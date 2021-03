Selskabsmeddelelse nr. 7/2021

Holbæk, den 10. marts 2021

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S





Den 10. marts 2021 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2020 samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2020.

Derudover blev der valgt syv medlemmer til repræsentantskabet, følgende blev valgt:

Direktør og rådgiver Lene Floris

Skoventreprenør Michael Henriksen

Salgskonsulent Jesper I. Justesen

Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding

Direktør Ole Mosbæk

El-installatør Leif Nielsen

Praktiserende læge Jakob Frimodt Olsen

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Den nye lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2021 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget, indebærende følgende ændring i vedtægterne:

Tilføjelse af nyt punkt 8.8 med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, beslutte at gennemføre generalforsamlingen delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, elektronisk ytre sig samt elektronisk stemme på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom på sparekassens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.”

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen, at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

