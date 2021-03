EDMONTON, Alberta, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alberta Innovates et le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) annoncent l’achèvement de la phase I du Grand défi de la fibre de carbone et le lancement de la phase II. Un total de 19 équipes du Canada, des États-Unis et de l’Australie a participé à la phase I du concours où plusieurs ont démontré qu’elles pouvaient produire des fibres de carbone à partir du bitume de l’Alberta.



Au cours de la phase II du Grand défi de la fibre de carbone, les équipes se concentreront sur la production de plus grands volumes de fibre de carbone aux propriétés plus performantes. Les équipes se concentreront également sur l’avancement de la technologie et la voie à suivre pour gérer la teneur en soufre et en métaux des asphaltènes. Le Grand défi de la fibre de carbone est un concours en trois phases qui vise à accélérer le développement et la production à grande échelle de fibres de carbone dérivées des vastes réserves de bitume de l’Alberta.

La phase II du Grand défi de la fibre de carbone est un concours de 5 millions de dollars appuyé par un investissement de 3 millions de dollars du RIRP par l’entremise de fonds de développement des écosystèmes offerts grâce au Fonds stratégique d’innovation (FSI) du gouvernement du Canada, et de 2 millions de dollars d’Alberta Innovates. Le concours est ouvert aux concepteurs de technologies, à l’industrie (y compris les petites, moyennes et grandes entreprises), aux associations de l’industrie, aux organismes de recherche et développement (R&D), aux établissements postsecondaires, aux organismes sans but lucratif et aux laboratoires de recherche gouvernementaux. Les équipes de recherche peuvent soumettre des demandes dans le cadre de la phase II sur le site Web d’Alberta Innovates.

Un webinaire d’information sur la phase II sera organisé le 23 mars 2021 dans le but de renseigner tous les demandeurs potentiels sur les détails du programme. De plus, tous les détails du programme de la phase II sont disponibles sur le site web du Grand défi de la fibre de carbone (en anglais).

« L'Alberta est à la fine pointe des domaines de l'innovation énergétique et du développement de nouvelles technologies. Trouver de nouvelles façons de fabriquer de la fibre de carbone à partir du bitume albertain nous permet de diversifier notre secteur pétrolier et gazier, de créer des emplois, d’ouvrir de nouveaux marchés et de faire croître l'économie. »

Doug Schweitzer, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’innovation, gouvernement de l’Alberta (Ministry of Jobs, Economy and Innovation)

« La fibre de carbone est une alternative réelle et pratique aux utilisations traditionnelles des vastes réserves de bitume de l’Alberta. La valeur des ressources de l'Alberta est énorme. Le travail que nous faisons aujourd’hui et les découvertes que nous faisons profiteront aux Albertains pour les décennies à venir. »

Laura Kilcrease, PDG, Alberta Innovates

« En 2015, six entreprises de sables bitumineux ont contribué au lancement de la NRG COSIA Carbon XPRIZE, une initiative transfrontalière visant à dynamiser la course mondiale pour libérer des utilisations précieuses du CO2 avec la Fondation XPRIZE. En 2021, le Canada trace de nouveau la voie que le monde suivra en concentrant les innovateurs sur la transformation des hydrocarbures en une solution de décarbonisation à l’échelle des gigatonnes. »

Jason Switzer, directeur du conseil d’administration, Réseau d’innovation pour les ressources propres, et directeur général, ACTia





CONTEXTE

Les demandes dans le cadre de la phase II du Grand défi de la fibre de carbone seront acceptées jusqu’à 14 h (HAR) le 27 avril 2021.

Les demandeurs retenus peuvent demander jusqu’à 500 000 dollars pour des projets dans le cadre de la phase II.

Le Grand défi de la fibre de carbone vise à financer la mise au point de technologies permettant de convertir les asphaltènes des sables bitumineux de l’Alberta en fibre de carbone. Alberta Innovates était le seul bailleur de fonds pour la phase I et travaille avec des partenaires pour appuyer les phases II et III du Grand défi de la fibre de carbone. Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (« RIRP ») cofinance la phase II avec Alberta Innovates.

Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l’objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient exploitées et intégrées de façon durable dans les systèmes énergétiques mondiaux. Le RIRP, en tant que « réseau de réseaux », relie une gamme de compétences, de connaissances et d’expériences provenant de l’industrie du pétrole et du gaz et d’autres industries aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universitaires, aux entrepreneurs, aux jeunes et à de nombreux autres secteurs. En cernant les défis de l’industrie, nous créons un attrait pour le marché afin d’accélérer la commercialisation et l’adoption généralisée de technologies propres avec des avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Rejoignez le réseau RIRP dès aujourd'hui.

Alberta Innovates investit dans la recherche, l’innovation et l’entrepreneuriat afin de stimuler la croissance et la diversité économiques de la province. Nous stimulons le pouvoir de l’innovation grâce à notre travail avec les chercheurs, l’industrie et les entrepreneurs afin de faire évoluer l’Alberta vers un avenir à faibles émissions de carbone, de promouvoir l’utilisation responsable des terres et de l’eau et de contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des Albertains.

Alberta Innovates offre de l’expertise technique, des conseils et du soutien en entrepreneuriat, des possibilités de partenariat et du financement pour promouvoir les meilleures idées. Nous soutenons un large éventail d’activités de recherche et d’innovation, de la découverte à l’utilisation. La collaboration est au cœur de nos activités : réunir des esprits brillants et de grandes idées.

