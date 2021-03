Atari accorde à son partenaire le Groupe ICICB

les droits de licence pour construire des hôtels Atari

à Dubaï, Gibraltar et en Espagne

Communiqué de presse - Paris, France - le 10 mars 2021 à 18h30 – Le Groupe Atari, l'un des éditeurs et producteurs de divertissement interactif les plus reconnus au monde, annonce avoir conclu un accord de licence avec le Groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari. Selon l'accord, les premiers hôtels seront construits dans une sélection de lieux en dehors des États-Unis. Dubaï, Gibraltar et l'Espagne seront les premiers pays à accueillir des hôtels Atari.

L'accord de licence a été conclu avec le groupe ICICB, un groupe de holding multinational, au portefeuille d’activités diversifiées, qui est présent sur la majorité des marchés de premier ordre dans le monde. Cet accord avec le groupe ICICB s'ajoute à l'accord de licence de janvier 2020 déjà conclu avec le groupe GSD et couvrant huit villes des États-Unis.

Selon les dispositions de l'accord, Atari a droit à 5% des revenus générés par les hôtels. En outre, ICICB s’est engagé à verser à Atari un montant de 0,5 million de dollars US au titre de consulting fees et d’une avance non remboursable.

Le Groupe ICICB est spécialisé dans la mise en place de solutions et de projets innovants, ciblant en particulier la transformation liée au numérique. Le groupe, en s’appuyant sur des contenus concrets et une technologie de pointe, est actif dans de nombreux secteurs qui comprennent, entre autres, la banque numérique, le commerce et le trading de cryptomonnaire, l'immobilier commercial, la sécurité et le luxe. Le Groupe ICICB s'attache à proposer des produits et services innovants qui tirent parti de l'intelligence artificielle, en concluant des partenariats avec certaines des entreprises les plus connues au monde.

Les hôtels Atari seront conçus conformément aux dernières tendances de l'industrie hôtelière. Avec un style sophistiqué et des touches de modernité, les espaces communs plongeront les visiteurs dans l'univers des jeux vidéo et de la marque Atari. Les hôtels disposeront d'aires de jeux Atari, de plusieurs salles de réception, d'espaces de travail, de restaurants et de bars raffinés, d'une boulangerie, d'un cinéma et d'une salle de sport. La conception des hôtels Atari vise à la fois ceux qui voyagent pour affaires et ceux qui recherchent le plaisir et le distraction, en offrant une expérience tout-en-un, luxueuse et divertissante.

Atari se réserve les droits pour le développement d'hôtels similaires aux États-Unis et dans le monde entier.

Avertissement

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation des objectifs, du budget d’exploitation et du plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur l’évaluation des actifs et des passifs du Groupe.

A propos d’Atari

Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global de divertissement interactif et de licences multiplateforme. Véritable innovateur du jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de 200 jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®, Centipede®, Missile Command® et Pong®. De cet important portefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne pour les smartphones, les tablettes, les autres terminaux connectés. Atari développe et distribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux de Microsoft , Sony et Nintendo. Atari met également à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence via d’autres média, des produits dérivés et l'édition. Plus d’information sur : www.atari.com et www.atari-investisseurs.fr . Les actions Atari sont cotées en France sur Euronext Paris (Compartiment C, Code ISIN FR0010478248, mnémo ATA) en Suède sur Nasdaq First North sous la forme de certificats de dépôt (Code ISIN SE0012481232, Ticker ATA SDB) et sont éligibles au programme Nasdaq International aux Etats-Unis (Compartiment OTC - Ticker PONGF).

Ceci est une information qu’Atari SA est obligé de publier en vertu du règlement européen sur les abus de marché (MAR). L’information a été soumise pour publication par les personnes de contact mentionnées ci-dessus, le 10 mars 2021 à 18h30.

