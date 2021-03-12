香港, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中國領先的以支付為基礎的移卡有限公司（「移卡」或「公司」；股份代號：9923.HK）今日宣佈公司將公佈截至2020年12月31日止的2020年全年業績。

公司管理層將於2021年3月25日香港時間晚上8時（美東時間早上８時）主持業績發佈電話會議。

電話會議的電話號碼及密碼如下：

中國內地 400 820 6895 中國香港 +852 3018 8307 美國 1844 760 0770 (免費) / +1 347 549 4094 英國 0800 051 4241 (免費) / +44 203 713 5084 國際 +65 6713 5330 密碼 5451668

請於會議前15分鐘撥入，並提供密碼參加會議。

會議可於業績發佈電話會議結束一小時後撥打以下號碼選擇重聽，時效截至2021年4月2日。

中國內地 400 632 2162 中國香港 +852 3051 2780 美國 1855 452 5696 (免費) 英國 0808 234 0072 (免費) 國際 +61 2 8199 0299 密碼 5451668

關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）

移卡是中國領先的以支付為基礎的科技平台，為商戶及消費者提供支付及科技賦能商業服務。移卡於2020年6月在香港聯合交易所有限公司上市，股份代號為9923.HK。公司的願景是建立一個商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並進一步提供豐富多樣的科技賦能商業服務，其中包括(i)商戶 SaaS 產品，可幫助客戶提高營運效率；(ii)精準營銷服務，讓客戶有效地觸及其目標市場；及(iii)金融科技服務，滿足客戶多元化的金融需求。

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陳潔儀

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