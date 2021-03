March 10, 2021 16:01 ET

VANCOUVER, British Columbia, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sky ECC ontving bericht van diverse artikelen die in België en Nederland zijn gepubliceerd en beweerden dat Belgische en/of Nederlandse autoriteiten versleutelde communicatiesoftware van SKY ECC hebben gekraakt of gehackt. SKY ECC houdt na grondig onderzoek vol dat al deze beschuldigingen onjuist zijn.



Geautoriseerde distributeurs van SKY ECC in België en Nederland wezen ons erop dat een phishingtoepassing die onterecht de merknaam SKY ECC droeg illegaal werd gemaakt, bewerkt en op onbeveiligde apparaten werd geïnstalleerd en dat beveiligingsfuncties van erkende SKY ECC-telefoons werden geëlimineerd in deze nepapparaten die vervolgens via niet-geautoriseerde kanalen werden verkocht.

SKY ECC is niet voor contact benaderd door een onderzoeksinstantie. Sky ECC heeft geen autorisatie verleend aan en heeft niet samengewerkt met de onderzoeksinstanties of de instanties die betrokken zijn bij de distributie van de phishingtoepassing. Deze acties zijn kwaadwillig en SKY ECC onderzoekt en onderneemt actief juridische stappen tegen de overtredende personen voor imitatie, false lights, inbreuk op handelsmerken, kwaadwillige vervalsing, laster en fraude.

SKY ECC is gebaseerd op "zero-trust" beveiligingsprincipes, waarbij elk verzoek als een schending wordt beschouwd en wordt geverifieerd door beveiligingslagen te gebruiken om de berichten van gebruikers te beschermen. Alle SKY ECC-communicatie wordt gecodeerd via privétunnels via particuliere gedistribueerde netwerken. Alle berichten worden gecodeerd met het hoogste versleutelingsniveau van het moment, 521-bits elliptische curve-cryptografie en end-to-end versleuteling.

"SKY ECC is van mening dat het recht op privacy van personen van groot belang is voor iedereen binnen de wet handelt", aldus Jean-François Eap, CEO van SKY ECC. "Het platform bestaat om identiteitsdiefstal en hacking te voorkomen, persoonlijke privacyrechten te beschermen en legitieme persoonlijke en zakelijke aangelegenheden veilig te kunnen uitvoeren. Met de wereldwijde toename van bedrijfsspionage, cybercriminaliteit en schadelijke gegevensschendingen vormt de privacy en bescherming van informatie de basis voor een effectieve werking van vele bedrijfstakken, zoals de juridische sector, volksgezondheid, toeleveringsketens voor vaccins, fabrikanten, beroemdheden en nog veel meer."

SKY ECC ontkent stellig alle aantijgingen het "voorkeursplatform voor criminelen" te zijn. SKY ECC hanteert een strikt nultolerantiebeleid dat criminele activiteiten op zijn platforms verbiedt. SKY ECC-gebruikers en geautoriseerde distributeurs wordt onder de servicevoorwaarden ( www.skyecc.com/terms-of-service ) uitdrukkelijk verboden een SKY ECC-apparaat te gebruiken of te distribueren voor onwettig, illegaal of strafbaar gebruik. Accounts die worden gebruikt voor criminele activiteiten worden onmiddellijk gedeactiveerd.

De SKY ECC-service heeft op 8 maart 2021 van 20:00 PST tot 4:00 PST tijdelijke onderbrekingen met betrekking tot de servers ervaren. De services zijn nu weer normaal en er is door geen enkele onderzoeksinstantie contact opgenomen met SKY ECC. SKY ECC-servers slaan geen gebruikersgegevens, berichten of back-ups op.

SKY ECC blijft een wereldleider op het gebied van veilige berichtentechnologie en alle SKY ECC-telefoons die rechtstreeks bij SKY ECC of zijn geautoriseerde distributeurs zijn aangeschaft, blijven veilig. Wij blijven onze belofte van veilige apparaten, veilige netwerken en veilige communicatie waarmaken.

