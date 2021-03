Résultats annuels 2020

Chiffre d’affaires ajusté en baisse de -40,6 % à 2 311,8 millions d’euros

Croissance du chiffre d’affaires organique ajusté en baisse de -38,1 %

Marge opérationnelle ajustée de 141,6 millions d’euros

Résultat d’exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de -352,9 millions d’euros

Résultat net part du Groupe de -604,6 millions d’euros, incluant une charge de dépréciation de 211,3 millions d’euros

Cash-flow disponible ajusté de 161,9 millions d’euros

Des classements ESG de très grande qualité

Proposition de ne pas verser de dividende en 2021

Baisse du chiffre d’affaires organique au T1 2021 autour de -40 % mais un rebond à deux chiffres du chiffre d’affaires publicitaire domestique chinois

Paris, le 11 mars 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Le Conseil de surveillance de JCDecaux, qui s’est réuni le 10 mars 2021, a arrêté les comptes audités de l’exercice 2020. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux Comptes.

A la suite de l’application des normes IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014 et IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019, et conformément aux recommandations de l’AMF, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées :

pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, en ce qui concerne la norme IFRS 11,

pour exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 5 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

A l’occasion de la publication des résultats 2020, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« En 2020, JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, a connu l’année la plus difficile de son histoire depuis sa création en 1964, en raison de la pandémie de la Covid-19, qui a contraint les gouvernements nationaux, régionaux et locaux à imposer des restrictions sans précédent dans l’histoire moderne comme des confinements, couvre-feux, fermetures de commerces, restaurants, cinémas, …

Le chiffre d’affaires de notre Groupe a reculé de -40,6 % pour atteindre 2 311,8 millions d’euros avec une baisse du chiffre d’affaires organique ajusté de -38,1 %, et un S2 légèrement meilleur. Malgré cette forte baisse, notre marge opérationnelle 2020 est restée positive à 141,6 millions d’euros grâce à des ajustements forts et rapides réalisés par nos équipes pleinement engagées à travers le monde et en pleine confiance avec nos partenaires. Nos efforts ciblés sur la préservation de la trésorerie et les économies de coûts ont permis d’absorber 59 % de cette baisse de chiffre d’affaires sans précédent. Notre cash-flow disponible est resté solide à 161,9 millions d’euros grâce à une maîtrise stricte du besoin en fonds de roulement et à une allocation sélective de nos investissements pour la croissance future, ce qui a conduit à une baisse de notre dette nette à 1 086,3 millions d’euros à fin 2020.

Compte tenu des résultats 2020, premier exercice en perte – incluant des charges exceptionnelles liées à la crise de la Covid-19, nous proposerons à l’occasion de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 20 mai 2021, de ne pas verser de dividende en 2021.

Notre transformation digitale se poursuit avec une pénétration croissante en Mobilier Urbain alors que la part totale du chiffre d’affaires digital représente désormais 24 % du chiffre d’affaires du Groupe. Bien que la pénétration actuelle du programmatique demeure faible, nous sommes très bien positionnés pour bénéficier des prévisions de croissance très fortes avec notre plateforme de ventes programmatiques, VIOOH, qui est la plateforme la plus connectée avec 20 DSP effectuant des transactions dans 14 pays. La plupart des catégories d’annonceurs a été fortement touchée pendant la crise, mais nous avons constaté une demande croissante de la part des Gouvernements et des Services Publics pour utiliser nos actifs afin de dialoguer avec les citoyens au cours de l’année. Notre portefeuille clients reste très diversifié, sachant que le Top 10 représente moins de 13 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Nous restons déterminés à réaliser des acquisitions ciblées comme celle de Clear Media en Chine via un consortium d’investisseurs en mars 2020 et plus récemment celle d’Abri Services Media en France en décembre 2020. Ces 2 acquisitions sur nos 2 plus grands marchés permettront à JCDecaux de bénéficier du rebond du Mobilier Urbain, le segment d’activité le plus rentable qui sera la première activité à retrouver ses niveaux d’avant crise.

