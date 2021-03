FAIRFAX, Virginia, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los Premios Stevie abrieron las inscripciones para la decimoctava edición de los Premios Internacionales de Negocios , (IBA - International Business Awards®), la competencia de premios de negocios más importante del mundo, que atrae nominaciones de organizaciones en más de 60 naciones y territorios cada año.



Todas las personas y organizaciones del mundo, públicas y privadas, con fines de lucro y sin fines de lucro, grandes y pequeñas, pueden presentar nominaciones a los Premios Internacionales de Negocios. El plazo de inscripción anticipada, con tarifas reducidas, es el 13 de abril. La fecha límite de inscripción final es el 12 de mayo, sin embargo, las inscripciones tardías serán aceptadas hasta el 16 de junio con pago de tarifa por retraso. Los detalles de la inscripción están disponibles en www.StevieAwards.com/IBA .

Los jurados con más de 150 ejecutivos de todo el mundo determinarán los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce. Los ganadores serán anunciados el 12 de agosto y serán homenajeados en un banquete de gala en París, Francia, el 23 de octubre, si las condiciones lo permiten.

Los Premios Internacionales de Negocios reconocen los logros en todas las facetas del lugar de trabajo. Las categorías incluyen:

Los Premios Internacionales de Negocios 2021 presentan muchas características nuevas y modificadas:

Los ganadores de los Premios Stevie en los IBAs 2020 incluyeron Deutsche Telekom Services Europe (Eslovaquia), Ernst & Young (EUA), IBM (EUA), Facebook India Online Services (India), Freelancer.com (Australia), Ooredoo Group (Qatar), REMAP (Canadá), Türkiye İş Bankası (Turquía), Thai Life Insurance (Tailandia), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (España), Warner Media (EUA) y muchos más.

Acerca de los Premios Stevie®

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Los Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Americanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente y los nuevos Premios Stevie Medio Oriente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. Como homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com .

