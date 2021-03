VANCOUVER, British Columbia, March 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het officiële persbericht van de Nederlandse politie van 9 maart 2021 met de titel Nieuwe klap voor georganiseerde misdaad wordt vergezeld van een foto van een mobiele telefoon in handen van een Nederlandse politieagent.Op het scherm van de telefoon staat SKYECC.EU op een zwarte achtergrond, maar in het bijbehorende nieuwsbericht wordt herhaaldelijk SKY ECC genoemd. (Zie foto 1 – NEP-APP).



SKY ECC zegt dat de telefoon met de SKYECC.EU-tekst op een donkere achtergrond geen erkende SKY ECC-telefoon is.SKY ECC kan dit met zekerheid zeggen omdat het bedrijf nog nooit SKYECC.EU heeft gebruikt op het beginscherm van de standaard SKY ECC-app. (Zie foto 2 – ECHTE SKY ECC-APP)

"Deze 'EU'-telefoon komt niet van ons en wordt niet door ons verkocht", zegt Jean-François Eap, CEO van SKY ECC."We weten dat iemand zichzelf al enige tijd als officiële wederverkoper van SKY ECC heeft voorgedaan en we proberen dit al bijna twee jaar via juridische kanalen stil te leggen."

SKY ECC wijst erop dat SKYECC.EU een bedrieger is en niet is geautoriseerd om SKY ECC-telefoons te verkopen.We hebben reden om aan te nemen dat het wordt beheerd door een ontevreden voormalige SKY ECC-wederverkoper waarvan de wederverkooprechten in september 2019 werden beëindigd na herhaalde schendingen van het SKY ECC-wederverkoperbeleid.In mei 2020 zette SKY ECC stappen om SKYECC.EU uit de lucht te halen.Er is momenteel een juridische strijd gaande.

SKY ECC werd onlangs via zijn erkende distributeurs in België en Nederland op de hoogte gebracht van een nepphishingtoepassing die lijkt op SKY ECC maar die werd verkocht op telefoons zonder standaard SKY ECC-beveiligingsfuncties.

"De claim van de Belgische politie dat ze bankrekeninggegevens naar SKY ECC hebben gestuurd om onze '5 Million Dollar Hack'-prijs te claimen is volledig onwaar", zegt Eap."Er is geen contact opgenomen met SKY ECC door autoriteiten in verband met onderzoeken die momenteel worden gerapporteerd.De verwarrende verwijzingen naar SKY ECC in plaats van SKYECC.EU zijn zeer schadelijk.Als de autoriteiten SKY ECC hebben beoordeeld op basis van SKYECC.EU, zijn ze ernstig in de war over de aard van SKY ECC en zijn activiteiten.We verzamelen zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie om het publiek, de media en de autoriteiten te voorzien van nauwkeurige informatie.We hopen dat we, door duidelijk en transparant te blijven, de sensationele rapportages en claims van de afgelopen twee dagen kunnen tegenhouden."