A la suite de la note de 4,6/5 dans l’indice FTSE4Good de FTSE Russell et de son maintien au niveau « A Leadership » au sein du CDP Climate Change, JCDecaux a obtenu, pour la quatrième année consécutive, la note maximale AAA du classement Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de l’agence de notation Morgan Stanley Capital International (MSCI). JCDecaux est en 2020 la seule entreprise du panel Media & Entertainment à avoir obtenu la note maximale. La reconnaissance de notre démarche durable par les agences de notation extra-financière témoigne de l’excellence de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, inscrites au cœur de notre ADN depuis la création de la société, ainsi que de notre souci constant de transparence vis-à-vis de nos parties prenantes.

En ce qui concerne le premier trimestre 2021, nous prévoyons une baisse organique du chiffre d’affaires ajusté autour de -40 %, en raison de la poursuite et du renforcement des restrictions de mobilité plus strictes encore, introduites dans certains grands pays, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, alors qu’un rebond à deux chiffres du chiffre d’affaires publicitaire domestique chinois (hors Hong Kong) est très encourageant. Bien que nous ne prévoyions pas de retour à notre niveau de chiffre d’affaires de 2019 en 2021, nous pensons que le rebond sera fort lorsque les audiences reviendront aux niveaux d’avant la crise de la Covid-19.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté et de plus en plus digital, la communication extérieure et la communication extérieure digitale renforcent leur attractivité. En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l’audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. »



CHIFFRE D’AFFAIRES AJUSTÉ

Comme annoncé le 28 janvier 2021, le chiffre d’affaires ajusté du Groupe pour l’année 2020 est en chute de -40,6 % à 2 311,8 millions d’euros, avec une baisse organique de -38,1 %. Notre chiffre d’affaires en Mobilier Urbain et en Affichage a moins diminué que celui du Transport, reflétant de meilleures audiences piétonnes et automobiles, lorsque les confinements étaient levés. Le Transport a été l’activité la plus affectée, notamment dans les aéroports fortement impactés par l’effondrement du trafic passagers international.

Par zone géographique, c’est en France et dans le Reste de l’Europe que le chiffre d’affaires a le plus progressé au deuxième semestre 2020, principalement grâce au Mobilier Urbain. En Asie‑Pacifique et plus particulièrement en Chine Continentale, les activités exposées aux audiences domestiques, dont les terminaux domestiques des aéroports, se sont également améliorées au cours du second semestre, tandis que les hubs internationaux sont restés fortement affectés par le faible trafic passagers international. L’Amérique du Nord, le Reste du Monde et le Royaume-Uni ont été les régions les plus touchées sur les 3 segments d’activité, tout au long de l’année.

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (1)

En 2020, malgré la baisse du chiffre d’affaires sans précédent, la marge opérationnelle ajustée du Groupe est restée positive à 141,6 millions d’euros, en baisse de -82,1 % comparé à 792,2 millions d’euros en 2019. La marge opérationnelle ajustée représente 6,1 % du chiffre d’affaires, soit -1 430 points de base de moins que l’année dernière.

2020 2019 Variation 20/19 m€ % du CA m€ % du CA Variation (%) Taux de marge (pb) Mobilier Urbain 145,4 12,9% 452,3 26,8% -67,9% -1 390pb Transport 2,6 0,3% 265,9 16,2% -99,0% -1 590pb Affichage (6,3) -1,7% 74,1 13,1% -108,5% -1 480pb Total 141,6 6,1% 792,2 20,4% -82,1% -1 430pb

Mobilier Urbain : En 2020, la marge opérationnelle ajustée baisse de -67,9 % à 145,4 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée diminue de ‑1 390 points de base à 12,9 % par rapport à 2019.

Transport : En 2020, la marge opérationnelle ajustée baisse de -99,0 % à 2,6 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée diminue de -1 590 points de base à 0,3 % par rapport à 2019.

Affichage : En 2020, la marge opérationnelle ajustée baisse de -108,5 % à -6,3 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle ajustée diminue de -1 480 points de base à -1,7 % par rapport à 2019.

