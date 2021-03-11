国际商务大奖的获奖者将在今年秋天的颁奖典礼上获得表彰。报名参选截止日期请见以下网站：www.stevieawards.com/IBA。

国际商务大奖的获奖者将在今年秋天的颁奖典礼上获得表彰。报名参选截止日期请见以下网站：www.stevieawards.com/IBA。

弗吉尼亚州费尔法克斯, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 史蒂夫奖现已开始接受第18届 年度国际商务大奖 参选报名。这是全球首屈一指的商务奖项竞争，每年吸引来自60多个国家和地区众多组织的参选提名。



全球范围内公营或私营、营利或非营利以及各种不同规模的所有个人和组织均可向国际商务大奖提交提名。可享受报名费优惠的提早报名期截止日为4月13日。报名的最后截止日期为5月12日，但迟交的报名在至6月16日之间仍可接受，并需支付迟交费用。报名详情请见 www.StevieAwards.com/IBA 。

由150多位世界各地高管组成的评审团将确定史蒂夫奖金奖、银奖和铜奖得主。获奖名单将于8月12日公布，并将在条件许可的情况下于10月23日在法国巴黎举行颁奖宴会。

国际商务大奖对职场中各个方面取得的成就进行表彰。类别包括：

2021年度国际商务大奖将纳入许多新的和经过修订的内容：

2020年IBA史蒂夫奖得主包括：Deutsche Telekom Services Europe（斯洛伐克）、Ernst & Young（美国）、IBM（美国）、Facebook India Online Services（印度）、Freelancer.com（澳大利亚）、Ooredoo Group（卡塔尔）、REMAP（加拿大）、Türkiye İş Bankası（土耳其）、Thai Life Insurance（泰国）、Telecommunication Services Limited（香港）、LLYC（西班牙）、Warner Media（美国）等。

关于史蒂夫奖

史蒂夫奖进行八个项目的评选：亚太史蒂夫奖、德国史蒂夫大奖、美国商业奖、国际商务大奖®、史蒂夫接触雇主奖、史蒂夫商界女性奖、史蒂夫营销和客户服务奖，以及新增的史蒂夫中东地区奖。史蒂夫奖的竞争每年收到来自70多个国家/地区众多组织的12000多个参赛项目。史蒂夫奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。若需了解有关史蒂夫奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系人：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

本公告随附图片可通过以下网站获取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5cdfde0-a69a-47f6-bae0-403a5599e3b9/zh-Hans