Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavat uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2020

Nokia Oyj

Pörssitiedote

11.3.2021 klo 13.10

Nokia julkistaa tänään uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuoden 2020 kaikkien neljännesten osalta sekä koko vuodelta 2020 liittyen aiemmin julkistettuihin organisaatiomuutoksiin.

Muutoksia raportointirakenteessa 1.1.2021 alkaen

Nokia julkaisi 29.10.2020 uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen. Strategiatyötä ohjaavien periaatteiden ja uuden toimintamallin avulla Nokia vastaa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Uusi toimintamalli parantaa tulosvastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä, yksinkertaistaa rakennetta sekä parantaa kustannustehokkuutta. 16.12.2020 Nokia kertoi lisää uusista strategisista painopisteistään ja toimintamallistaan sekä odotuksistaan koskien neljää uutta liiketoimintaryhmää ja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiota vuonna 2021 ja pidemmällä aikavälillä.

Näiden muutosten seurauksena Nokia on muuttanut raportointirakennettaan vastaamaan yhtiön strategiaa, organisaatiorakennetta ja tapaa, jolla se arvioi toimintansa tulosta ja kohdistaa resursseja. Raportoinnissa on tehty uudelleenryhmittelyjä yhtiön uuden organisaatiorakenteen heijastamiseksi.

1.1.2021 voimaan astuneessa toimintamallissa on neljä erillistä, omista tuloslaskelmistaan vastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat asiakkaiden ostokäyttäytymistä. (i) Matkapuhelinverkot (Mobile Networks), (ii) Verkkoinfrastruktuuri (Network Infrastructure), (iii) Pilvi- ja verkkopalvelut (Cloud and Network Services) ja (iv) Teknologia (Nokia Technologies). 1.1.2021 alkaen nämä ovat myös neljä raportoitavaa segmenttiä. Lisäksi Nokia esittää segmenttikohtaisia tietoja Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta.

Nokia aikoo julkistaa liikevaihdon seuraavien Verkkoinfrastruktuuri-segmenttiin kuuluvien liiketoimintojen osalta: (i) Fixed Networks, (ii) IP Networks, (iii) Optical Networks ja (iv) Submarine Networks.

Nokia aikoo myös jatkaa liikevaihtoa koskevien tietojen julkistamista eri asiakasryhmiensä osalta: (i) Viestintäpalvelujen tarjoajat, (ii) Yritykset ja (iii) Lisenssinsaajat.

Muutoksia aiemmasta raportointirakenteesta uuteen raportointirakenteeseen

Seuraavat seitsemän tuotealuetta uudelleenryhmiteltiin uusiin raportoitaviin segmentteihin:

Network Management -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Nokia Software -segmentistä Matkapuhelinverkkoihin Submarine Networks -liiketoiminta uudelleenryhmiteltiin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta Verkkoinfrastruktuuriin Packet Core -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin Enterprise Solution Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin Managed Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin Network Cognitive Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Networks-segmentistä Pilvi- ja verkkopalveluihin Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta Pilvi- ja verkkopalveluihin

Näiden muutosten myötä uudet liiketoimintaryhmät muodostuvat seuraavasti:

Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmä muodostuu aiemman Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnasta sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Matkapuhelinverkkoihin:

Network Management -toiminnot (Nokia Software -segmentistä)



Pois aiemman Networks-segmentin Mobile Access -liiketoiminnasta:

Enterprise Solution Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin

Managed Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)

Network Cognitive Services -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä muodostuu aiemman Networks-segmentin Fixed Access, IP Routing ja Optical Networks -liiketoiminnoista sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Verkkoinfrastruktuuriin:

Submarine Networks -liiketoiminta (Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta)



Pois aiemman Networks-segmentin IP Routing -liiketoiminnasta:

Packet Core -toiminnot (Pilvi- ja verkkopalveluihin)



Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmä muodostuu aiemmasta Nokia Software -segmentistä sekä seuraavista uudelleenryhmittelyistä:

Pilvi- ja verkkopalveluihin:

Packet Core -toiminnot (Networks-segmentistä)

Enterprise Solution Services -toiminnot (Networks-segmentistä)

Managed Services -toiminnot (Networks-segmentistä)

Network Cognitive Services -toiminnot (Networks-segmentistä)

Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot (Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta)



Pois aiemmasta Nokia Software -segmentistä:

Network management -toiminnot (Matkapuhelinverkkoihin)



Lisäksi Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osioon sisältyy edelleen Radio Frequency Systems (RFS) ja seuraavat tuotealueet uudelleenryhmiteltiin uusiin liiketoimintaryhmiin:

Submarine Networks -liiketoiminta uudelleenryhmiteltiin Verkkoinfrastruktuuriin

Digital Automation sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin

Uudelleenryhmitellyt segmenttikohtaiset taloudelliset vertailuluvut vuodelta 2020

Vertailukohdan antamiseksi seuraavissa taulukoissa esitetään tiivistelmä Nokian uudelleenryhmitellystä segmenttikohtaisesta tilintarkastamattomasta taloudellisesta tuloksesta vuoden 2020 kaikilta neljänneksiltä ja koko vuodelta 2020.

