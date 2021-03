Xactly et TopOPPS, société spécialisée dans la prévision assistée par IA, révolutionnent la prise de décision pilotée par les données tout au long du cycle de vie des revenus

SAN JOSE, Californie, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xactly le leader des solutions d'analyse des revenus assistée par IA, annonce aujourd'hui l'acquisition de TopOPPS , une société axée sur l'intelligence artificielle (IA), la gestion des pipelines de vente et la prévision. Avec cette acquisition stratégique, Xactly va au-delà de la gestion de la performance des ventes pour fournir une plateforme de bout en bout innovante pour les opérations de revenus (RevOps). Cette combinaison associe l'IA spécialement conçue et la riche base de données empiriques de Xactly avec les capacités de TopOPPS dans une seule plateforme pour faire progresser la qualité et la portée de la prise de décision pilotée par les données tout au long du cycle de vie des revenus. En introduisant une gestion des pipelines et des prévisions comportementales pilotées par les données, cette analyse optimisée permet de redéfinir la performance des revenus et ébranle les opinions reçues.

Malgré les progrès de l'automatisation et l'obligation de résultats qui pèse de plus en plus sur elles, les entreprises ont toujours du mal à comprendre leurs données et à atteindre leurs objectifs de revenus. Trop d'organisations ne parviennent pas à prévoir et à atteindre leurs chiffres parce qu'il manque un élément clé à leur entonnoir de revenus : la capacité à capturer des données. Selon Forrester , parmi les entreprises ayant la plus forte croissance, une sur trois ignore totalement les informations basées sur les données, et préfère baser ses décisions sur des sentiments, des expériences ou des opinions (34 %). La nouvelle plateforme de Xactly place les données au cœur des RevOps, éliminant les processus manuels et imprécis qui coûtent aux organisations du temps et de l'argent et impactent leur crédibilité.

« Avec l'acquisition de TopOPPS, nous combinons la puissance de notre base de données et de l'IA avec la base de données et l'IA de TopOPPS pour créer la seule plateforme d'analyse de la performance des revenus assistée par IA et basée sur des données empiriques qui existe aujourd'hui », déclare Chris Cabrera, fondateur et PDG de Xactly. « Il est temps d'éliminer les "anciennes méthodes" de prévision et de gestion des pipelines, et de les remplacer par la bonne IA pour motiver efficacement les équipes en charge des revenus et mettre en place des comportements adaptés pour prévoir et améliorer la génération de revenus. L'IA est l'avenir de la performance des revenus et ceux qui ne parviendront pas à optimiser leurs activités se retrouveront sur le bord de la route. »

En supprimant les silos opérationnels qui existent depuis toujours entre les départements Marketing, Ventes et Réussite Client, les RevOps permettent aux organisations de développer des stratégies, des objectifs et des mesures partagés, accélérant ainsi la prise de décision tout en réduisant les coûts. Stimulée par l'évolution des comportements d'achat et la croissance des modèles commerciaux par abonnement, cette nouvelle dynamique de marché gagne vite du terrain. De récents rapports montrent une augmentation de 55 % de l'adoption des RevOps d'une année sur l'autre.

« En intégrant l'IA dans l'écosystème des revenus, notre technologie rationalise les prévisions de ventes et la gestion des pipelines et rend plus transparent et plus fiable un processus qui a longtemps été inefficace », commente Jim Eberlin, fondateur et PDG de TopOPPS. « Lorsque j'ai fondé TopOPPS, nous nous sommes fixé pour objectif de conquérir le marché. Xactly, avec sa base de données et ses solutions innovantes pilotées par les données, se démarquait de tous les autres partenaires. Après une collaboration enthousiasmante avec l'équipe de Xactly, nous sommes en mesure de proposer cette technologie révolutionnaire pour améliorer de manière radicale l'analyse, la gestion et les opérations liées aux revenus. »

À propos de Xactly

Xactly permet aux entreprises en pleine croissance de gérer efficacement leur génération de revenus. La plateforme intelligente de Xactly soutient les organisations tout au long du cycle de vie des revenus en se concentrant sur la gestion de la planification, des territoires et des quotas, des incitations, des pipelines et des prévisions depuis le développement initial de la stratégie jusqu'à l'exécution et la priorisation de tous les aspects de l'optimisation des revenus. Tirant parti de la puissance de l'IA, la plateforme évolutive basée sur le cloud de Xactly combine un excellent logiciel avec la base de données la plus complète du secteur, constituée sur 16 ans, afin de fournir aux clients les informations fiables dont ils ont besoin pour améliorer leurs performances de vente et augmenter leurs revenus.

