CHICAGO, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Emballages Transcontinental est ravi d’annoncer avoir remporté le prix Or dans la catégorie Développement durable au concours des Prix d’excellence en emballage souple (Flexible Packaging Achievement Awards) 2021 pour l’opercule et le sac d’emballage des capsules de café 100 % compostables de Maxwell House Canada.



Ces films durables innovants sont certifiés compostables industriels par l’Institut des produits biodégradables (BPI). Ils ne laissent aucun déchet, offrent une solution écologique aux populaires capsules à usage unique, et permettent de répondre à la demande d’emballages durables sans sacrifier la fraîcheur, la performance et la commodité du produit.

« Chez TC Transcontinental, le développement de produits durables est fermement ancré dans notre long parcours en matière de responsabilité sociale, selon Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental. Cette distinction met en lumière notre position de leader dans l’élaboration de solutions d’emballage commercialisées et durables, et s’inscrit parmi de nombreuses reconnaissances envers nos avancées en ce domaine, notamment le sachet recyclable primé pour le thé en vrac, la structure compostable pour la collecte en circuit fermé et également l’emballage compostable des grains pour le café. Je me réjouis de voir comment nos valeurs de performance, de travail d’équipe et d’innovation nous ont conduits au développement d’une telle gamme remarquable de produits durables. »

Ce produit est le fruit de notre partenariat avec Club Coffee, leader dans l’innovation sur le marché en pleine expansion des boissons chaudes en portion individuelle et créateur de PῧrPod100™, et avec Kraft Heinz Canada. Il témoigne de quelle façon la collaboration peut donner vie à des avancées importantes et ainsi détourner les déchets des sites d’enfouissement grâce à des solutions inventives et innovantes. L’emballage se caractérise par des intrants renouvelables dans les matériaux et une conception de capsules sans séparation, assurant ainsi une disposition facile pour le consommateur grâce au nombre croissant de programmes locaux de collecte de déchets alimentaires.

À titre de signataire de l’Engagement de la nouvelle économie des plastiques de la Fondation Ellen MacArthur, ce produit récompensé témoigne de notre engagement à développer des emballages durables où le plastique ne devient jamais un déchet et à atteindre nos objectifs selon lesquels, d’ici 2025, nos produits soient 100 % recyclables, compostables ou réutilisables.

À propos de TC Emballages Transcontinental

TC Emballages Transcontinental, le secteur de l’emballage de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un chef de file en emballage souple avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu’au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine, avec environ 3800 employés. Sa plateforme comprend un atelier de prémédia et 26 usines de production qui se spécialisent dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression et la transformation. TC Emballages Transcontinental offre une vaste gamme de produits de plastique souple, y compris des pellicules en rouleaux, des sacs et sachets, des films et sacs thermorétractables, et des revêtements spécialisés, desservant des marchés variés, notamment ceux des produits laitiers, du café, de la viande et de la volaille, de la nourriture pour animaux, de l’agriculture, des boissons, des produits pour la maison et les soins personnels, des produits industriels, des produits de consommation et médicaux. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc/emballages.

À propos des Prix d’excellence de l’Association de l’emballage souple (Flexible Packaging Association Achievement Awards)

Depuis 1956, l’Association de l’emballage souple (Flexible Packaging Association - FPA) organise chaque année le concours des Prix d’excellence en emballage souple pour mettre en valeur l’innovation de l’industrie et les progrès qui ont changé l’emballage. La FPA est l’association américaine des fabricants d’emballages souples et des fournisseurs de matériaux ou d’équipements pour l’industrie.





Pour renseignements :

Médias

Mélanie Montplaisir

Chef marketing

TC Emballages Transcontinental

melanie.montplaisir@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs

TC Transcontinental

yan.lapointe@tc.tc



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/521323fe-5491-450e-8fdf-daab0fec9ffd/fr