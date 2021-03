The Stevie Awards

March 11, 2021 10:00 ET

FAIRFAX, Va., March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anugerah Stevie telah membuka penyertaan untuk International Business Awards tahunan ke-18, pertandingan anugerah perniagaan utama dunia, yang menarik pencalonan daripada organisasi di lebih 60 negara dan wilayah setiap tahun.



Semua individu dan organisasi di seluruh dunia - awam dan persendirian, untuk keuntungan dan bukan keuntungan, besar dan kecil - boleh menyerahkan pencalonan kepada The International Business Awards.Tarikh akhir penyertaan awal, dengan yuran kemasukan yang dikurangkan, ialah 13 April.Tarikh akhir penyertaan ialah 12 Mei, tetapi penyertaan lewat akan diterima sehingga 16 Jun dengan bayaran yuran lewat.Butiran penyertaan boleh didapati di www.StevieAwards.com/IBA .

Juri yang menampilkan lebih daripada 150 eksekutif di seluruh dunia akan menentukan pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa.Pemenang akan diumumkan pada 12 Ogos, dan diraikan pada bankuet gala di Paris, Perancis pada 23 Oktober, jika keadaan membenarkan.

The International Business Awards mengiktiraf pencapaian dalam setiap faset tempat kerja.Kategori termasuk:

Terdapat banyak ciri baharu dan disemak semula bagi The International Business Awards untuk 2021:

Tujuh kategori kempen/program pemasaran baharu, empat kategori komunikasi/perhubungan awam baharu, tiga kategori laman web baharu, dan 13 kategori produk dan perkhidmatan baharu.

baharu, empat baharu, tiga baharu, dan 13 baharu. Pencalonan yang memenangi Anugerah Stevie Emas, Perak atau Gangsa dalam The International Business Awards® 2020 boleh akan dicalonkan sekali lagi dalam IBA 2021, selagi mereka menyertai kategori yang berbeza daripada kategori yang mereka menangi pada tahun 2020.

Tiada yuran penyertaan dikenakan untuk pencalonan dalam kategori Syarikat Terbaik dan kategori terpilih yang lain.

Anugerah IBA Terbaik telah disemak semula. Bilangan trofi Anugerah Grand Stevie yang diberikan akan berkurangan.

Pemenang Anugerah Stevie pada IBA tahun 2020 merangkumi Deutsche Telekom Services Europe (Slovakia), Ernst & Young (AS), IBM (AS), Facebook India Online Services (India), Freelancer.com (Australia), Ooredoo Group (Qatar), REMAP (Kanada), Türkiye İş Bankası (Turki), Thai Life Insurance (Thailand), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (Sepanyol), Warner Media (AS), dan banyak lagi.

Perihal Anugerah Stevie

Anugerah Stevie diberikan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan dan Anugerah Stevie Timur Tengah yang baharu.Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara.Memberikan penghormatan kepada organisasi pelbagai jenis dan saiz dan warga di belakangnya, Stevies mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia.Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com .

