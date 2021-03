GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 10.3.2021 KLO 16.40

Verohallinto valitsi Goforen johdon konsultointipalveluiden toimittajaksi



Verohallinto on valinnut julkisessa tarjouskilpailussa Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n johdon konsultointipalveluiden toimittajaksi puitejärjestelyyn. Hankinnan kohteena oli johdon konsultointipalvelut kolmelle osa-alueelle: tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki, toiminnan kehittämisen tuki sekä toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki. Näistä jokaiseen valittiin yksi toimittaja. Gofore valikoitui toimittajaksi osa-alueelle toiminnan kehittämisen tuki.

Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on 8 miljoonaa euroa ja se on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä. Arvioitu kokonaisarvo määrittää sopimuskauden tilausten maksimimäärän. Sopimukseen ei liity ostovelvoitetta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.



Verohallinnon hankinnan tavoitteena oli saada tukea uuden yrityskulttuurin ja johtamisen sekä ketterän kehityksen menetelmien laajaan ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Hankinnan toimeksiannot voivat sisältää muun muassa fasilitointia, kokeilumenetelmien kehittämistä ja tiimien sekä tiimien välisen yhteistyön tukemista, innovatiivisten johtamismallien kehittämistä ja ketterän ajattelun valmennusta eri tarkoituksiin.



Verohallinto ja Gofore ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017 lähtien. Johdon konsultointipalveluiden osalta yhteistyötä on tehty vuodesta 2019. Gofore on johdon konsultoinnin lisäksi toiminut muun muassa web-teknologian, tietokantojen ja pilviasiantuntijapalveluiden sekä ohjelmistokehityspalveluiden toimittajana. Nyt solmittu sopimus mahdollistaa yhteistyön laajentamisen.

Verohallinto teki asiasta päätöksen tänään 10.3.2021. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.