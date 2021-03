IRVINE, Kalifornien, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdiensten, Engineering-Services, intelligenten Hardwarelösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), hat heute das neue EMG™7500 angekündigt, ein kostengünstiges, sicheres Edge-Management-Gateway in kleinem Format. Das EMG7500 ist für den Einsatz an praktisch allen Remote- oder unbemannten Standorten konzipiert und ein integrierter Bestandteil der Geschäftskontinuitätslösung von Lantronix, die Hardware, Software und Mehrwertdienste miteinander verzahnt. Mit dem EMG7500 erweitert Lantronix sein Angebot an REM-Lösungen innerhalb seiner EMG-Produktfamilie für Out-of-Band-Verwaltung (OOBM).



„Lantronix ist ein führendes Unternehmen im Bereich Out-of-Band-Remote-Management und versteht die Herausforderungen, die mit der Sicherstellung der Geschäftskontinuität an Remote-Standorten, in Zweigniederlassungen und an unbemannten Standorten einhergehen“, so Paul Pickle, CEO von Lantronix Inc. „Lantronix hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden sichere und zuverlässige Edge-Management-Lösungen mit einer integrierten Suite von Software-, Hardware- und Konnektivitätsdiensten bereitzustellen, zu der auch das Gateway EMG7500 gehört.“

„Das Edge-Management-Gateway EMG7500 bietet zusammen mit unserer zentralisierten ConsoleFlow-Managementplattform und unseren globalen Konnektivitäts- und VPN-Diensten die gleiche Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität, die Kunden an unseren größeren Edge-Gateways schätzen“, so Jonathan Shipman, Vice President of Strategy bei Lantronix. „Das kleine Format des EMG7500 wurde für Remote- und unbemannte Standorte wie Zweigstellen und Betriebsstätten entwickelt und eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt oder teuer ist.“

Mit seinem kompakten Design ist das EMG7500 eine effektive Lösung im Zusammenspiel mit kritischer Infrastruktur an Remote-Standorten, einschließlich Zweigstellen, Einzelhandelsgeschäften und unbemannten Standorten wie Geldautomaten und Mobilfunkmasten. Das EMG7500 bietet zuverlässiges und sicheres Edge-Management für die Verwaltung von externen Netzwerkgeräten in einem kostengünstigen und kleinen Format. Es bietet Remote-Fehlersuche, Ausfallsicherheit und Fehlerbehebung, um die Verfügbarkeit und Effizienz von Netzwerken zu verbessern und den reibungslosen Betrieb von Unternehmen zu gewährleisten.

Zu den Funktionen gehören:

Ein integrierter automatischer Failover/Failback-Mechanismus, der es EMG-Benutzern ermöglicht, auch dann eine Verbindung zu Netzwerkgeräten herzustellen, wenn die primäre Netzwerkverbindung überlastet ist oder nicht reagiert;

Netzwerkleistungsüberwachung mit Unterstützung des IPSLA-Simulationstraffics, um eine kontinuierliche und zuverlässige Netzwerkkommunikation sicherzustellen und dazu beizutragen, Komplettausfälle zu vermeiden;

Zentralisiertes Management mit der ConsoleFlow™ Managementplattform vor Ort und in der Cloud von Lantronix, die eine zentrale Anlaufstelle zur Anzeige aller im Einsatz befindlichen Edge-Management-Gateways von Lantronix und der verbundenen IT-Geräte bietet;

Mobiler Zugriff über alle iOS®- oder Android™-Plattformen für sicheren Fernzugriff auf IT-Geräte.



Die EMG-Familie von Lantronix umfasst auch das EMG8500 , das vor Ort austauschbare Einheiten (Field Replaceable Units, FRUs) mit denselben Funktionen und Vorteilen in einem etwas größeren Format bietet.

Über Lantronix

Lantronix, Inc. ist ein weltweiter Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdiensten, Engineering Services, intelligenten Hardwarelösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM). Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, zuverlässige und sichere IoT Intelligent Edge- und OOBM-Lösungen anzubieten und gleichzeitig die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Produkte und Services von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT-Projekten erheblich und bieten gleichzeitig Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Hardware, Software und Lösungen.

Lantronix kann auf drei Jahrzehnte bewährter Erfahrung in der Entwicklung robuster IoT-Technologien und OOBM-Lösungen verweisen und ist ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, größere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden auf Millionen von Computern in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com .

Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix . Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc . Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht vollständig auf historische oder sachliche Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Dies umfasst unter anderem Aussagen zu unseren Lösungen, Technologien und Produkten sowie den Edge-Management-Gateway- und ConsoleFlow-Produkten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder einer Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich Auswirkungen auf Kaufentscheidungen unserer Kunden; die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf unsere Mitarbeiter, Liefer- und Vertriebsketten sowie die Weltwirtschaft, Cybersicherheitsrisiken, Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und Zölle der US-amerikanischen und von ausländischen Regierungen, unsere Fähigkeit, unsere Übernahmestrategie erfolgreich umzusetzen oder übernommene Unternehmen zu integrieren, Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten, die Höhe unserer Verbindlichkeiten, unsere Fähigkeit, unseren Verbindlichkeiten und den Beschränkungen in unseren Verbindlichkeitsvereinbarungen nachzukommen, sowie alle zusätzlichen Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr enthalten sind, der am 11. September 2020 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risikofaktoren“ in Teil I Punkt 1A dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Zusätzliche Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Anträgen identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

