FAIRFAX, Va., March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards telah membuka pendaftaran untuk ajang tahunan International Business Awards ke-18. Ajang ini merupakan kompetisi penghargaan bisnis utama di dunia yang diikuti oleh berbagai organisasi di lebih dari 60 negara dan wilayah setiap tahunnya.



International Business Awards menerima pendaftaran dari semua individu dan organisasi di seluruh dunia, baik milik pemerintah maupun swasta, laba maupun nirlaba, skala besar maupun kecil.Nominasi yang masuk sebelum tanggal 13 April akan menerima diskon biaya pendaftaran.Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 12 Mei. Namun, kami masih menerima nominasi yang masuk hingga tanggal 16 Juni disertai biaya keterlambatan pendaftaran.Detail pendaftaran tersedia di www.StevieAwards.com/IBA .

Juri yang terdiri dari lebih dari 150 eksekutif internasional akan menentukan pemenang Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award.Pemenang akan diumumkan pada tanggal 12 Agustus dan diundang menghadiri gala penganugerahan di Paris, Prancis pada tanggal 23 Oktober, jika kondisi memungkinkan.

International Business Awards mengakui prestasi di setiap aspek di tempat kerja.Kategori penghargaan meliputi:

Ada banyak kategori baru dan perubahan kategori dalam International Business Awards tahun 2021:

Tujuh kategori kampanye/program pemasaran baru, empat kategori komunikasi/hubungan masyarakat baru, tiga kategori situs web baru, dan 13 kategori produk dan layanan baru.

baru, empat baru, tiga baru, dan 13 baru. Nominasi pemenang Gold, Silver, atau Bronze Stevie Awards dalam International Business Awards 2020 dapat diikutsertakan kembali pada IBA 2021 untuk kategori lain yang belum dimenangi pada tahun 2020.

Pendaftaran nominasi untuk kategori Company of the Year dan kategori tertentu lainnya tidak akan dikenai biaya.

Penghargaan Best of the IBA mengalami perubahan. Jumlah trofi Grand Stevie Award yang dianugerahkan akan dikurangi.

Pemenang Stevie Award pada IBA 2020, antara lain, adalah Deutsche Telekom Services Europe (Slovakia), Ernst & Young (AS), IBM (AS), Facebook India Online Services (India), Freelancer.com (Australia), Ooredoo Group (Qatar), REMAP (Kanada), Türkiye İş Bankası (Turki), Thai Life Insurance (Thailand), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (Spanyol), Warner Media (AS), dan masih banyak lagi.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Sales & Customer Service, dan Middle East Stevie Awards yang baru.Kompetisi Stevie Awards diikuti oleh lebih dari 12.000 peserta setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara.Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia.Pelajari Stevie Awards selengkapnya di http://www.StevieAwards.com .

Kontak:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

Foto yang ditampilkan di pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5cdfde0-a69a-47f6-bae0-403a5599e3b9/id