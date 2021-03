VANCOUVER, Colombie britannique, 10 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SKY ECC a été informé de la publication de plusieurs articles en Belgique et aux Pays-Bas prétendant que les autorités belges et/ou néerlandaises avaient craqué ou piraté le logiciel de communication crypté de SKY ECC. SKY ECC soutient, après une enquête minutieuse, que toutes ces allégations sont fausses.



Les distributeurs agréés de SKY ECC en Belgique et aux Pays-Bas nous ont rapporté qu'une application d'hameçonnage présentée à tort comme SKY ECC avait été illégalement créée, modifiée et téléchargée sur des appareils non sécurisés, et que les fonctions de sécurité des téléphones de SKY ECC avaient été supprimées sur ces faux appareils qui ont ensuite été revendus par des canaux non autorisés.

SKY ECC n'a été contacté par aucun service d'enquête. SKY ECC n'a pas autorisé ni coopéré avec les services d'enquête ou les personnes impliquées dans la distribution de l'application d'hameçonnage. Il s'agit là d'actions malveillantes et SKY ECC enquête activement et engage des poursuites judiciaires contre les individus en faute pour usurpation d'identité, contrefaçon de marque, mensonge préjudiciable, diffamation et fraude.

SKY ECC conduit une politique de tolérance zéro en matière de principes de sécurité qui considère chaque requête comme une brèche et la vérifie au moyen de plusieurs niveaux de sécurité afin de protéger les messages de ses utilisateurs. Toutes les communications de SKY ECC sont cryptées au moyen de canaux privés via des réseaux distribués privés. Tous les messages sont cryptés avec le plus haut niveau de chiffrement possible actuellement, la cryptographie par courbes elliptiques de 521 bits et le chiffrement de bout-en-bout.

« SKY ECC estime que le droit à la vie privée est primordial pour quiconque agit dans le cadre de la loi », déclare Jean-François Eap, PDG de SKY ECC. « La plateforme existe pour prévenir l'usurpation d'identité et le piratage, la protection des informations personnelles, et le fonctionnement sécurisé des affaires personnelles et commerciales légales. Avec la montée globale de l'espionnage industriel, la cybercriminalité et les vols de données, la protections des données et de la vie privée est la base d'un fonctionnement efficace pour de nombreuses industries notamment la santé publique, le droit, les chaînes d'approvisionnement en vaccin, les fabricants, les célébrités et bien d'autres encore. »

SKY ECC nie fermement tout allégation qu'il s'agit d'une « plateforme de choix pour les criminels ». SKY ECC applique une politique stricte de tolérance zéro interdisant tout activité criminelle sur ses plateformes. Selon les Conditions de service ( www.skyecc.com/terms-of-service ), il est strictement interdit aux utilisateurs et aux distributeurs agréés de SKY ECC d'utiliser ou de distribuer un appareil SKY ECC à des fins illicites, illégales ou criminelles. Tout compte utilisé à des fins criminelles est immédiatement désactivé.

Le service de SKY ECC a connu des interruptions temporaires liées à ses serveurs le 8 mars 2021 de 20:00 PST à 04:00 PST. Les services sont maintenant revenus à la normale et SKY ECC n'a été contacté par aucun service d'enquête. Les serveurs de SKY ECC ne conservent ni messages, ni données ni sauvegardes de ses utilisateurs.

SKY ECC reste un leader mondial en matière de technologie de messagerie sécurisée, et tous les téléphones SKY ECC achetés directement chez SKY ECC ou auprès de ses distributeurs agréés reste sûrs. Nous maintenons notre promesse de fournir des appareils, des communications et des réseaux sécurisés.

