solide réseau de clients, qui devraient soutenir la croissance que nous envisageons dans nos perspectives financières. »

Principales données financières pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2020

Le volume total* a augmenté de 53 %, passant de 9,1 G$ à 13,9 G$ Le commerce électronique a représenté environ 80 % du volume total

Le produit des activités ordinaires a augmenté de 46 %, passant de 79,3 M$ à 115,9 M$

Le bénéfice net s’est établi à 22,6 M$, comparativement à une perte nette de 3,1 M$

Le BAIIA ajusté** a augmenté de 61 %, passant de 31,9 M$ à 51,3 M$

Le bénéfice net ajusté** est passé de 5,4 M$ à 46,5 M$

Le bénéfice net par action s’est établi à 0,16 $, comparativement à une perte nette par action de 0,05 $

Le bénéfice net ajusté par action diluée** s’est établi à 0,33 $, comparativement à 0,06 $

Principales données financières pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020

Le volume total* a augmenté de 76 %, passant de 24,6 G$ à 43,2 G$ Le commerce électronique a représenté environ 76 % du volume total

Le produit des activités ordinaires a augmenté de 53 %, passant de 245,8 M$ à 375,0 M$

La perte nette s’est établie à 103,7 M$, comparativement à une perte nette de 69,5 M$ La perte nette comprend 100,9 M$ en charges financières sans effet de trésorerie découlant de variations de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs, ainsi que de l’accélération de l’amortissement des coûts de transaction reportés. De ce total, 83,4 M$ des charges sans effet de trésorerie découlent du premier appel public à l’épargne de l’entreprise au troisième trimestre 2020 et de l’évaluation connexe.

Le BAIIA ajusté** a augmenté de 87 %, passant de 87,2 M$ à 163,0 M$

Le bénéfice net ajusté** est passé de 22,3 M$ à 89,0 M$

La perte nette par action s’est établie à 1,08 $, comparativement à une perte nette par action de 1,15 $

Le bénéfice net ajusté par action diluée** s’est établi à 0,84 $, comparativement à 0,33 $



Faits saillants relatifs à l’exploitation

L’entreprise a connu la meilleure croissance de son histoire au quatrième trimestre, le résultat d’une expansion de la part des portefeuilles de ses marchands existants et de l’accélération de l’acquisition de nouveaux marchands, soutenue par le travail d’expansion et d’investissement fait dans le canal de distribution directe de Nuvei. Pour ce qui est du commerce électronique, les nouvelles affaires ont presque triplé au quatrième trimestre de 2020 comparativement au même trimestre de l’exercice 2019, et cet élan s’est poursuivi dans le trimestre actuel avec notre réseau de marchands bien garni et en croissance, ce qui nous donne un aperçu de ce que pourrait réserver l’exercice 2021.

L’entreprise a ajouté un éventail de nouveaux marchands dans nos secteurs verticaux à forte croissance, notamment le jeu en ligne réglementé, les jeux sociaux, le commerce de détail en ligne, les places de marché, les biens numériques, les services financiers et les voyages.

Nuvei a élargi sa couverture de connectivité et a ajouté des modes de paiement alternatifs en Amérique latine (Brésil et Colombie; de même que certains modes de paiement basés sur des bordereaux de paiement au Mexique), en Afrique du Sud, en Corée du Sud et au Japon.

L’entreprise a déployé d’importantes innovations liées à ses produits afin d’aider ses marchands à convertir davantage de ventes et pour simplifier les conciliations de l’arrière-guichet, notamment en améliorant sa plateforme d’autorisation exclusive pour qu’elle se conforme aux exigences strictes d’authentification des clients de la DSP2, en améliorant ses outils de gestion des rétrofacturations afin de fournir des alertes aux marchands avant toute rétrofacturation, en élargissant ses capacités de versement en ajoutant le traitement des paiements par ACH et par le système MoneySend de Mastercard, en simplifiant les processus liés à Apple Pay pour les clients et en améliorant ses services multidevises au Canada.

L’entreprise a lancé son propre système de traitement des autorisations aux États-Unis, en gardant à l’interne une partie de la fonctionnalité et de la capacité s’y rapportant, ce qui permettra de réduire progressivement les coûts, de même qu’à accroître l’efficacité et la productivité.

