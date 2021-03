Les solides performances des divisions Dorel Sports et Dorel Maison pour l’exercice ont été freinées par des contraintes de chaînes d’approvisionnement

Amélioration marquée du profit opérationnel et profit opérationnel ajusté au quatrième trimestre à la division Dorel Produits de puériculture

MONTRÉAL, 12 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 30 décembre 2020. Le chiffre d’affaires a atteint 704,4 millions de dollars US au quatrième trimestre, en hausse de 7,8 % par rapport au chiffre d’affaires de 653,4 millions de dollars US réalisé un an plus tôt. La perte nette déclarée au quatrième trimestre s’est établie à 22,9 millions de dollars US, soit 0,70 $ US par action après dilution, comparativement à 0,6 million de dollars US, ou 0,02 $ US par action après dilution, un an auparavant. La perte nette ajustée1 s’est élevée à 18,0 millions de dollars US, soit 0,55 $ US par action après dilution, comparativement à un bénéfice net ajusté1 de 2,3 millions de dollars US, ou 0,07 $ US par action après dilution, au quatrième trimestre de 2019. La perte nette du trimestre a été affectée par un renversement des économies fiscales cumulées.

Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 2,76 milliards de dollars US, en hausse de 4,9 % par rapport à 2,63 milliards de dollars US l’an dernier. La perte nette déclarée s’est élevée à 43,4 millions de dollars US, soit 1,34 $ US par action après dilution, comparativement à 10,5 millions de dollars US, ou 0,32 $ US par action après dilution, lors du précédent exercice. Le bénéfice net ajusté1 pour l’exercice s’est chiffré à 12,8 millions de dollars US, soit 0,38 $ US par action après dilution, comparativement à 16,8 millions de dollars US, soit 0,51 $ US par action après dilution, un an plus tôt.

« Les performances de nos divisions durant le trimestre ont été conformes à nos prévisions antérieures et globalement, le profit opérationnel ajusté a été comparable à celui du précédent exercice. La forte demande pour les gammes de produits de la division Dorel Sports s’est maintenue tout au long du trimestre, mais des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement ont considérablement freiné notre performance. De même, à la division Dorel Maison, la disponibilité restreinte de produits nous a fait perdre des occasions de ventes, en particulier dans le canal du commerce électronique. Les améliorations enregistrées par la division Dorel Produits de puériculture durant la première moitié de l’exercice se sont poursuivies, mais la deuxième vague de la COVID-19 a ralenti les ventes dans la plupart des marchés et l’élan des bénéfices, particulièrement en Europe. Les résultats du quatrième trimestre comprennent un montant de 7,5 millions de dollars US engagé dans le cadre du processus de privatisation de la Société, dont la convention d’arrangement a été résiliée d’un commun accord par Dorel et l’acheteur en février. Son rejet par une majorité de nos actionnaires indépendants a envoyé un message clair indiquant que ceux-ci croient au potentiel à long terme de la Société en tant qu’entité publique. Notre équipe de direction est déterminée à être à la hauteur de la confiance qui lui est témoignée en vue d’accroître la valeur pour les actionnaires de Dorel, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

1 Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité) Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2020 2019 Variation $ $ % Produits 704 358 653 435 7,8 % Perte nette (22 879 ) (639 ) (3 480,4 %) Par action – De base (0,70 ) (0,02 ) (3 400,0 %) Par action – Diluée (0,70 ) (0,02 ) (3 400,0 %) (Perte) bénéfice net(te) ajusté(e)1 (17 966 ) 2 297 (882,2 %) Par action – De base1 (0,55 ) 0,07 (885,7 %) Par action – Dilué(e)1 (0,55 ) 0,07 (885,7 %) Nombre d'actions en circulation –







Nombre de base, moyenne pondérée 32 504 372 32 466 082 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 504 372 32 466 082 Sommaire de l'information financière (non audité) Exercices clos les 30 décembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2020 2019 Variation $ $ % Produits 2 762 485 2 634 646 4,9 % Perte nette (43 403 ) (10 453 ) (315,2 %) Par action – De base (1,34 ) (0,32 ) (318,8 %) Par action – Diluée (1,34 ) (0,32 ) (318,8 %) Bénéfice net ajusté1 12 802 16 760 (23,6 %) Par action – De base1 0,39 0,52 (25,0 %) Par action – Dilué1 0,38 0,51 (25,5 %) Nombre d'actions en circulation –







Nombre de base, moyenne pondérée 32 491 656 32 448 448 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 491 656 32 448 448

Dorel Sports



Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 265 338 233 179 13,8 % Profit brut 55 286 20,8 % 55 874 24,0 % (1,1 %) Profit opérationnel 1 882 0,7 % 9 780 4,2 % (80,8 %) Profit brut ajusté1 55 631 21,0 % 56 155 24,1 % (0,9 %) Profit opérationnel ajusté1 3 351 1,3 % 13 571 5,8 % (75,3 %) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 1 044 783 909 029 14,9 % Profit brut 230 168 22,0 % 191 799 21,1 % 20,0 % Profit opérationnel 52 263 5,0 % 30 333 3,3 % 72,3 % Profit brut ajusté1 230 513 22,1 % 191 954 21,1 % 20,1 % Profit opérationnel ajusté1 57 722 5,6 % 33 768 3,7 % 70,9 %



