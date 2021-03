ROUYN-NORANDA, Québec, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a convenu de vendre sa royauté des mines de zinc Mid-Tennessee à Electric Royalties Inc. (ELEC-TSXV) en retour des considérations suivantes:



250 000 $ comme paiement afin de permettre à Electric Royalties de réaliser une vérification préalable ainsi que d’obtenir du financement additionnel pour une période exclusive de 90 jours. Si la transaction se conclut selon les termes énoncés ci-dessous, ce paiement comptant sera déduit du paiement final comptant faisant partie des considérations d’achat indiquées ci-dessous. Si la transaction ne devait pas se conclure, Globex garderait ce paiement comptant initial.

Considérations d’achat payables dans les 90 jours :

13 000 000 $ en argent comptant lors d’un unique paiement.





14 500 000 actions d’Electric Royalties pour une valeur marchande actuelle de 5 220 000 $ .



actions d’Electric Royalties pour une valeur marchande actuelle de . 1 000 000 $ comme paiement futur advenant que le prix du zinc atteigne ou dépasse le prix de 2,00 $ USD la livre pour un minimum d’au moins 90 jours consécutifs.

En plus de la royauté des mines de zinc Mid-Tennessee, Electric Royalties fait l’acquisition d’une royauté brute des métaux (GMR) de 1% sur la propriété d’exploration en manganèse Glassville, située au Nouveau Brunswick et détenue à 100% par Globex.

Cette transaction est la deuxième pour laquelle Globex a vendu des royautés comportant des éléments utilisés dans les piles à Electric Royalties Inc. Actuellement, Globex détient 3 000 000 actions d’Electric Royalties et est impatiente d’augmenter sa position à l’intérieur de cette compagnie à royauté dynamique concentrée sur les éléments utilisés dans les piles.

Présentement, Globex possède 192 actifs incluant 70 royautés, compte plus de 10 000 000 $ en argent comptant et en actions de diverses compagnies et n’a aucune dette. Suite à la signature prévue de cette transaction, Globex devrait avoir approximativement 30 000 000 $ en argent comptant et en actions.

De plus, Globex est présentement à finaliser des ententes potentielles sur un certain nombre de ses propriétés avec différentes compagnies.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations :



Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com