Nuvei est aussi en bonne posture pour soutenir la croissance du domaine du jeu en ligne et des paris sportifs en ligne aux États-Unis, alors que quatre États américains (Colorado, Virginie-Occidentale, Indiana et Tennessee) ont approuvé l’entreprise comme fournisseur inscrit de l’industrie. L’entreprise a demandé le statut de fournisseur approuvé dans d’autres États américains où les paris sportifs et le jeu en ligne sont réglementés.

Nuvei a continué à mettre en œuvre sa stratégie en matière d’acquisitions, mettant la main sur Smart2Pay Technology & Services B.V. (« Smart2Pay ») et annonçant l’acquisition de Base Commerce, LLC (« Base Commerce »). L’acquisition de Smart2Pay, qui a pris effet le 2 novembre 2020, renforce l’expertise de Nuvei dans plusieurs secteurs verticaux de commerce numérique à forte croissance, dont le jeu social et les places de marché en ligne, ce qui solidifie la présence de l’entreprise dans des marchés internationaux intéressants et dynamiques en améliorant l’adoption de modes de paiement alternatifs, et élargit ainsi son empreinte à l’échelle mondiale. L’acquisition de Base Commerce, qui a pris effet le 1 er janvier 2021, élargit les capacités de Nuvei relativement aux produits grâce à une plateforme de traitement des paiements ACH, ce qui permet de diversifier son portefeuille d’acquisition, d’améliorer sa couverture en matière de banques commanditaires et d’étendre son réseau de distribution.





Perspectives financières

Nuvei prévoit que son volume total, son produit des activités ordinaires et son BAIIA ajusté se trouveront dans les fourchettes suivantes :

(en dollars américains) Trimestre se terminant le 31 mars 2021 Exercice se terminant le

31 décembre 2021 $ $ Volume total (en milliards) 19 à 20 81 à 87 Produit des activités ordinaires (en millions) 136 à 142 570 à 600 BAIIA ajusté (en millions) 60 à 63 252 à 265

Les perspectives financières ci-dessus sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses expliquées dans la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse.

* Le volume total ne représente pas les recettes de l’entreprise, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les marchands dans le cadre d’une entente contractuelle avec l’entreprise. Le concept de volume total est expliqué plus en détail dans le dernier rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise.

** Le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS »

Renseignements au sujet de la téléconférence

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2020 aujourd’hui, le 10 mars 2021, à 8 h 30 HE. Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, ainsi que David Schwartz, chef des finances, animeront la conférence.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com/. Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence. Pour y accéder, il faut composer le 844 512-2921 (numéro gratuit pour le Canada et les États-Unis) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13715172. L’enregistrement sera disponible jusqu’au 24 mars 2021. Une version archivée de la webdiffusion sera accessible au même endroit sur le site Web peu après la fin de la conférence téléphonique.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux normes IFRS

Les états financiers consolidés annuels de Nuvei seront préparés de manière conforme aux normes IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action et le bénéfice net ajusté par action diluée. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Elles sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d’exploitation de la société du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. Le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont présentés afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et ils font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Nuvei utilise également des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. La direction de la société estime que le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté sont des mesures supplémentaires importantes du rendement de Nuvei, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières, les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge (le produit) d’impôt sur le résultat, les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions, la perte de change nette (le profit de change net) et d’autres éléments. Le bénéfice net ajusté est défini comme étant le bénéfice net avant les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions, les profits et pertes de change nets, l’amortissement des immobilisations incorporelles découlant des regroupements d’entreprises et la charge ou le produit d’impôt se rapportant à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs et l’amortissement accéléré des coûts de transaction différés/de la perte sur la modification de la dette.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2021 et l’exercice prenant fin le 31 décembre 2021. Les perspectives de Nuvei à l’égard des produits des activités ordinaires et du BAIIA ajusté constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise datés du 10 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont dispose actuellement la direction. En particulier, les évaluations et les perspectives de la direction concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté présentées dans le présent communiqué sont généralement fondées sur les hypothèses suivantes : a) Les résultats d’exploitation de Nuvei se maintiendront comme prévu, b) la société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, malgré la pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises pour contenir la propagation du virus, c) la société continuera à fidéliser et à accroître sa clientèle actuelle tout en ajoutant de nouveaux clients, d) la société ne fait aucune acquisition ou cession, e) la conjoncture économique demeurera relativement stable tout au long de la période, f) les secteurs dans lesquels Nuvei exerce ses activités continueront à se développer compte tenu de l’expérience passée, g) les taux de change et la volatilité des marchés financiers ne varieront pas, h) il n’y aura aucun changement dans les questions législatives ou réglementaires ayant une incidence négative sur les activités de Nuvei et i) la législation fiscale actuelle demeurera en vigueur et ne sera pas modifiée de manière significative. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

