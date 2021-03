維珍尼亞州費爾法克斯, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 18 屆年度 「國際商業獎」(International Business Awards) 的「Stevie Awards」已開始接受參賽提名。這是全球首屈一指的商業獎比賽,每年吸引來自 60 多個國家和地區的機構報名參加。



全球所有個人、公營和私人機構、牟利和非牟利組織,無論規模大小,都可提交「國際商業獎」參賽提名。提早報名截止日期為 4 月 13 日,可享報名費減價優惠。參賽提名截止日期為 5 月 12 日,但在 6 月 16 日前會接受遲交的報名表,並會收取延遲報名費。參賽提名詳情載於: www.StevieAwards.com/IBA 。

由全球 150 多名高層管理人員組成的評審團將選出金獎、銀獎和銅獎得主。得獎名單將於 8 月 12 日公佈,並在允許的情況下於 10 月 23 日在法國巴黎的盛大宴會上舉行慶祝活動。

「國際商業獎」旨在表彰工作場所各方面的成就。類別包括:

2021 年「國際商業獎」的許多新和修訂的特點包括:

2020 年「國際商業獎」的「Stevie Awards」得主包括 Deutsche Telekom Services Europe(斯洛伐克)、Ernst & Young(美國)、IBM(美國)、Facebook India Online Services(印度)、Freelancer.com(澳洲)、Ooredoo Group(卡塔爾)、REMAP(加拿大)、Türkiye İş Bankası(土耳其)、Thai Life Insurance(泰國)、Telecommunication Services Limited(香港)、LLYC(西班牙)、Warner Media(美國)等。

關於 Stevie Awards

Stevie Awards 授予八項計劃:亞太 Stevie Awards、德國 Stevie Awards、美國商業獎®、國際商業獎®、優良僱主 Stevie Awards、為商業女性而設的 Stevie Awards、銷售與客戶服務的 Stevie Awards,以及新的中東 Stevie Awards。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 表彰各種類型和規模的組織及其背後的人,表彰全球工作場所的傑出表現。欲瞭解有關 Stevie Awards的更多資訊,請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

