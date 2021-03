ENEDO OYJ Pörssitiedote 11.3.2021 klo 15:40



Enedon hallitus on päättänyt merkintäetuoikeusannista ja suunnatusta annista sekä julkistaa niiden ehdot

Enedo Oyj:n (”Yhtiö”) 9.3.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeavasta suunnatusta annista. Yhtiön hallitus on tänään päättänyt tarjota edellä mainitun valtuutuksen nojalla enintään 25 090 458 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen (”Merkintäetuoikeusanti”) ja enintään 35 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Suunnattavat Osakkeet”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Suunnattu Anti”) (Merkintäetuoikeusanti ja Suunnattu Anti yhdessä ”Annit”).

Antien tausta ja varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Anneilla yhteensä 12 miljoonan bruttovarat. Annit liittyvät Yhtiön 16.2.2021 tiedottamaan 8,6 miljoonan euron lainojen järjestelyyn, jolla Yhtiö maksaa näistä lainoistaan 5,3 miljoonaa euroa ja lainoista mitätöidään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (”Lainojen Järjestely”). Anneilla kerättävistä varoista 5,3 miljoonaa euroa käytetään Lainojen Järjestelyn toteuttamiseen. Loput kerättävistä varoista käytetään Yhtiön yleisiin käyttöpääomatarpeisiin ja Yhtiön käänneohjelman toteuttamiseen.

Antien ehtojen mukaan Yhtiön hallitus voi päättää olla hyväksymättä merkintöjä ja olla toteuttamatta Anteja, jos hallitus katsoo, että Antien toteuttaminen ei enää ole Yhtiön edun mukaista. Hallitus aikoo toteuttaa Annit, mikäli niillä saadaan kerättyä vähintään jo annettujen merkintäsitoumusten mukaiset 7,3 miljoonan euron bruttovarat. Tällöin hallitus joutuisi kuitenkin etsimään lisärahoitusta Yhtiön käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi ja käänneohjelman toteuttamiseksi.

Annit lyhyesti

Yhtiö pyrkii keräämään Merkintäetuoikeusannilla ja Suunnatulla Annilla yhteensä 12 miljoonan bruttovarat tarjoamalla enintään 25 090 458 Tarjottavaa Osaketta ja enintään 35 000 000 Suunnattavaa Osaketta.

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi niiden olemassa olevien osakkeiden (” Olemassa Olevat Osakkeet ”) omistuksen mukaisessa suhteessa.

”) omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä 15.3.2021 (” Täsmäytyspäivä ”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (” Euroclear Finland ”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (” Merkintäoikeus ”).

”) merkitty Euroclear Finland Oy:n (” ”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden (” ”). Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta (” Merkintähinta ”).

”). Tarjottavien Osakkeiden ja Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa (” Merkintäaika ”).

”). Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 18.3.2021 klo 10.00 ja 26.3.2021 klo 18.30 välisenä aikana Suomen aikaa.

Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 9.4.2021 sekä merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 12.4.2021.

Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone Oy (” Joensuun Kauppa ja Kone ”) on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,60 eurolla.

”) on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,60 eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista.

Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.

Inission AB (publ) (” Inission ”) on sitoutunut merkitsemään tietyin Suunnatun Annin ehdoissa kuvatuin edellytyksin enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin. Mikäli Annit ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella.

”) on sitoutunut merkitsemään tietyin Suunnatun Annin ehdoissa kuvatuin edellytyksin enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin. Mikäli Annit ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella. Yhtiö julkaisee Anteja koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 11.3.2021.

UB Securities Oy on Antien pääjärjestäjä.

Antien ehdot lyhyesti

Osakkeenomistaja, joka on Merkintäetuoikeusannin Täsmäytyspäivänä 15.3.2021 merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen Olemassa Olevien Osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti kolme (3) vapaasti luovutettavissa olevaa arvo-osuusmuotoista Merkintäoikeutta kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa yhtä (1) Olemassa Olevaa Osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään yhtä (1) Merkintäoikeutta kohden yhden (1) Tarjottavan Osakkeen (”Ensisijainen Merkintä”).

Osakkeenomistajalla ja muulla sijoittajalla on oikeus merkitä Tarjottavia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkinnän perusteella (”Toissijainen Merkintä”). Mikäli kaikkia Tarjottavia Osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen Merkinnän jälkeen, jäljelle jääneet Tarjottavat Osakkeet voidaan allokoida merkittäväksi hallituksen päättämällä tavalla.

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa. Merkintäetuoikeutta tulee käyttää Merkintäaikana. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat Merkintäajan päättymisen jälkeen, ja ne poistetaan haltijan arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta.

Suunnattavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Suomen aikaa ja päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Suomen aikaa.

Merkintäpaikat eli tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Merkintähinta on 0,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta ja Suunnattavalta Osakkeelta.

Merkintäsitoumukset

Yhtiön osakkeenomistajat Rausanne Oy, Rausatum Oy, Adafor Oy, Soinitilat Oy, 4capes Oy, Jaakko Heininen ja Pekka Heininen ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 1 659 617 eurolla. Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään yhteensä 4 781 127 Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavaa Osaketta Jussi Capital Oy:n Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuvilla Merkintäoikeuksilla. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki, Yhtiön hallituksen jäsenet Matti Miettunen ja Taru Narvanmaa sekä Yhtiön toimitusjohtaja Vesa Leino ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 149 080,6 eurolla. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä 13 824 614 osaketta eli yhteensä 55,1 prosenttia kaikista Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Annettujen merkintäsitoumusten mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone, Rausanne Oy, 4Capes Oy ja Soinitilat Oy merkitsevät kukin erikseen yli 5,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannissa Tarjottavista Osakkeista. Lainojen Järjestelyn toteutumisen jälkeen Jussi Capital Oy myy kaikki omistamansa yhteensä 1 593 709 (318 742 euroa) Yhtiön osaketta Joensuun Kauppa ja Koneelle 0,20 euron osakekohtaiseen hintaan.

Lisäksi Inission on sitoutunut merkitsemään enintään 34 000 000 osaketta Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin, ja Joensuun Kauppa ja Kone on sitoutunut merkitsemään 1 000 000 Yhtiön Suunnatussa Annissa tarjoamista Suunnattavista Osakkeista tietyin edellytyksin. Mikäli Annit ja siihen liittyvät järjestelyt toteutuvat täysimääräisinä, Inissionista tulee Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 49,6 prosentin osuudella.

Anteihin liittyviä tärkeitä päivämääriä

Viimeinen kaupankäyntipäivä Merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla 11.3.2021 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä 12.3.2021 Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin Täsmäytyspäivä 15.3.2021 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille 16.3.2021 Merkintäaika alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa 18.3.2021 klo 10.00 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy 26.3.2021 klo 18.30 Merkintäaika päättyy 1.4.2021 klo 16.30 Tämä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Tarjottavia Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuden perusteella. Merkintäpaikat ja tilinhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Kaupankäynti merkittyjä Tarjottavia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa Arviolta 6.4.2021 Tarjottavat Osakkeet ja Suunnattavat Osakkeet merkitään Kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Olemassa Oleviin Osakkeisiin Arviolta 9.4.2021 Kaupankäynti Tarjottavilla Osakkeilla ja Suunnattavilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa Arviolta 12.4.2021

Yhtiö on jättänyt Anteja koskevan Esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite hyväksytään arviolta 11.3.2021. Esite on saatavilla Antien pääjärjestäjän UB Securities Oy:n verkkosivustolta osoitteesta www.unitedbankers.fi/fi/annit/enedo arviolta 11.3.2021 alkaen. Esite on saatavilla myös Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta https://enedopower.com/sijoittajille/annit arviolta 11.3.2021 alkaen.

Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

UB Securities Oy on Merkintäetuoikeusannin ja Suunnatun Annin pääjärjestäjä. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy on Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja.

ENEDO OYJ

Vesa Leino

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

ENEDO LYHYESTI

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat LED Drivers, Power Supplies ja Power Systems. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 38,5 milj. euroa. Enedossa työskentelee 354 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.enedopower.com

