Sword Group | Confirmation des performances annoncées le 25 janvier

Périmètre 2021 | Croissance Organique 2020 : + 9,2 % - Marge d’EBITDA 2020 : 14,0 %

Objectifs 2021 | Croissance Organique : + 13 % - Marge d’EBITDA : 13 %



Chiffre d’Affaires Consolidé 2020 : 212,5 M€



Chiffre d’Affaires 2020 du périmètre 2021 : 169,2 M€





Les variations de périmètre de Sword Group en 2020 se résument ainsi :



- Vente des activités françaises du Groupe,



- Acquisition de Codify au Royaume-Uni et de Lemonade Software Development en Espagne.



La société a réussi son année 2020 malgré la crise du coronavirus grâce à :



- Sa présence sur des marchés épargnés par la crise, comme par exemple l’Union Européenne,



- Ses savoir-faire à haute valeur ajoutée sur des marchés générant des volumes d’affaires importants, comme l’Oil & Gas,



- Ses positions de leader sur des niches technologiques.



Avec une position cash nette forte (105,8 M€ (1)), le Groupe a les moyens de poursuivre sa politique de dividendes, d’envisager une croissance interne soutenue, de financer de nouvelles initiatives et de procéder à des acquisitions, si les valorisations le permettent.



(1) Ce cash est calculé selon les anciennes normes. En IFRS 16 et sans prendre en compte des plus-values hypothétiques sur rachat d’actions dans les filiales, la position cash est de 98 M€.





LA POLITIQUE DE DIVIDENDE



L’année 2020 est une année qui a généré des profits exceptionnels, à ce titre le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de fixer le montant des dividendes 2020 à 7,2 € par action.



Étant donné qu’une avance de 2,4 € par action a déjà été versée en septembre 2020, un complément de 4,8 € par action sera distribué en mai 2021, sous réserve de son approbation par l’Assemblée du 28 avril 2021.



LES PERSPECTIVES 2021-2024



Sword Group prévoit une croissance organique annuelle à 2 chiffres associée à une marge d’EBITDA de 13 %.



L’intégralité du business plan est consultable sur le site internet de Sword Group.









A propos de Sword Group



Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital & Software actifs sur les 5 continents, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.



Sword possède une solide réputation dans l’édition de logiciels et dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.



Sword optimise vos processus et valorise vos données.



Sword Group - 2, rue d’Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

