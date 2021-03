March 10, 2021 15:46 ET

March 10, 2021 15:46 ET

Xactly und das KI-Prognoseunternehmen TopOPPS setzen einen neuen Standard für die datengestützte Entscheidungsfindung im gesamten Umsatz-Lebenszyklus

SAN JOSE, Kalifornien, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xactly , ein führendes Unternehmen im Bereich der Revenue-Intelligence-Lösungen, gab heute die Übernahme von TopOPPS bekannt, einem Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI), Vertriebspipeline-Management und Prognosen konzentriert. Mit dieser strategischen Übernahme expandiert Xactly über das Sales Performance Management hinaus und bietet eine neuartige End-to-End-Plattform für Revenue Operations (RevOps). Die Kombination verbindet den umfangreichen, empirisch gewonnenen Datenbestand und die speziell entwickelte KI von Xactly mit den Fähigkeiten von TopOPPS in einer gemeinsamen Plattform mit dem Ziel, die Qualität und den Umfang der datengestützten Entscheidungsfindung während des gesamten Umsatz-Lebenszyklus zu verbessern. Durch die Einführung verhaltensdatengestützter Prognosen und eines Pipeline-Managements wird ein neuer Standard der Intelligence eingeführt, der die Umsatzleistung neu definiert und althergebrachte Denkweisen über Bord wirft.

Trotz Fortschritten in der Automatisierung und erhöhtem Erfolgsdruck kämpfen Unternehmen immer noch damit, ihre Daten zu verstehen und ihre Umsatzziele zu erreichen. Zu viele Unternehmen scheitern beim Forecasting und dem Erreichen ihrer Ziele, weil ihrem Umsatztrichter etwas Entscheidendes fehlt: die Fähigkeit, Daten zu erfassen. Laut Forrester ignoriert jeder dritte Wachstumsträger datengestützte Erkenntnisse gänzlich und trifft stattdessen Entscheidungen anhand von Bauchgefühl, Erfahrung oder Meinung (34 %). Die neue Plattform von Xactly stellt Daten in den Mittelpunkt von RevOps und eliminiert ungenaue und manuelle Prozesse, die den Unternehmen Zeit, Geld und Glaubwürdigkeit kosten.

„Durch die Übernahme von TopOPPS können wir die Leistungsfähigkeit unseres Datenbestands und unserer KI mit dem Datenbestand und der KI von TopOPPS kombinieren, um die derzeit einzige empirisch basierte, intelligente Revenue-Performance-Plattform zu schaffen“, sagte Chris Cabrera, Gründer und CEO von Xactly. „Es ist an der Zeit, die traditionellen Methoden des Pipeline-Managements und des Forecasting zu beseitigen und sie durch die richtige Intelligence zu ersetzen, um die Vertriebsteams effektiv zu motivieren und die richtigen Verhaltensweisen zur Vorhersage und Verbesserung der Umsatzgenerierung zu bewirken. Der Weg der Zukunft ist die intelligente Umsatzperformance. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, ihr Geschäft zu optimieren, werden zurückbleiben.“

Durch die Beseitigung betrieblicher Silos, die traditionell zwischen Marketing, Vertrieb und Customer Success bestehen, werden Unternehmen mithilfe von RevOps befähigt, gemeinsame Strategien, Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und damit die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zugleich die Kosten zu senken. Die Dynamik der neuen Märkte setzt sich schnell durch, angetrieben durch das sich ändernde Kaufverhalten und das Wachstum von abonnementbasierten Geschäftsmodellen. Aktuelle Berichte zeigen einen Anstieg der RevOps-Akzeptanz um 55 % gegenüber dem Vorjahr.

„Indem wir KI in das Umsatzökosystem einbringen, optimiert unsere Technologie die Vertriebsprognose und das Pipeline-Management und bringt Transparenz und Sicherheit in einen Prozess, der lange Zeit ineffektiv war“, sagte Jim Eberlin, Gründer und CEO von TopOPPS. „Als ich TopOPPS gegründet habe, wollte ich damit den Markt gewinnen. Xactly, sein Datenbestand und seine Historie an innovativen, datengestützten Lösungen haben sich von allen anderen Partnern abgehoben. Nach intensiver Zusammenarbeit mit dem Xactly-Team sind wir bereit, diese bahnbrechende Technologie zur radikalen Verbesserung von Revenue Intelligence, Management und Operations einzusetzen.“

Über Xactly

Xactly versetzt wachsende Unternehmen in die Lage, ihre Umsatzgenerierung effektiv zu verwalten. Die Intelligent-Revenue-Plattform von Xactly führt Unternehmen durch den gesamten Umsatz-Lebenszyklus, angefangen bei der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung und Priorisierung aller Aspekte der Umsatzoptimierung, mit den Schwerpunkten Planung, Gebietsmanagement, Quoten, Incentives, Pipeline-Management und Forecasting. Die skalierbare, Cloud-basierte Plattform von Xactly nutzt die Leistungsfähigkeit der KI und vereint großartige Software mit dem umfangreichsten Datenbestand der Branche aus 16 Jahren, um Kunden die zuverlässigen Einblicke zu geben, die sie benötigen, um die Vertriebsperformance zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