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ (2)

En 2020, le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation diminue de -191,6 %, et s’établit à -352,9 millions d’euros, contre 385,2 millions d’euros en 2019. Il représente -15,3 % du chiffre d’affaires, soit -2 520 points de base de moins qu’en 2019 (9,9 %). La baisse est principalement due à la diminution de la marge opérationnelle et, dans une moindre mesure, à des autres produits et charges opérationnels non-récurrents, tels qu’une perte nette sur la cession de Russ Outdoor principalement due à un effet de change pour 39,0 millions d’euros et des coûts de restructuration pour 31,7 millions d’euros.

Une charge de dépréciation totale de -222,3 millions d’euros a été comptabilisée en 2020 principalement en raison des conséquences de la crise de la Covid-19 : une dépréciation des actifs corporels et incorporels de -36,7 millions d’euros, une dotation nette aux provisions pour perte à terminaison pour -9,4 millions d’euros et une dotation sur l’actif net des sociétés en contrôle conjoint de ‑0,2 million d’euros et une charge de dépréciation sur le goodwill de ‑176,0 millions d’euros, dont ‑128,0 millions d’euros en lien avec la région Pacifique et -48,0 millions d’euros en lien avec l’activité Affichage dans le Reste du Monde (une charge de dépréciation de ‑10,0 millions d’euros avait été reconnue en 2019).

Le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation est en baisse de -249,4 % à ‑575,2 millions d’euros comparé à 384,9 millions d’euros en 2019.

RÉSULTAT FINANCIER (3)

En 2020, les charges d’intérêts sur la dette de loyer IFRS 16, sont de -118,1 millions d’euros contre ‑152,0 millions d’euros en 2019, une variation favorable de 33,9 millions d’euros, venant principalement de l’effet mécanique de l’avancement des contrats.

En 2020, les autres charges financières nettes, hors IFRS 16, sont de -40,6 millions d’euros contre ‑24,4 millions d’euros en 2019, cette variation de -16,2 millions d’euros correspondant aux charges financières principalement en lien avec l’émission obligataire d’1,2 milliard d’euros en avril 2020.

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

En 2020, la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence est de -1,3 million d’euros, en baisse par rapport à 2019 (à 102,0 millions d’euros), leur activité ayant été négativement impactée par la pandémie de la Covid-19.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Le résultat net part du Groupe affiche une perte de ‑604,6 millions d’euros en 2020 comparé à 265,5 millions d’euros en 2019.

En excluant l’impact des charges de dépréciation, le résultat net part du Groupe est de ‑393,3 millions d’euros en 2020 comparé à 267,3 millions d’euros en 2019.

INVESTISSEMENTS AJUSTÉS

En 2020, les investissements nets ajustés (acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions) s’élèvent à 185,0 millions d’euros, comparés à 375,4 millions d’euros, en baisse de -50,7 % par rapport à l’année dernière. Les investissements pour poursuivre la digitalisation dans les emplacements premium et pour déployer notre plateforme de vente programmatique ont été maintenus, ainsi que les projets informatiques afin d’automatiser nos processus opérationnels.

CASH-FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ (4)

En 2020, le cash-flow disponible ajusté est de 161,9 millions d’euros comparé à 169,7 millions d’euros en 2019. Cette baisse limitée est principalement due à une décroissance significative de nos besoins en fonds de roulement avec une gestion serrée des encaissements et des paiements, et à une diminution significative des investissements.

DIVIDENDE

Aucun dividende n’a été versé en 2020 dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, afin de renforcer la liquidité, le bilan et la flexibilité financière du Groupe.

Compte tenu des résultats 2020, nous recommanderons de ne pas verser de dividende en 2021 à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 20 mai 2021.

DETTE NETTE (5)

La dette nette au 31 décembre 2020 est de 1 086,3 millions d’euros, comparée à une dette nette de 1 125,0 millions d’euros au 31 décembre 2019 grâce à des mesures prises par le Groupe pour compenser la baisse de chiffre d’affaires et pour préserver le cash.

DROITS D’UTILISATION & DETTES DE LOYERS, IFRS 16

Les droits d’utilisation, IFRS 16 au 31 décembre 2020 sont de 3 416,5 millions d’euros comparés à 4 115,8 millions d’euros au 31 décembre 2019, soit une baisse relative à l’amortissement des droits d’utilisation, aux renégociations de contrats et aux impacts de change, partiellement compensée par de nouveaux contrats, des contrats étendus et des contrats renouvelés.