Personnes-ressources :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, Relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com







États consolidés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars américains, sauf le nombre d'actions et les montants par action) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 115,881 79,327 375,046 245,816 Coût des ventes 23,519 13,075 69,255 40,758 Marge brute 92,362 66,252 305,791 205,058 Frais de vente et charges générales et administratives 73,191 55,365 241,690 193,770 Bénéfice d'exploitation 19,171 10,887 64,101 11,288 Produits financiers (1,257 ) (1,130 ) (5,427 ) (5,188 ) Charges financières (recouvrements) (1,257 ) 19,254 170,111 90,640 Charges financières nettes (2,514 ) 18,124 164,684 85,452 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 21,685 (7,237 ) (100,583 ) (74,164 ) Charge (produit) d'impôt sur le résultat (892 ) (4,160 ) 3,087 (4,699 ) Bénéfice net (perte nette) 22,577 (3,077 ) (103,670 ) (69,465 ) Autres éléments du résultat global Établissement à l'étranger - écart de conversion 18,394 (10,068 ) 32,855 (9,225 ) Total des autres éléments du résultat global 40,971 (13,145 ) (70,815 ) (78,690 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants: Porteurs d'actions ordinaires de la société 21,726 (3,587 ) (106,230 ) (70,502 ) Participation ne donnant pas le contrôle 851 510 2,560 1,037 22,577 (3,077 ) (103,670 ) (69,465 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants: Porteurs d'actions ordinaires de la société 40,120 (13,655 ) (73,375 ) (79,727 ) Participation ne donnant pas le contrôle 851 510 2,560 1,037 40,971 (13,145 ) (70,815 ) (78,690 ) Bénéfice (perte) net par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la société 0.16 (0.05 ) (1.08 ) (1.15 ) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulationa) De base 135,837,128 75,751,716 98,681,060 61,483,675 Dilué 139,929,183 75,751,716 98,681,060 61,483,675 a) Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires qui étaient en circulation avant le PAPE a été ajusté afin de tenir compte de la restructuration décrite à la note 17 des états financiers consolidés annuels. Rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (perte nette) (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 22,577 (3,077 ) (103,670 ) (69,465 ) Charges financières (recouvrements) (1,257 ) 19,254 170,111 90,640 Produits financiers (1,257 ) (1,130 ) (5,427 ) (5,188 ) Dotation aux amortissements 18,410 17,041 69,673 51,125 Charge (produit) d'impôt sur le résultat (892 ) (4,160 ) 3,087 (4,699 ) Coûts d'acquisition et d'intégration et indemnités de départsa) 4,673 2,785 9,970 19,914 Paiements fondés sur des actionsb) 3,200 227 10,407 994 Perte (profit) de change, montant netc) 4,780 1,018 7,898 3,620 Coût de règlement juridique et autresd) 1,079 (16 ) 933 259 BAIIA ajustée) 51,313 31,942 162,982 87,200 Avance consentie par un tiers - montant résiduel reçu d'un commerçantf) 2,946 4,303 12,469 11,671 a) Ces charges se rapportent : i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement pour la période et pour notre PAPE, qui se sont respectivement élevés à 5 669 $ et 10 852 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2 328 $ et 19 881 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions qui s’est respectivement élevée à 80 $ et 803 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (241 $ et 964 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui consiste en un profit respectif de 1 200 $ et 2 470 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (117 $ et 2 415 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste ajustement de la contrepartie conditionnelle des frais de vente et charges générales et administratives; iv) aux indemnités de départ, qui se sont respectivement élevés à 121 $ et 741 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (296 $ et 1 187 $ en 2019), et aux coûts d’intégration. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives. b) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. c) Ce poste comprend les pertes de change incluses dans les frais de vente et charges générales et administratives. d) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, qui se sont respectivement élevés à 203 $ et 589 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (292 $ et 716 $ en 2019), ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives. e) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation et ses flux de trésorerie. f) Depuis 2018, la société a conclu diverses conventions avec une seule organisation commerciale indépendante tierce dans le but d’acquérir les droits sur les flux de trésorerie futurs d'un portefeuille de contrats conclus avec des commerçants. Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net (perte nette) (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action) Trimestres clos les 31 décembre Exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 22,577 (3,077 ) (103,670 ) (69,465 ) Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifsa) - 3,616 76,438 41,744 Amortissement accéléré des coûts de transaction différés/perte sur modification de la detteb) - - 24,491 4,830 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsc) 16,008 14,612 59,219 42,846 Coûts d'acquisition et d'intégration et indemnités de départsd) 4,673 2,785 9,970 19,914 Paiements fondés sur des actionse) 3,200 227 10,407 994 Perte (profit) de change, montant netf) 1,029 (10,725 ) 18,918 (11,680 ) Coûts de règlement juridique et autresg) 1,079 (16 ) 933 259 Ajustements 25,989 10,499 200,376 98,907 Charge d'impôt sur le résultat liée aux ajustementsh) (2,074 ) (2,058 ) (7,720 ) (7,096 ) Bénéfice net ajustéi) 46,492 5,364 88,986 22,346 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la sociétéj) De base 0.34 0.06 0.88 0.35 Dilué 0.33 0.06 0.84 0.33 a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées à titre de passifs avant le PAPE. Dans le cadre du PAPE, les actions ont été converties en actions à droit de vote subordonné classées dans les capitaux propres. Ces charges sont incluses dans les charges financières. b) Comme le remboursement de la dette à long terme était rendu possible grâce au produit tiré du PAPE, les coûts de transaction différés connexes ont été comptabilisés dans les charges financières sur une base proportionnelle accélérée. De plus, en 2019, une perte sur modification de la dette a été comptabilisée en raison de la dette marginale contractée pour financer l’acquisition de SafeCharge. c) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et de l’acquisition de toutes les actions en circulation de Pivotal Holdings Ltd. par Nuvei en septembre 2017, et il ne tient pas compte de la dotation aux amortissements liée aux coûts d’aménagement inscrits à l’actif engagés dans le cours normal des activités. d) Ces charges se rapportent i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement pour la période et pour notre PAPE, qui se sont respectivement élevés à 5 669 $ et 10 852 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (2 328 $ et 19 881 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste honoraires de professionnels des frais de vente et charges générales et administratives; ii) à la rémunération liée aux acquisitions, qui s’est respectivement élevée à 80 $ et 803 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (241 $ et 964 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement, qui consiste en un profit respectif de 1 200 $ et 2 470 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (117 $ et 2 415 $ en 2019). Ces charges sont présentées au poste ajustement de la contrepartie conditionnelle des frais de vente et charges générales et administratives; iv) aux indemnités de départ, qui se sont respectivement élevés à 121 $ et 741 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (296 $ et 1 187 $ en 2019), et aux coûts d’intégration. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives. e) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions. f) Ce montant comprend les profits ou les pertes de change inclus dans les charges financières et les frais de vente et charges générales et administratives. g) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes engagés hors du cours normal des activités, qui se sont respectivement élevés à 203 $ et 589 $ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (292 $ et 716 $ en 2019), ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. h) Ces charges sont présentées au poste autres des frais de vente et charges générales et administratives. i) Le bénéfice net ajusté est une mesure non conforme aux IFRS que la société utilise pour évaluer son rendement d’exploitation. j) Le bénéfice net ajusté par action dilué est calculé d’après le nombre d’options sur actions en cours à la clôture de chaque période et après dilution comme si ces options étaient « dans le cours » à ce moment.







