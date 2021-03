미국 버지니아주 페어팩스, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스티비 어워즈(Stevie® Awards)가 제18회 연례 국제 비즈니스 대상(International Business Awards) 의 응모를 개시한다고 발표했다. 국제 비즈니스 대상은 세계 최고의 비즈니스 시상식으로 해마다 60개 이상의 국가 및 자치령에서 다양한 조직이 입후보한다.



공공과 민간, 영리와 비영리, 대규모와 소규모를 가리지 않고 전 세계의 개인과 조직이 모두 국제 비즈니스 대상에 후보로 응모할 수 있다. 조기 응모 마감일은 4월 13일로 응모비가 할인된다. 최종 접수일은 5월 12일이지만 지체료를 납부하면 6월 16일까지 응모할 수 있다. 자세한 정보는 www.StevieAwards.com/IBA 에서 확인할 수 있다.

전 세계에서 선정된 150명의 경영 간부들이 심사위원이 되어 스티비 어워즈 금상, 은상, 동상 수상자를 결정한다. 수상자는 8월 12일에 발표되며 상황이 허락한다면 10월 23일 프랑스 파리에서 수상을 축하하는 갈라 만찬이 있을 예정이다.

국제 비즈니스 대상은 업무 현장의 모든 분야에서 이루어진 성과를 인정하는 상이다. 해당되는 분야는 다음과 같다.

2021 국제 비즈니스 대상에서는 새로운 분야가 추가되고 일부 규칙이 변경된다.

2020 IBA 스티비 어워즈는 Deutsche Telekom Services Europe (슬로바키아), Ernst & Young (미국), IBM (미국), Facebook India Online Services (인도), Freelancer.com (호주), Ooredoo Group (카타르), REMAP (캐나다), Türkiye İş Bankası (터키), Thai Life Insurance (태국), Telecommunication Services Limited (홍콩), LLYC (스페인), Warner Media (미국) 등이 수상했다.

스티비 어워즈(Stevie Awards) 개요

스티비 어워즈는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 대상(German Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비대상(Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service), 그리고 새롭게 추가된 중동 스티비 대상(Middle East Stevie Awards) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. 스티비 어워즈에는 매년 70여개국에서 1만 2천 명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com 를 확인하면 된다.

