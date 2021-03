バージニア州フェアファックス発 , March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー賞 (Stevie Awards) が、第18回年次 International Business Awards のエントリー受け付けを開始した。これは世界トップクラスのビジネス賞コンテストで、毎年60以上の国と地域から参加する組織が候補になっている。



世界中のあらゆる個人および組織 (公的か民間か、営利か非営利か、規模の大小を問わず) が、このInternational Business Awardsに応募できる。早期エントリーの締め切りは、4月13日で、エントリーの割引がある。エントリーの最終締め切りは、5月12日だが、6月16日までは遅滞料を払えば受け付けられる。エントリーの詳細については、 www.StevieAwards.com/IBA を参照されたい。

世界中の150人以上の経営者が審査員に加わって、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者が決定される。受賞者は8月12日に発表され、状況が許せば10月23日にフランスのパリで祝賀会が開催される。

International Business Awardsは、職場のあらゆる面での功績を評価するもので、以下のカテゴリーがある。

2021年のInternational Business Awardsでは、新しいカテゴリーの導入や見直しが多く行われる。

2020年IBAのスティービー賞の受賞者は、ドイツテレコム・サービス・ヨーロッパ (Deutsche Telekom Services Europe) (スロバキア)、アーンスト・アンド・ヤング (Ernst & Young) (米国)、IBM (米国)、フェイスブック・インド・オンライン・サービス (Facebook India Online Services) (インド)、Freelancer.com (オーストラリア)、オレドーグループ (Ooredoo Group) (カタール)、リマップ (REMAP) (カナダ)、Türkiye İş Bankası (トルコ)、タイ・ライフ・インシュアランス (Thai Life Insurance) (タイ)、テレコミュニケーション・サービス・リミテッド (Telecommunication Services Limited) (香港)、LLYC (スペイン)、ワーナーメディア (Warner Media) (米国)ほか多数。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) には、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「ドイツ・スティービー賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」、新しく加わった「中東スティービー賞 (Middle East Stevie Awards)」の8つのプログラムがある。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材の世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

問い合わせ先:

ニーナ・ムーア (Nina Moore)

+1 (703) 547 8389

Nina@StevieAwards.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5cdfde0-a69a-47f6-bae0-403a5599e3b9/ja