Les dettes de loyers, IFRS 16 ont diminué de 608,0 millions d’euros, passant de 4 753,8 millions d’euros au 31 décembre 2019 à 4 145,8 millions d’euros au 31 décembre 2020, la baisse des dettes de loyers correspondant à des loyers payés et renégociés et à des impacts de change, partiellement compensée par de nouveaux contrats, des contrats étendus et des contrats renouvelés.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

La norme IFRS 16, applicable depuis le 1er janvier 2019, conduit à reconnaitre au bilan, pour les contrats de location, une dette de location pour les loyers fixes contractuels en contrepartie d’un droit d’utilisation à l’actif amorti sur la durée du contrat. Au compte de résultat, la charge de loyer fixe est remplacée par l’amortissement de l’actif en résultat d’exploitation, sous la marge opérationnelle, et une charge d’intérêt sur la dette de loyer en résultat financier, sous le résultat d’exploitation. Pour le cash-flow disponible, l’impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business est retraité. La norme IFRS 16 est sans impact sur les paiements cash mais le remboursement du principal de la dette de loyer est classé en flux de financement.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :

D’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint ;

D’exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Pour le compte de résultat, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au résultat d’exploitation. Pour le tableau de flux de trésorerie, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au cash-flow disponible.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

En 2020, les impacts des normes IFRS 11 et IFRS 16 sur nos agrégats ajustés sont de :

-212,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté (-402,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2019) ; le chiffre d’affaires IFRS est donc de 2 099,8 millions d’euros (3 487,6 millions d’euros en 2019).

-41,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 978,6 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle ajustée (-123,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 1 046,6 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de 1 078,7 millions d’euros (1 715,0 millions d’euros en 2019).

-19,7 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 118,9 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation (-98,7 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 185,0 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le résultat d’exploitation avant charges de dépréciation IFRS est donc de -253,7 millions d’euros (471,6 millions d’euros en 2019).

-19,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 118,9 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation (-109,4 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 185,0 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le résultat d’exploitation après charges de dépréciation IFRS est donc de -475,8 millions d’euros (460,6 millions d’euros en 2019).

8,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements ajustés (15,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2019) ; les investissements IFRS sont donc de -176,9 millions d’euros (-360,3 millions d’euros en 2019).

16,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 533,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible ajusté (19,9 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 950,3 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de 711,2 millions d’euros (1 139,9 millions d’euros en 2019).

Une réconciliation complète entre les données ajustées et les données IFRS est disponible page 9 de ce communiqué.

NOTES

Marge opérationnelle : Chiffre d’affaires diminué des coûts directs d’exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs. Résultat d’exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits opérationnels. Résultat financier : Hors impact de charges nettes d’actualisation et de revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (-2,1 millions d’euros en 2020 et -12,0 millions d’euros en 2019). Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions. Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts bancaires excluant les impacts non-cash IAS 32 (dettes sur engagements de rachat de minoritaires) et incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes locatives, IFRS 16.

DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liés aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 T4 Année CA ajusté 2019 (a) 840,0 1 002,3 925,8 1 122,0 3 890,2 CA IFRS 2020 (b) 658,2 310,4 495,0 636,2 2 099,8 Impacts IFRS 11 (c) 65,4 41,5 46,2 58,9 212,0 CA ajusté 2020 (d) = (b) + (c) 723,6 351,8 541,2 695,1 2 311,8 Impacts de change (e) 1,7 8,0 15,5 22,2 47,4 CA ajusté 2020 aux taux de change 2019 (f) = (d) + (e) 725,3 359,9 556,7 717,3 2 359,2 Variation de périmètre (g) (2,3) 7,0 18,4 24,8 47,9 CA organique ajusté 2020 (h) = (f) + (g) 723,0 366,8 575,2 742,1 2 407,1 Croissance organique (i) = (h) / (a) -13,9% -63,4% -37,9% -33,9% -38,1%





m€ Impact des taux de change au 31 décembre 2020 BRL 12,5 USD 4,8 RMB 4,7 AUD 3,7 Autres 21,7 Total 47,4





Taux de change moyen 2020 2019 BRL 0,1697 0,2266 USD 0,8755 0,8933 RMB 0,1270 0,1293 AUD 0,6043 0,6208

Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir copie de ce document de référence auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf‑france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com .

