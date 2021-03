TORONTO, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unisync Corp. (TSX : « NI ») (« Unisync ») a le plaisir d’annoncer la formation d’une alliance stratégique avec Mark’s pour fournir des bottes de sécurité de marque de qualité dans le cadre des contrats à grande échelle de gestion d’uniformes d’Unisync, en commençant avec l’un des principaux clients d’Unisync, une compagnie aérienne de premier plan.



Cette collaboration unit la force et la diversité d’Unisync, le plus important fournisseur de services de gestion de vêtements en Amérique du Nord, et Mark’s, le plus important fournisseur de bottes de sécurité au Canada. Ce partenariat fournit à nos employés contractuels des bottes adaptées à l’usage prévu, abordables et conçues pour améliorer les normes en matière de santé et de sécurité en réduisant les glissades, les trébuchements et les chutes sur le lieu de travail. Les employés seront en mesure de venir chercher leurs bottes de sécurité dans l’un des 380 magasins Mark’s au Canada (connus sous le nom de « l’Équipeur » au Québec).

Cette minimisation des risques est un point d’intérêt clé pour tous les clients d’Unisync. Unisync est le principal fournisseur d’uniformes d’entreprise, sauf de chaussures, pour plusieurs secteurs, notamment la protection civile, les forces de l’ordre, les premiers intervenants, des lignes aériennes et bien plus encore. Ce partenariat avec Mark’s permet à Unisync d’élargir son offre de produits afin d’inclure les chaussures dans l’optique du service à la clientèle.

« Cette initiative et ce partenariat permettent aux employés de nos précieux clients de se rendre dans une succursale pour essayer leurs bottes de sécurité et de bénéficier du service qui fait la renommée de Mark’s », a déclaré Matt Graham, président et chef de la direction d’Unisync. « Cette nouvelle capacité d’élargir notre gamme de produits offerts aux employés desservis par nos portails de commerce électronique sous contrat à long terme augmentera notre base de revenus à un coût marginal minimal, à l’avantage des clients d’Unisync qui bénéficieront de cette offre de services de qualité. »

« Notre compagnie de services entreprise à entreprise (B2B), Mark’s Commercial, nous permet de fournir à Unisync une solution de programme de chaussures qui permettra à ses clients de magasiner dans le réseau de succursales de détail de Mark’s, a déclaré le président de Mark’s, PJ Czank. En plus d’offrir aux clients d’Unisync une façon pratique et facile de se procurer leurs chaussures, le programme fournit également des chaussures confortables qui protègent mieux leurs pieds et les gardent davantage au sec et au chaud ».

À propos d’Unisync

Unisync est une entreprise nord-américaine diversifiée, intégrée verticalement et dotée de capacités exceptionnelles en matière de conception de vêtements, de fabrication nationale et d’impartition à l’étranger, y compris des systèmes en ligne à la fine pointe au chapitre des commandes, de la distribution et de la gestion de programmes B2B. Unisync exploite deux unités commerciales : Unisync Group Limited (« UGL ») et Peerless Garments LP, dont Unisync est propriétaire à 90 %, qui fabrique des uniformes et des accessoires de travail pour les Forces armées canadiennes depuis plus de 50 ans.

UGL est un important fournisseur de programmes complets de gestion de vêtements pour de grandes sociétés et des entités liées au gouvernement. Grâce à sa présence géographique étendue à l’échelle du Canada et sa récente expansion sur le marché américain par l’établissement d’installations de distribution et de services à Henderson, au Nevada, et d’installations de vente et de services à Farmingdale, au New Jersey, Unisync est bien placée pour assurer sa croissance.

Demande de renseignements des médias pour Unisync :

Téléphone : 778.370.1725 ou investorrelations@unisyncgroup.com

Demande de renseignements des médias pour Mark's :

Christina Bullock, directrice des communications, 403.617.1872 christina.bullock@marks.com