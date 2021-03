Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Paris, le 10 mars 2021, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2021 (novembre 2020 - janvier 2021).

Activité à l’arrêt

Au cours de ce premier trimestre, tous les casinos français étaient fermés, en vertu des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de covid-19. A l’étranger, les casinos d’Ostende (Belgique) et Meyrin (Suisse) sont également restés porte close. Le casino de Crans-Montana (Suisse) a pu accueillir ses clients sur une courte période comprise entre le 14 et le 26 décembre inclus sur des horaires réduits, entre 10h et 22h. Le casino de Djerba (Tunisie) est resté ouvert mais contraint par un couvre-feu débutant à 20h.

En conséquence, le PBJ s’établit à 24,9 M€, en recul de -85,8 %. Il se concentre uniquement sur les casinos étrangers et plus particulièrement sur les jeux online suisses, qui ont démarré le 16 novembre 2020, et les jeux et paris online en Belgique. Leur PBJ global a plus que doublé à 24,3 M€, soit une progression de +132,3 %.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -78,4 % à 22,3 M€.

Au global, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 23,5 M€, en chute de -81,4 %.

L’activité hors-jeux génère un chiffre d’affaires de 1,2 M€ (-95,0 %) grâce notamment à l’ouverture de quelques hôtels logés au sein des casinos du Groupe et de l’hôtel Aquabella à Aix-en-Provence.

Assignation au fond contre son ancienne compagnie d’assurance

Groupe Partouche a assigné son ancienne compagnie d’assurance qui conteste sa demande d’indemnisation pour perte d’exploitation suite à l’interdiction faite à ses établissements de recevoir du public.

Prêt Garanti par l’État

Après un premier Prêt Garanti par l’État (PGE) de 19,5 M€ octroyé par les banques partenaires du Groupe en juin 2020, ces mêmes banques ont donné leur accord pour un deuxième PGE d’un montant de 59,5 M€.

Groupe Partouche se félicite de la confiance qui lui est accordée, fondée notamment sur sa capacité à voir ses activités reprendre dans des conditions satisfaisantes dès la réouverture de ses établissements.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 14 avril 2021

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mercredi 9 juin 2021, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 42 casinos et emploie près de 4 100 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP





ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé – T1 2021

En M€ 2021 2020 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 24,9 174,8 -85,8% Prélèvements -2,6 -71,8 -96,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 22,3 103,0 -78,4% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 1,2 24,6 -95,0% Programme de fidélisation 0,0 -0,9 -100,0% Chiffre d'affaires total consolidé 23,5 126,7 -81,4%

2- Ventilation du CA par secteur d’activité – T1 2021

En M€ 2021 2020 Variation Casinos 12,0 117,5 -89,7% Hôtels 0,2 1,4 -85,2% Autres 11,3 7,9 43,3% Chiffre d'affaires total consolidé 23,5 126,7 -81,4%

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

