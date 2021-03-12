香港, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国领先的以支付为基础的移卡有限公司（“移卡”或“公司”；股份代号：9923.HK）今日宣布公司将公布截至2020年12月31日止的2020年全年业绩。

公司管理层将于2021年3月25日香港时间晚上8时（美东时间早上８时）主持业绩发布电话会议。

电话会议的电话号码及密码如下：

中国内地 400 820 6895 中国香港 +852 3018 8307 美国 1844 760 0770 (免费) / +1 347 549 4094 英国 0800 051 4241 (免费) / +44 203 713 5084 国际 +65 6713 5330 密码 5451668

请于会议前15分钟拨入，并提供密码参加会议。

会议录音可于业绩发布电话会议结束一小时后拨打以下号码选择重听，时效截至2021年4月2日。

中国内地 400 632 2162 中国香港 +852 3051 2780 美国 1855 452 5696 (免费) 英国 0808 234 0072 (免费) 国际 +61 2 8199 0299 密码 5451668

关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）

移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台，为商户及消费者提供支付及科技赋能商业服务。移卡于2020年6月在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为9923.HK。公司的愿景是建立一个商业数字化生态系统，以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务，其中包括(i)商户 SaaS 产品，可帮助客户提高营运效率；(ii)精准营销服务，让客户有效地触及其目标市场；及(iii)金融科技服务，满足客户多元化的金融需求。

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