FAIRFAX, Virginie, 11 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Stevie Awards ont ouvert les candidatures pour la 18e édition annuelle des International Business Awards , le programme international de récompenses pour les entreprises le plus prestigieux au monde, qui attire chaque année des candidatures d'organisations provenant de plus de 60 pays et territoires.



Toutes les personnes et organisations du monde - publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites - peuvent soumettre leurs candidatures aux International Business Awards. La date limite des premières candidatures, qui bénéficieront de frais d'entrée réduits, est fixée au 13 avril. La date limite des candidatures finales est fixée au 12 mai, mais les candidatures tardives seront acceptées jusqu'au 16 juin, moyennant le paiement de frais en retard. Les détails des candidatures sont disponibles à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA .

Les jurys composés de plus de 150 cadres à travers le monde détermineront les lauréats des Stevie Awards d'or, d'argent et de bronze. Les gagnants seront annoncés le 12 août et célébrés lors d'un banquet de gala à Paris, en France, le 23 octobre, si les conditions le permettent.

Les International Business Awards récompensent les réalisations dans tous les aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

Il existe de nombreuses fonctionnalités nouvelles et révisées des International Business Awards pour 2021 :

Sept nouvelles catégories liées aux campagnes/programmes marketing , quatre nouvelles catégories liées aux communications/relations publiques , trois nouvelles catégories liées aux sites Web et 13 nouvelles catégories liées aux produits et services .

, quatre nouvelles , trois nouvelles et 13 nouvelles . Les candidatures qui ont remporté les Stevie Awards d'or, d'argent ou de bronze aux International Business Awards® 2020 peuvent être à nouveau nommées dans le cadre des IBA 2021, à condition qu'elles soient inscrites dans des catégories différentes de celles dans lesquelles elles ont gagné en 2020.

Il n'y a pas de frais d'inscription pour les nominations dans les catégories Entreprise de l'année et d'autres catégories sélectionnées.

Les prix Le meilleur des IBA (Best of The IBA) ont été révisés. Un nombre moins important de trophées Grand Stevie Award seront décernés.

Les lauréats des Stevie Awards 2020 des IBA comprenaient Deutsche Telekom Services Europe (Slovaquie), Ernst & Young (États-Unis), IBM (États-Unis), Facebook India Online Services (Inde), Freelancer.com (Australie), Ooredoo Group (Qatar), REMAP (Canada), Türkiye İş Bankası (Turquie), Thai Life Insurance (Thaïlande), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (Espagne), Warner Media (États-Unis), et bien d'autres.

À propos des Stevie Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans huit programmes : les Stevie Awards en Asie-Pacifique, les Stevie Awards allemands, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards pour les grands employeurs, les Stevie Awards pour les femmes entrepreneurs, les Stevie Awards pour les ventes et le service à la clientèle, ainsi que les nouveaux Stevie Awards au Moyen-Orient. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, visitez le site http://www.StevieAwards.com .

Contact :

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5cdfde0-a69a-47f6-bae0-403a5599e3b9/fr