États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) 31 décembre 31 décembre 2020 2019 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie 180,722 60,072 Créances clients et autre débiteurs 32,055 32,765 Stocks 80 709 Charges payées d'avance 4,727 2,268 Impôts à recevoir 6,690 - Partie courante des avances consenties à des tiers 8,520 8,901 Partie courante des actifs sur contrat 1,587 1,720 Total des actifs courants avant les fonds distincts 234,381 106,435 Fonds distincts 443,394 200,612 Total des actifs courants 677,775 307,047 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 38,478 42,584 Immobilisations corporelles 16,537 15,272 Immobilisations incorporelles 524,232 408,380 Goodwill 969,820 768,497 Actifs sur contrat 1,300 1,426 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement des paiements 13,898 12,478 Autres actifs non courants 1,944 3,088 Total de l'actif 2,243,984 1,558,772 États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) 2020 2019 $ $ Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 64,779 51,258 Impôt à payer 7,558 2,866 Partie courante des facilités de prêts emprunts 2,527 2,874 Autres passifs courants 7,132 9,875 Actions ordinaires classées à titre de passifs - 58,262 Actions privilégiées classées à titre de passifs - 39,967 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 81,996 165,102 Montant à payer à des commerçants 443,394 200,612 Total des passifs courants 525,390 365,714 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 212,726 722,166 Passifs d'impôt différé 46,320 12,976 Autres passifs non courants 1,659 4,875 Débentures convertibles non garanties à payer à des actionnaires - 109,022 Total du passif 786,095 1,214,753 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 1,625,785 450,523 Surplus d'apport 11,966 1,603 Déficit (211,042 ) (104,812 ) Cumul des autres éléments du résultat global 22,470 (10,385 ) 1,449,179 336,929 Participation ne donnant pas le contrôle 8,710 7,090 Total des capitaux propres 1,457,889 344,019 Total du passif et des capitaux propres 2,243,984 1,558,772







Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) Exercices clos les 31 décembre 2020 2019 $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation Perte nette (103,670 ) (69,465 ) Ajustements au titre des éléments suivants: Amortissement des immobilisations corporelles 5,121 3,682 Amortissement des immobilisation incorporelles 64,552 47,443 Amortissement des actifs sur contrat 2,114 2,323 Paiements fondés sur des actions 10,407 994 Charges financières nettes 164,684 85,452 Perte de valeur sur cession d'une filiale 338 - Réduction des stocks à la valeur de réalisation nette 513 134 Charge (produit) d'impôt sur le résultat 3,087 (4,699 ) Variations des éléments hors trésoreries du fonds de roulement 10,061 2,667 Intérêts payés (43,788 ) (43,197 ) Perte de change nette réalisée (5,937 ) - Impôt sur le résultat payé (14,223 ) (2,629 ) 93,259 22,705 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (67,537 ) (780,196 ) Diminution (augmentation) des autres actifs non courants (1,683 ) 1,158 Produit de la vente d'une filiale, déduction faite de la trésorerie 19,045 - Vente de placements en titres de capitaux propres - 28,600 Diminution (augmentation) nette des avances consenties à des tiers 9,401 (14,531 ) Acquisition d'immobilisation corporelles (3,395 ) (1,825 ) Acquisition d'immobilisations incorporelles (14,448 ) (8,595 ) (58,617 ) (775,389 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Coûts de transaction liés aux facilités de prêt et emprunts (3,380 ) (28,833 ) Remboursement des débentures convertibles non garanties à payer à des actionnaires (93,384 ) (100,500 ) Émissions d'actions à droit de vote subordonné 758,447 - Frais d'émission de titres de capitaux propres (42,966 ) - Émissions d'actions ordinaires 150 187,295 Produit de facilités de prêts et emprunts 110,000 629,509 Remboursement de facilités de prêts et emprunts (642,786 ) (157,496 ) Paiement d'obligation locatives (946 ) (939 ) Dividende versé au titre de la particiaption ne donnant pas le contrôle (940 ) (360 ) Rachat d'actions privilégiées - (2,299 ) Émissions d'actions privilégiées - 81,240 Émissions de débentures convertibles non garanties à payer à des actionnaires - 199,000 84,195 806,617 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie 1,813 69 Augmentation nette de la trésorerie 120,650 54,002 Trésorerie à l'ouverture de l'exercice 60,072 6,070 Trésorerie à la clôture de l'exercice 180,722 60,072