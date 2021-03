Vertex Inc.

March 11, 2021 13:30 ET

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, March 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen, gibt seine Partnerschaft mit BigCommerce, einem bewährten E-Commerce-Marktführer, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft soll eine Automatisierungslösung für Umsatz- und Gebrauchssteuer für den BigCommerce Apps Marketplace bereitgestellt werden.Die Partnerschaft erweitert das Netzwerk der Integrationen von Vertex, welches Steuern mit ERP-, Beschaffungs-, Rechnungsstellungs- und E-Commerce-Systemen verbindet, sodass Einzelhändler die Steuern für jede Transaktion nahtlos berechnen können.



BigCommerce ist eine offene SaaS-Cloud-E-Commerce-Plattform, die Unternehmensfunktionen mit offener Architektur und einem breiten Ökosystem an Anwendungen kombiniert.Die Integration mit Vertex bietet Tausenden von B2B- und B2C-Einzelhändlern, die BigCommerce in 150 Ländern und zahlreichen Branchen verwenden, eine robuste Lösung für Umsatz- und Gebrauchssteuer, die Berechnungen, Berichterstellung und Compliance vereinfacht.

„Die Transaktionssteuer ist ein integraler Bestandteil des E-Commerce, jedoch ist sie aufgrund der sich häufig ändernden und komplexen Anforderungen schwierig zu verwalten“, so Chris Jones, Chief Revenue Officer bei Vertex.„Mit der Steuer-Lösung von Vertex erhalten BigCommerce-Einzelhändler Zugang zu einer leistungsstarken Technologie für Berechnung und Berichterstellung sowie zu aktuellsten Steuerdaten. Dies ermöglicht Einzelhändlern eine zuverlässige Skalierung ihrer globalen Abläufe.“

Neben der Compliance-Optimierung verknüpft Vertex die Steuerdaten mit anderen Geschäftsfunktionen wie Beschaffung und Lieferkette, um Ressourcen zu optimieren und strategisches Wachstum zu ermöglichen.

„Unsere Partnerschaft mit Vertex unterstreicht unser Engagement, Händlern Zugang zu den hochwertigsten Technologien der Branche zu bieten“, so Russell Klein, Chief Commercial Officer bei BigCommerce.„Vertex teilt unser Bestreben, Händlern zu helfen, mehr Produkte in verschiedenen Ländern anzubieten und ihr Geschäft einfach zu skalieren, um maximalen Erfolg zu erzielen.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere Kunden angesichts der weltweit zunehmend hohen Steuerkomplexität gemeinsam zu unterstützen.“

Die Lösung von Vertex für die Umsatz- und Gebrauchssteuer optimiert die Einhaltung von Steuervorschriften, wenn Einzelhändler Funktionen, Standorte und Kanäle hinzufügen. Sie stellt kontinuierlich aktualisierte Steuerinformationen für mehr als 19.000 Umsatzsteuergebiete weltweit bereit und gewährleistet damit präzisere Ergebnisse.Die Lösungen von Vertex lassen sich mit mehreren Geschäftssysteme verbinden und bieten eine konsistente Übersicht der Steuern im gesamten Unternehmen.

Für weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Vertex und BigCommerce, klicken Sie hier: http://vrtx.tax/GGhV30rsojf

Über BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) ist eine führende Software-as-a-Service (SaaS)-E-Commerce-Plattform, die es Händlern jeder Größe ermöglicht, ihre Geschäfte online aufzubauen und innovativ zu erweitern.Als führende offene SaaS-Lösung bietet BigCommerce Händlern anspruchsvolle Funktionen, Anpassungen und Leistungen der Unternehmensklasse, die gleichzeitig benutzerfreundlich und einfach sind.Zehntausende von B2B- und B2C-Unternehmen in 150 Ländern und zahlreichen Branchen nutzen BigCommerce, um ansprechende Online-Shops zu erstellen, darunter Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C.Johnson, Skullcandy, Sony, Vodafone und Woolrich.BigCommerce hat seinen Hauptsitz in Austin und hat Niederlassungen in San Francisco, Sydney und London.Weitere Informationen finden Sie unter www.bigcommerce.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, LinkedIn, Instagram und Facebook.

BigCommerce ® ist eine eingetragene Marke von BigCommerce Pty.Ltd. Marken und Dienstleistungsmarken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern.Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und zuverlässig wachsen können.Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf die indirekten Steueranforderungen der wichtigsten Geschäftsbereiche verschiedener Branchen zugeschnitten werden können, einschließlich Vertrieb und Verbrauchernutzung sowie Mehrwert und Gehaltsabrechnung.Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

Copyright © 2021 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