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

Direction de la Communication : Agathe Albertini

01 30 79 34 99 – agathe.albertini@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Arnaud Courtial

01 30 79 79 93 – arnaud.courtial@jcdecaux.com

RÉCONCILIATION ENTRE LES DONNÉES AJUSTÉES ET LES DONNÉES IFRS

Compte de résultat 2020 2019 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS (2) Chiffre d’affaires 2 311,8 (212,0) - 2 099,8 3 890,2 (402,5) - 3 487,6 Charges d’exploitation nettes (2 170,2) 170,5 978,6 (1 021,1) (3 098,0) 278,7 1 046,6 (1 772,7) Marge opérationnelle 141,6 (41,5) 978,6 1 078,7 792,2 (123,8) 1 046,6 1 715,0 Pièces détachées de maintenance (47,1) 1,2 - (46,0) (41,6) 1,1 - (40,5) Amortissements et provisions (nets des reprises) (367,6) 21,3 (868,4) (1 214,7) (358,1) 23,5 (924,7) (1 259,3) Autres produits et charges opérationnels (79,8) (0,6) 8,7 (71,8) (7,2) 0,5 63,1 56,4 Résultat d’exploitation avant charges de dépréciation (352,9) (19,7) 118,9 (253,7) 385,2 (98,7) 185,0 471,6 Charges nettes de dépréciation (3) (222,3) 0,2 - (222,1) (0,3) (10,7) - (11,0) Résultat d’exploitation après charges de dépréciation (575,2) (19,5) 118,9 (475,8) 384,9 (109,4) 185,0 460,6 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées.

(2) Les données 2019 IFRS sont retraitées de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location, avec pour impact sur les données 2019 publiées une hausse de 0,7m€ de la marge opérationnelle en lien avec la diminution des redevances fixes sur la ligne « Charges d’exploitation nettes », et une augmentation de -0,7m€ des charges d’amortissement des droits d’utilisation sur la ligne « Amortissements et provisions (nets de reprises) », sans impact sur le résultat d’exploitation.

(3) Y compris dépréciation de l’actif net des sociétés sous contrôle conjoint.



Tableau de flux de trésorerie 2020 2019 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS (2) Flux opérationnels nets des coûts de maintenance (56,2) 35,8 671,2 650.7 550,8 (4,9) 948,1 1 494,0 Variation du besoin en fonds de roulement 403,0 (27,8) (137,9) 237.4 (5,8) 9,7 2,2 6,2 Flux nets des activités opérationnelles 346,8 8,0 533,2 888.1 545,1 4,8 950,3 1 500,2 Investissements (185,0) 8,0 - (176.9) (375,4) 15,1 - (360,3) Cash-flow disponible 161,9 16,0 533,2 711.2 169,7 19,9 950,3 1 139,9 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business des sociétés contrôlées.

(2) Les données 2019 IFRS sont retraitées de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location, avec pour impact sur les données 2019 publiées une hausse de 0,7m€ des flux opérationnels nets des coûts de maintenance et du cash-flow disponible.





Comptes consolid É s annuels 2020

États financiers consolid É s

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE





Actifs

En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019

Retraité (1) Goodwill 1 592,8 1 779,0 Autres immobilisations incorporelles 534,1 612,5 Immobilisations corporelles 1 261,3 1 394,7 Droits d'utilisation 3 416,5 4 115,8 Titres mis en équivalence 392,5 452,3 Autres actifs financiers 161,4 75,8 Instruments financiers dérivés - 0,1 Impôts différés actif 119,0 122,7 Créances d'impôts sur les sociétés 0,9 1,4 Autres créances 9,8 17,1 ACTIFS NON COURANTS 7 488,3 8 571,4 Autres actifs financiers 3,4 4,5 Stocks 172,6 175,1 Instruments financiers dérivés 1,7 1,1 Clients et autres débiteurs 697,4 1 021,5 Créances d'impôts sur les sociétés 37,3 34,5 Actifs financiers de trésorerie 57,6 83,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 607,8 149,8 ACTIFS COURANTS 2 577,9 1 470,0 TOTAL DES ACTIFS 10 066,2 10 041,4 (1) Retraité de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location.

