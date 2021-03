CARGOTEC, LEHDISTÖTIEDOTE, 11.3.2021 KLO 10





Cargoteciin kuuluva MacGregor on sopinut laitetoimituksista neljään PCTC-alukseen eli autoja kuljettavaan Ro-Ro-alukseen. Ne rakennetaan China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing) Co. Ltd -telakalla Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) -varustamolle. Tilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan. Toimitukset alkavat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä, ja ne valmistuvat vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä.

Sopimus on tulosta MacGregorin ja NYK Linen pitkästä ja menestyksekkäästä yhteistyöstä. Keskeisessä roolissa on MacGregorin asiantuntemus ja kyky tukea NYK Lineä niin alkuvaiheen projekteissa kuin koko alusten elinkaaren ajan.

Tilaus sisältää laajan valikoiman sähkökäyttöisiä laitteita kuten peräramppeja ja -ovia, sivuramppeja ja -ovia, alusten sisällä sijaitsevia ramppeja, ovia ja kansia ja nostettavan autokannen. Tilaukseen sisältyvä MacGregorin patentoitu lastintarkkailujärjestelmä lisää turvallisen työskentelyn kuormaa perärampilla jopa 50 prosentilla kasvattamatta laitteen painoa.

”Olemme hyvin iloisia siitä, että NYK Line on valinnut meidät. Voimme auttaa heitä kehittämään ympäristöystävällisiä PCTC-ratkaisuja”, sanoo Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor.

”Meillä on pitkä ja hyvä yhteistyö MacGregorin kanssa. MacGregor on osaava, luotettava ja innovatiivinen kumppani tarjoamaan meille ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi”, sanoo Tetsuya Kakinuma, Deputy Manager, Ship Planning Team, Technical Group, NYK Line.





Lisätietoja

Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Merchant Solutions Division, MacGregor

P. +46 31 850 919, magnus.sjoberg@macgregor.com



Robin Thuillier, Communications Director, MacGregor

P. +65 9730 4301, robin.thuillier@macgregor.com



MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka valikoimaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Designed to perform with the sea.

Laivanrakentajat, varustamot ja operaattorit voivat optimoida toimintojensa kannattavuuden, turvallisuuden, luotettavuuden ja ympäristövastuu koko laitteiston elinkaaren ajan työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä MacGregorin kanssa. www.macgregor.com



MacGregor on osa Cargotecia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi





