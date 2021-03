Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 11.3.2021 klo 17.00





Työterveyslaitos on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) uudistuksen toimittajaksi. Järjestelmän hankinta kattaa varsinaisen tietojärjestelmän toimituksen, käyttöönottoprojektin ja ylläpidon. Järjestelmä pohjautuu Microsoft Dynamics 365 for Finance & Supply Chain Management -ratkaisuun.

Innofactor arvioi hankinnan kokonaisarvon olevan noin 1 600 000 euroa.

Työterveyslaitos on monitieteinen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka keskittyy työhyvinvointiin, tutkimukseen, neuvontapalveluihin ja koulutukseen. Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 11.3.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

