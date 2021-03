Lochem, 11 maart 2021



Resultaten 2020 ForFarmers

Financiële kernpunten 20201 :

· Volume Total Feed2 :

Waarvan Volume Mengvoer: -3,5% tot 9,7 miljoen ton

-3,9% tot 6,8 miljoen ton; alleen groei in melkvee- en varkenssector in Duitsland/Polen · Brutowinst: -1,7% tot €433,2 miljoen; ondanks betere productmix vooral door volumedruk · Onderliggende EBITDA: +8,7% tot €96,2 miljoen; vergeleken met zwak 2019 en vooral door uitvoering efficiencyplannen;

+9,3% tot €96,7 miljoen bij gelijkblijvende koersen · Onderliggende netto winst3 : +10,0% tot €46,3 miljoen; exclusief o.a. bate van verkoop gesloten fabrieken en goodwill impairment van €34,2 miljoen voor activiteiten in Polen door o.a. Covid-19 · Dividendvoorstel: regulier dividend substantieel hoger op €0,29 per gewoon aandeel; distributie 60% van de onderliggende nettowinst · Kasstroom uit operationele activiteiten: +2,1% tot €98,1 miljoen, naast hogere EBITDA gedreven door lager werkkapitaal.

1 Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken

2 Total Feed behelst de volledige productportefeuille van ForFarmers en bestaat uit mengvoer, specialiteiten, co-producten (zoals DML-producten), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer)

3 Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap



Yoram Knoop, CEO ForFarmers: “We kijken terug op een bewogen jaar 2020, dat gekenmerkt wordt door de uitbraak van Covid-19 en de gevolgen ervan. Gezien de omstandigheden zijn onze resultaten meer dan tevredenstellend. We hebben in maart vorig jaar meteen maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de continuïteit van productie en levering van voer zeker te stellen. Door de enorme inzet van onze medewerkers zijn we in staat geweest onze klanten goed te blijven bedienen. Onze klanten zagen als gevolg van de sluiting van het horeca- en out-of-home segment in meer of mindere mate de vraag naar hun producten afnemen en vervolgens de prijzen voor hun producten dalen. Onze volumes en marges zijn ook hierdoor deels onder druk komen te staan. Hoe lang de Covid-19 maatregelen zullen aanhouden is moeilijk te voorspellen. Dit is één van de redenen dat we voor onze activiteiten in Polen een goodwill impairment hebben genomen. We blijven echter optimistisch over de groeimogelijkheden van de Poolse pluimveesector nadat de coronamaatregelen zijn versoepeld.

We waren in 2019 al begonnen met het uitvoeren van efficiencyplannen. Daardoor hebben we vorig jaar ons kostenniveau relatief snel verder kunnen verlagen. Ook hebben we wederom ons werkkapitaal goed gemonitord. Dit alles heeft een solide bijdrage geleverd aan onze resultaten. Vooruitkijkend heb ik, ondanks de aanhoudende onzekerheden, veel vertrouwen in onze strategie Build to Grow 2025, die we in september vorig jaar hebben gelanceerd. Hiermee zijn we voortvarend van start gegaan met onder andere progressie in next level innovatieprojecten en natuurlijk de recente overnames van het pluimveevoerbedrijf De Hoop Mengvoeders in Nederland in begin 2021 en het paardenvoedermerk Mühldorfer Pferdefutter in Duitsland.”



Lees het volledige persbericht in de bijgevoegde pdf.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

T: 0031 573 288 000 M: 0031 6 10 94 91 61

E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Over ForFarmers

ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuiteit van het boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, Belgie, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa €2,4 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V.

Postbus 91

7240 AB Lochem

T: +31 (0)573 28 88 00

F: +31 (0)573 28 88 99

info@forfarmers.eu

www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.

Bijlage