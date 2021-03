VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le communiqué de presse officiel de la police néerlandaise datant du 9 mars 2021, intitulé Nouveau coup porté au crime organisé est accompagné de la photo d'un téléphone portable entre les mains d'un policier néerlandais. L'écran du téléphone affiche SKYECC.EU sur un fond noir, mais le communiqué de presse joint mentionne à plusieurs reprises SKY ECC. (Voir Photo #1 – FAKE APP).



Selon SKY ECC, le téléphone affichant le texte SKYECC.EU sur un fond noir n'est pas un téléphone SKY ECC agréé. Sky ECC peut l'affirmer avec certitude car la société n'a jamais utilisé SKYECC.EU sur l'écran d'accueil de son application de base SKY ECC. (Voir Photo #2 – REAL SKY ECC APP)

« Ce téléphone ‘EU’ ne nous appartient pas et nous ne le vendons pas », déclare Jean-François Eap, PDG de SKY ECC. « Nous savons que quelqu'un se fait passer pour un revendeur officiel de SKY ECC depuis quelque temps et nous essayons de l'arrêter par des voies légales depuis presque deux ans. »

SKY ECC souligne que SKYECC.EU est un imposteur et n'est pas autorisé à vendre des téléphones SKY ECC. Nous avons des raisons de croire qu'il est géré par un ancien revendeur SKY ECC mécontent, dont les droits de revente ont été supprimés en septembre 2019 suite à des violations répétées des politiques de revente SKY ECC. En mai 2020, SKY ECC a entrepris des démarches afin d'arrêter SKYECC.EU. La procédure juridique est en cours.

SKY ECC a récemment découvert, à travers ses distributeurs agréés en Belgique et aux Pays-Bas, une fausse application de phishing ressemblant à SKY ECC mais vendue sur des téléphones sans fonctions de sécurité de base SKY ECC.

« La réclamation de la police belge comme quoi ils auraient envoyé des coordonnées bancaires à SKY ECC pour réclamer notre 'prix de piratage' de 5 millions de dollars est totalement fausse », dit Eap. « SKY ECC n'a pas été contacté par une quelconque autorité en lien avec une actuelle enquête à ce sujet. Les références ambiguës à SKY ECC au lieu de SKYECC.EU sont très nuisibles. Si les autorités ont basé une évaluation de SKY ECC sur le compte de SKYECC.EU, elles se trompent gravement sur la nature de SKY ECC et ses opérations. Nous rassemblons au plus vite un maximum de renseignements afin de fournir des informations exactes au public, aux médias ainsi qu'aux autorités. Nous espérons, en restant clairs et transparents, écarter les communications et réclamations sensationnalistes de ces deux derniers jours. »