Yksityiskohtaisemmat taulukot ovat saatavilla tämän tiedotteen liitteenä Excel-muodossa sekä osoitteessa www.nokia.com/luvut .

Matkapuhelinverkot (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto 2 345 2 424 2 448 3 180 10 397 Bruttokate 706 848 878 1 232 3 663 Bruttokateprosentti 30,1% 35,0% 35,9% 38,7% 35,2% Liikevoitto/-tappio -44 104 182 273 515 Liikevoittoprosentti -1,9% 4,3% 7,4% 8,6% 5,0% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -104 -105 -101 -103 -413 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4 6 -2 21 21 EBITDA 56 215 281 397 949 Matkapuhelinverkot (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto 2 345 2 424 2 449 3 181 10 398 Bruttokate 729 875 871 1 256 3 732 Bruttokateprosentti 31,1% 36,1% 35,6% 39,5% 35,9% Liikevoitto/-tappio 15 183 206 415 818 Liikevoittoprosentti 0,6% 7,5% 8,4% 13,0% 7,9% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -87 -88 -85 -87 -347 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4 6 -2 21 21 EBITDA 98 277 289 523 1 186 Verkkoinfrastruktuuri (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto(1) 1 419 1 545 1 793 1 979 6 736 Bruttokate 449 523 635 685 2 292 Bruttokateprosentti 31,6% 33,9% 35,4% 34,6% 34,0% Liikevoitto/-tappio -125 -49 118 -102 -158 Liikevoittoprosentti -8,8% -3,2% 6,6% -5,2% -2,3% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -126 -131 -126 -124 -508 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 -1 1 -1 EBITDA 1 82 243 23 349 1Fixed Networks- liiketoiminnan liikevaihto 350 miljoonaa euroa 1-3/2020, 439 miljoonaa euroa 4-6/2020, 453 miljoonaa euroa 7-9/2020, 517 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 759 miljoonaa euroa 1-12/2020. IP Networks- liiketoiminnan liikevaihto 542 miljoonaa euroa 1-3/2020, 611 miljoonaa euroa 4-6/2020, 670 miljoonaa euroa 7-9/2020, 761 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 2 585 miljoonaa euroa 1-12/2020. Optical Networks- liiketoiminnan liikevaihto 394 miljoonaa euroa 1-3/2020, 363 miljoonaa euroa 4-6/2020, 463 miljoonaa euroa 7-9/2020, 474 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 695 miljoonaa euroa 1-12/2020. Submarine Networks- liiketoiminnan liikevaihto 132 miljoonaa euroa 1-3/2020, 131 miljoonaa euroa 4-6/2020, 206 miljoonaa euroa 7-9/2020, 227 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 697 miljoonaa euroa 1-12/2020 Verkkoinfrastruktuuri (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto(1) 1 419 1 545 1 793 1 980 6 736 Bruttokate 461 537 648 715 2 361 Bruttokateprosentti 32,5% 34,8% 36,1% 36,1% 35,1% Liikevoitto/-tappio -31 66 212 211 457 Liikevoittoprosentti -2,2% 4,3% 11,8% 10,7% 6,8% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -50 -51 -50 -50 -200 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 -1 1 -1 EBITDA 19 117 261 262 656 1Fixed Networks- liiketoiminnan liikevaihto 350 miljoonaa euroa 1-3/2020, 439 miljoonaa euroa 4-6/2020, 453 miljoonaa euroa 7-9/2020, 517 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 759 miljoonaa euroa 1-12/2020. IP Networks- liiketoiminnan liikevaihto 542 miljoonaa euroa 1-3/2020, 611 miljoonaa euroa 4-6/2020, 670 miljoonaa euroa 7-9/2020, 761 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 2 585 miljoonaa euroa 1-12/2020. Optical Networks- liiketoiminnan liikevaihto 394 miljoonaa euroa 1-3/2020, 363 miljoonaa euroa 4-6/2020, 463 miljoonaa euroa 7-9/2020, 474 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 1 695 miljoonaa euroa 1-12/2020. Submarine Networks- liiketoiminnan liikevaihto 132 miljoonaa euroa 1-3/2020, 131 miljoonaa euroa 4-6/2020, 206 miljoonaa euroa 7-9/2020, 227 miljoonaa euroa 10-12/2020 ja 697 miljoonaa euroa 1-12/2020 Pilvi- ja verkkopalvelut (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto 744 718 663 962 3 087 Bruttokate 240 229 117 259 845 Bruttokateprosentti 32,3% 31,9% 17,6% 26,9% 27,4% Liikevoitto/-tappio -69 -54 -148 -63 -334 Liikevoittoprosentti -9,3% -7,5% -22,3% -6,5% -10,8% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -38 -37 -35 -35 -146 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 1 1 2 2 5 EBITDA -30 -16 -111 -26 -183 Pilvi- ja verkkopalvelut (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto 744 718 663 962 3 087 Bruttokate 255 258 130 374 1 016 Bruttokateprosentti 34,3% 35,9% 19,6% 38,9% 32,9% Liikevoitto/-tappio -39 -6 -119 97 -67 Liikevoittoprosentti -5,2% -0,8% -17,9% 10,1% -2,2% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -30 -29 -28 -28 -115 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 1 1 2 2 5 EBITDA -8 24 -89 127 53 Teknologia (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto 347 341 331 382 1 402 Bruttokate 345 339 327 380 1 392 Bruttokateprosentti 99,4% 99,4% 98,8% 99,5% 99,3% Liikevoitto/-tappio 280 271 263 306 1 120 Liikevoittoprosentti 80,7% 79,5% 79,5% 80,1% 79,9% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -10 -10 -10 -10 -39 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 1 0 1 EBITDA 290 281 274 316 1 160 Teknologia (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto 347 341 331 382 1 402 Bruttokate 345 339 328 380 1 393 Bruttokateprosentti 99,4% 99,4% 99,1% 99,5% 99,4% Liikevoitto/-tappio 280 272 264 307 1 123 Liikevoittoprosentti 80,7% 79,8% 79,8% 80,4% 80,1% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -10 -10 -10 -10 -39 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta 0 0 1 0 1 EBITDA 290 282 275 317 1 163 Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto 68 75 67 59 269 Bruttokate -4 2 5 -5 -1 Bruttokateprosentti -5,9% 2,7% 7,5% -8,5% -0,4% Liikevoitto/-tappio -118 -103 -65 28 -258 Liikevoittoprosentti -173,5% -137,3% -97,0% 47,5% -95,9% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -7 -7 -6 -6 -26 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -1 0 0 -4 -5 EBITDA -112 -96 -59 30 -237 Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto 68 75 67 59 269 Bruttokate -2 6 5 -2 7 Bruttokateprosentti -2,9% 8,0% 7,5% -3,4% 2,6% Liikevoitto/-tappio -108 -91 -77 26 -251 Liikevoittoprosentti -158,8% -121,3% -114,9% 44,1% -93,3% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -6 -6 -6 -6 -24 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -1 0 0 -4 -5 EBITDA -103 -85 -71 28 -232 Nokia (raportoitu) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Raportoitu Liikevaihto 4 913 5 092 5 294 6 553 21 852 Bruttokate 1 736 1 942 1 962 2 553 8 193 Bruttokateprosentti 35,3% 38,1% 37,1% 39,0% 37,5% Liikevoitto/-tappio -76 170 350 441 885 Liikevoittoprosentti -1,5% 3,3% 6,6% 6,7% 4,0% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -285 -290 -279 -279 -1 132 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4 6 0 20 22 EBITDA 205 466 629 740 2 039 Nokia (vertailukelpoinen) 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020 1-12/2020 EUR milj. Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen Liikevaihto 4 914 5 093 5 294 6 554 21 854 Bruttokate 1 787 2 017 1 981 2 724 8 509 Bruttokateprosentti 36,4% 39,6% 37,4% 41,6% 38,9% Liikevoitto/-tappio 116 423 486 1 056 2 081 Liikevoittoprosentti 2,4% 8,3% 9,2% 16,1% 9,5% Muut segmenttikohtaiset erät Poistot yhteensä -183 -184 -178 -180 -725 Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksesta -4 6 0 20 22 EBITDA 295 613 664 1 256 2 828

Havainnollistus uudelleenryhmittelyistä Nokia Software -segmentin ja Pilvi- ja verkkopalveluiden välillä

Uudelleenryhmittelyt vaikuttivat erityisen voimakkaasti Pilvi- ja verkkopalveluihin, minkä johdosta olemme laatineet havainnollistavan siltalaskelman. Aikaisemman Nokia Software -segmentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 19,2% vuonna 2020, kun taas Pilvi- ja verkkopalveluiden vuoden 2020 vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli -2,2%. Tämä oli seurausta siitä, kun Packet Core-, Enterprise Solution Services-, Managed Services- sekä Network Cognitive Services -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin aikaisemmasta Networks-segmentistä, ja siitä, kun Digital Automation- sekä Analytics & IoT -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Pilvi- ja verkkopalveluihin Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta. Lisäksi Network Management -toiminnot uudelleenryhmiteltiin Matkapuhelinverkkoihin aikaisemmasta Nokia Software -segmentistä.

Katso tämän tiedotteen liitteenä oleva PDF-tiedosto.

