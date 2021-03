MONTRÉAL, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui un renouvellement pour cinq ans de son entente avec Alutiiq Professional Consulting, LLC (APC). APC est une compagnie sœur d’Alutiiq, LLC (Alutiiq), une importante société de l'Alaska Native Corporation dont les filiales sont parmi les principaux fournisseurs de services spécialisés pour le gouvernement fédéral des États-Unis. La solution de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) de mdf commerce qui a été renouvelée pour APC a considérablement amélioré la collaboration entre les équipes et l'efficacité opérationnelle.



Cette solution d'entreprise rationalise le cycle de vie complet des contrats, ce qui offre une visibilité uniforme et globale sur tous les contrats et garantit des processus CLM proactifs et automatisés. Elle comprend des fonctions de stockage et de gestion des documents efficaces ainsi que des fonctions de recherche dynamique et de création de rapports.

Se conformer à la réglementation du gouvernement fédéral des États-Unis est d’une importance capitale pour tous les entrepreneurs fédéraux, et APC, Alutiiq et ses compagnies peuvent compter sur la fonction de gestion intégrée des clauses du système CLM pour assurer le suivi des clauses du Federal Acquisition Regulation (FAR) et du Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), des versions associées et des réglementations gouvernementales ultérieures conformes aux tâches contractuelles.

« La solution CLM de mdf commerce a considérablement amélioré nos processus en matière de gestion des contrats et des clauses, et a assuré un flux de travail transparent et efficace », a déclaré Kathryn S. Stem, directrice principale des contrats et de l'approvisionnement chez APC. « La décision de renouveler notre accord avec mdf commerce a été très facile à prendre. La solution CLM augmente non seulement notre productivité, mais nous aide aussi à respecter les exigences de conformité et à améliorer la collaboration. »

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat fructueux avec APC », a déclaré Mark Eigenbauer, président de l'approvisionnement stratégique chez mdf commerce. « Entretenir des relations commerciales à long terme, comme celle que nous avons avec APC, est un excellent gage des services que nous fournissons et nous avons hâte d'aider Alutiiq à atteindre ses objectifs d'affaires. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Mark Eigenbauer

Président, approvisionnement stratégique

Numéro sans frais : 1-877-677-9088, #6250

Courriel : meigenbauer@mdfcommerce.com