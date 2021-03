TORONTO, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares a élargi sa gamme de fonds négociés en bourse (les « FNB ») avec le lancement de trois nouveaux FNB axés sur le développement durable, dont la négociation devrait commencer aujourd’hui à la Bourse de Toronto. Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc., gérera les FNB indiciels iShares ESG MSCI Leaders qui s’ajoutent à la gamme de FNB RBC iShares axés sur le développement durable.



Répondre à la demande pour les placements axés sur le développement durable



La demande pour les placements axés sur le développement durable ne cesse de croître en importance, les investisseurs cherchant à bâtir des portefeuilles à long terme et reconnaissant de plus en plus l’impact éventuel des risques liés au développement durable. À mesure que les investisseurs restructurent leurs portefeuilles pour faire place développement durable, les actifs sont réinvestis dans la catégorie des placements axés sur le développement durable.

Steven Leong, chef des produits iShares, BlackRock Canada :

« Ces nouveaux fonds s’inscrivent dans notre engagement continu d’aider nos clients à faire place au développement durable dans la composition de leur portefeuille; ils leur offrent plus de choix pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs personnels en matière de développement durable et de portefeuille. Les fonds RBC iShares proposent le plus grand éventail de stratégies de FNB axés sur le développement durable au Canada et ces fonds peuvent servir de composante de base en titres de capitaux propres axés sur le développement durable d’un portefeuille. »

Nouveaux FNB ESG Leaders

Les trois nouveaux FNB axés sur le développement durable s’appuient sur le succès de la gamme existante des FNB iShares ESG. Ces FNB cherchent actuellement à reproduire des indices visant à offrir une exposition efficiente à des entreprises qui mettent en œuvre, comparativement aux entreprises comparables de leur secteur d’activité, de meilleures pratiques en matière de développement durable, tout en offrant un équilibre sectoriel et une couverture du marché. Ces FNB peuvent servir de composante de base en titres de capitaux propres axés sur le développement durable d’un portefeuille.

Nom du fonds Symbole Frais de gestion annuels iShares ESG MSCI Canada Leaders Index ETF XCLR 0,15 % iShares ESG MSCI USA Leaders Index ETF XULR 0,20 % iShares ESG MSCI EAFE Leaders Index ETF XDLR 0,25 %

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate | Twitter : @BlackRockCA.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 900 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 2,67 trillions de dollars américains au 31 décembre 2020, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.



À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers par l’entremise de comptes distincts, de fonds en gestion commune, de fonds communs de placement, de fonds de couverture, de fonds négociés en bourse et de stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 540 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions en matière de fiscalité et de placement et toutes les autres décisions ne devraient être prises, au besoin, qu'après avoir obtenu des conseils d'un professionnel qualifié.

®/MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisée sous licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2021. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Maeve Hannigan, BlackRock Communications, 416 564-1540