Capitaux propres et passifs

En millions d'euros 31/12/2020 31/12/2019

Retraité (1) Capital 3,2 3,2 Primes 608,5 608,5 Réserves consolidées 1 775,7 1 510,2 Résultat net part du Groupe -604,6 265,5 Autres éléments des capitaux propres -187,5 -155,9 CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 1 595,4 2 231,5 Participations ne donnant pas le contrôle 17,7 36,8 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 613,0 2 268,3 Provisions 368,7 360,1 Impôts différés passif 98,8 132,1 Dettes financières 2 147,4 753,1 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 105,1 104,8 Dettes locatives 3 088,0 3 696,0 Autres créditeurs 10,5 22,0 Passifs d'impôt exigible 0,0 0,0 Instruments financiers dérivés 0,0 0,0 PASSIFS NON COURANTS 5 818,5 5 068,2 Provisions 63,1 58,3 Dettes financières 587,6 595,7 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 6,3 4,6 Instruments financiers dérivés 4,4 3,3 Dettes locatives 1 057,8 1 057,8 Fournisseurs et autres créditeurs 882,1 930,7 Passifs d'impôt exigible 19,2 46,9 Concours bancaires 14,2 7,4 PASSIFS COURANTS 2 634,7 2 704,8 TOTAL DES PASSIFS 8 453,2 7 773,0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 10 066,2 10 041,4 (1) Retraité de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location.

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d'euros 2020 2019

Retraité (1) CHIFFRE D'AFFAIRES 2 099,8 3 487,6 Coûts directs d'exploitation -602,7 -1 221,6 Coûts commerciaux, généraux & administratifs -418,3 -551,2 MARGE OPÉRATIONNELLE 1 078,7 1 715,0 Dotations aux amortissements et provisions nettes -1 260,8 -1 260,3 Perte de valeur des goodwill -176,0 -10,0 Pièces détachées maintenance -46,0 -40,5 Autres produits opérationnels 26,2 83,4 Autres charges opérationnelles -98,0 -27,0 RÉSULTAT D'EXPLOITATION -475,8 460,6 Charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 -118,1 -152,0 Produits financiers 3,0 6,4 Charges financières -45,7 -42,8 Résultat financier hors IFRS 16 -42,6 -36,4 RÉSULTAT FINANCIER -160,7 -188,4 Impôts sur les bénéfices 21,2 -92,1 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -1,3 102,0 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ -616,7 282,2 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle -12,1 16,7 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE -604,6 265,5 Résultat de base par action (en euros) -2,842 1,247 Résultat dilué par action (en euros) -2,842 1,247 Nombre moyen pondéré d'actions 212 742 395 212 895 694 Nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 212 742 395 212 918 809 (1) Retraité de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location.

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE

En millions d'euros 2020 2019

Retraité (1) RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ -616,7 282,2 Ecarts de conversion sur les opérations faites à l'étranger (2) -75,7 11,7 Ecarts de conversion sur les investissements nets à l'étranger -2,2 -0,9 Couverture des flux de trésorerie 0,0 -1,1 Impôts sur les autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net 0,4 0,3 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) (3) 44,8 4,8 Autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net -32,8 14,9 Variation des écarts actuariels sur les régimes postérieurs à l'emploi et plafonnement des actifs -10,5 -13,1 Impôts sur les autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net 2,4 2,4 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) 2,3 6,0 Autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net -5,8 -4,7 Total des autres éléments du résultat global -38,6 10,2 RÉSULTAT GLOBAL -655,3 292,4 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle -19,5 16,2 RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE -635,8 276,2 (1) Retraité de l’application de l’IFRS IC relative à la durée des contrats de location.

