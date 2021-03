Lochem, 11 maart 2021



Wijziging in de Raad van Commissarissen van ForFarmers





ForFarmers N.V. kondigt aan dat Cees de Jong zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn als commissaris.

De Raad van Commissarissen draagt Jan van Nieuwenhuizen voor ter benoeming als commissaris door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘AvA’) op vrijdag 23 april 2021.

Cees de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Met de strategie Build to Grow 2025 staat ForFarmers goed opgesteld om de uitdagingen in de markt het hoofd te bieden. Als commissaris heb ik me de afgelopen jaren met veel plezier ingezet om mee te denken over verschillende strategische vraagstukken en heb ik mogen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Het moment is gekomen dat ik andere zaken voorrang moet en wil gaan geven. Daarom heb ik besloten om mij niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Ik wil de Directieleden van ForFarmers bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en ben zeer verheugd dat ForFarmers vandaag een goede kandidaat als nieuwe commissaris kan aankondigen.”

Jan van Nieuwenhuizen (1961) was tot 1 september 2020 lid van de groepsdirectie van Rabobank. Hij begon zijn loopbaan in 1986 bij JP Morgan in Amsterdam en Londen. Na directiefuncties bij Morgan Stanley en NIBC te hebben bekleed, trad hij in 2009 toe tot de Rabobank. Jan van Nieuwenhuizen heeft rechten gestudeerd in Leiden en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Freiburg in Zwitserland. Voorts heeft hij verschillende commissariaten vervuld, waaronder bij FGH Bank en Bouwfonds Property Development. Zijn ruime internationale ervaring, zijn kennis op het gebied van de wereldwijde agrarische sector en zijn passie voor duurzaamheid zijn een waardevolle aanvulling voor de Raad van Commissarissen van ForFarmers.

Cees de Jong zal de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen blijven vervullen tot en met de komende AvA. Aan het einde van de aanstaande AvA zal één van de commissarissen de voorzittershamer van Cees de Jong overnemen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