(2) En 2020, les écarts de conversion sur opérations faites à l’étranger sont principalement liés à des variations de taux de change, dont -30,1 millions d’euros sur le Mexique, -15,6 millions d’euros sur le Brésil, -12,9 millions d’euros sur l’Afrique du sud et -10,8 millions d’euros sur le Royaume-Uni. Ils comprennent également le recyclage d’écarts de conversion en résultat pour +4,1 millions d’euros suite aux variations de périmètre.

En 2019, les écarts de conversion sur opérations faites à l’étranger sont principalement liés à des variations de taux de change, dont

+5,4 millions d’euros sur le Mexique, +12,2 millions d’euros sur le Royaume-Uni, -4,2 millions d’euros sur Israël, -4,9 millions d’euros sur le Zimbabwe et +2,9 millions d’euros sur l’Afrique du sud. Ils comprennent également le recyclage d’écarts de conversion en résultat pour -1,0 million d’euros suite aux variations de périmètre.

(3) En 2020, inclut le montant du recyclage en résultat des réserves de conversion des sociétés mises en équivalence pour +45,5 M€ suite aux variations de périmètre.

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d'euros 2020 2019

Retraité (1) Résultat net avant impôts -637,9 374,2 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 1,3 -102,0 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 64,8 105,6 Charges liées aux paiements en actions 0,0 0,2 Gains et pertes sur contrats de location -281,6 -63,0 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 441,7 1 271,1 Plus et moins-values de cession & résultat sur variations de périmètre 36,8 -11,0 Charges nettes d'actualisation 4,4 16,6 Intérêts financiers nets & charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 149,3 163,3 Dérivés financiers, résultat de change, coût amorti et autres 11,7 6,2 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 237,4 6,2 Variation des stocks 3,3 -5,7 Variation des clients et autres créances 290,0 11,0 Variation des fournisseurs et autres dettes -55,9 0,9 FLUX DE TRÉSORERIE ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 027,8 1 767,4 Intérêts payés sur dettes locatives IFRS 16 -82,1 -154,7 Intérêts financiers payés -20,3 -17,4 Intérêts financiers reçus 3,0 5,5 Impôt sur le résultat payé -40,3 -100,6 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 888,1 1 500,2 Décaissements sur acquisitions d'immobilisations incorporelles & corporelles -218,8 -378,9 Décaissements sur acquisitions de titres de participation nets de la trésorerie acquise -30,9 -15,6 Acquisitions d'autres immobilisations financières -105,0 -4,9 Total Investissements -354,7 -399,4 Encaissements sur cessions d'immobilisations incorporelles & corporelles 41,8 18,6 Encaissements sur cessions de titres de participation nets de la trésorerie cédée 31,7 1,6 Cessions d'autres immobilisations financières 7,4 31,9 Total Désinvestissements 81,0 52,1 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES INVESTISSEMENTS -273,7 -347,3 Distribution mise en paiement -7,8 -135,6 Achat d'actions propres -24,7 -12,1 Décaissements sur acquisitions de participations ne donnant pas le contrôle -0,9 -2,9 Réduction des capitaux propres -0,3 0,0 Remboursement d'emprunts à long terme -667,9 -83,5 Remboursement des dettes locatives -533,2 -950,3 Acquisitions et cessions d'actifs financiers de trésorerie 24,8 -1,1 Besoin de trésorerie (Financement) -1 210,0 -1 185,5 Encaissements sur cessions de titres de participation sans perte de contrôle 0,0 8,5 Augmentation des capitaux propres 1,2 2,2 Vente d'actions propres 23,7 11,6 Augmentation des emprunts à long terme 2 033,7 79,6 Dégagement de trésorerie (Financement) 2 058,7 101,9 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DU FINANCEMENT 848,7 -1 083,6 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 1 463,1 69,3 Trésorerie nette d'ouverture 142,4 88,0 Incidence des variations des cours des devises et autres mouvements -11,9 -14,8 Trésorerie nette de clôture (2) 1 593,6 142,4 (1) Retraité de l'application de l'IFRS IC relative à la durée des contrats de location.

(2) Dont 1 607,8 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et -14,2 millions d’euros de concours bancaires au 31 décembre 2020 contre respectivement 149,8 millions d’euros et -7,4 millions d’euros au 31 décembre 2019.