Le chiffre d’affaires de la division a augmenté au quatrième trimestre pour atteindre 265,3 millions de dollars US, en hausse de 32,2 millions de dollars US, soit 13,8 %, par rapport au chiffre d’affaires réalisé douze mois plus tôt. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires sur une base comparable1 affiche une amélioration d’approximativement 15,9 % par rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires de la division a progressé pour un septième trimestre consécutif et toutes les unités d’exploitation ont enregistré une amélioration. La demande des consommateurs pour tous les modèles de bicyclettes est demeurée élevée. Les unités d’exploitation Cycling Sports Group (CSG) et Pacific Cycle ont toutes deux enregistré des gains qui auraient été encore plus considérables n’eût été de contraintes d’approvisionnement ayant engendré des pénuries de stocks, limitant la croissance et créant une accumulation importante de commandes au moment d’entreprendre l’année 2021. Le changement apporté par l’unité d’exploitation CSG à l’année-modèle de ses vélos en faveur d’un alignement sur l’exercice financier a également eu des répercussions sur les résultats du trimestre, repoussant ainsi les commandes de la période automne-hiver à celle du printemps-été. L’unité d’exploitation Caloi a enregistré un volume record de commandes, grâce à un relâchement des restrictions liées à la COVID-19, et son chiffre d’affaires a enregistré une hausse à deux chiffres en devise locale. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de la division Dorel Sports a progressé pour atteindre 1,04 milliard de dollars US, ce qui représente une hausse de 135,8 millions de dollars US, soit 14,9 %, par rapport au chiffre d’affaires de 909,0 millions de dollars US réalisé un an plus tôt.

Le profit opérationnel s’est chiffré à 1,9 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à 9,8 millions de dollars US un an plus tôt. Le profit opérationnel a été affecté par la composition des ventes, la disponibilité restreinte de conteneurs et de composantes, la hausse des coûts du transport par conteneurs et l’incapacité d’honorer toutes les commandes, des facteurs dont l’effet combiné a exercé une pression sur les marges. De plus, lors du précédent exercice, les résultats du quatrième trimestre incluaient un rajustement important découlant d’un allègement des tarifs douaniers sur certaines bicyclettes. Si l’on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 3,4 millions de dollars US, en baisse de 10,2 millions de dollars US, soit 75,3 %, comparativement à 13,6 millions de dollars US un an auparavant. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel a augmenté pour atteindre 52,3 millions de dollars US, comparativement à 30,3 millions de dollars US en 2019. Le profit opérationnel ajusté1 s’est élevé à 57,7 millions de dollars US, ce qui représente une progression de 24,0 millions de dollars US, ou 70,9 %, par rapport à l’an dernier.

Dorel Maison

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 234 110 211 406 10,7 % Profit brut 37 053 15,8 % 26 456 12,5 % 40,1 % Profit opérationnel 17 813 7,6 % 11 892 5,6 % 49,8 % Profit brut ajusté1 36 926 15,8 % 26 456 12,5 % 39,6 % Profit opérationnel ajusté1 17 686 7,6 % 11 892 5,6 % 48,7 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 934 362 842 085 11,0 % Profit brut 133 455 14,3 % 118 025 14,0 % 13,1 % Profit opérationnel 67 586 7,2 % 56 081 6,7 % 20,5 % Profit brut ajusté1 135 558 14,5 % 118 025 14,0 % 14,9 % Profit opérationnel ajusté1 70 234 7,5 % 56 081 6,7 % 25,2 %



Le chiffre d’affaires de la division s’est élevé à 234,1 millions de dollars US au quatrième trimestre, en hausse de 22,7 millions de dollars US, soit 10,7 %, par rapport à 211,4 millions de dollars US l’an dernier. La demande pour les produits de la division Dorel Maison est demeurée élevée et les ventes effectuées auprès des grands détaillants traditionnels ont enregistré une hausse à deux chiffres dans la plupart des catégories de produits. Cette progression a été en partie contrebalancée par une baisse des ventes réalisées par le biais du commerce électronique en raison d’une pénurie de produits offerts en ligne causée par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement des produits importés. Par conséquent, les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont représenté 57,5 % du chiffre d’affaires total de la division, ce qui est inférieur au 70 % observé au quatrième trimestre du précédent exercice. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a atteint 934,4 millions de dollars US, ce qui représente une hausse de 92,3 millions de dollars US, soit 11,0 %, par rapport à 842,1 millions de dollars US en 2019.

Au quatrième trimestre, le profit opérationnel s’est élevé à 17,8 millions de dollars US, en hausse par rapport au profit opérationnel 11,9 millions de dollars US l’an dernier. Le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 17,7 millions de dollars US, en hausse de 5,8 millions de dollars US, soit 48,7 %, comparativement à 11,9 millions de dollars US un an plus tôt. Cette augmentation est principalement attribuable à l’accroissement des ventes, jumelé à des marges brutes plus élevées résultant d’une amélioration des activités de production nord-américaines, ainsi qu’à une baisse des niveaux des stocks et des coûts d’entreposage. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit opérationnel s’est chiffré à 67,6 millions de dollars US, en hausse par rapport à celui de 56,1 millions de dollars US dégagé en 2019. Le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 70,2 millions de dollars US, ce qui représente une hausse de 14,2 millions de dollars US, ou 25,2 %, par rapport à l’exercice précédent.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 204 910 208 850 (1,9 %) Profit brut 59 977 29,3 % 50 276 24,1 % 19,3 % Profit (perte) opérationnel(le) 1 934 0,9 % (4 145 ) (2,0 %) 146,7 % Profit brut ajusté1 60 463 29,5 % 50 276 24,1 % 20,3 % Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e)1 5 572 2,7 % (2 309 ) (1,1 %) 341,3 % Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Exercices clos les 30 décembre (non audité) 2020 2019 Variation $ % des

produits $ % des

produits % Produits 783 340 883 532 (11,3 %) Profit brut 205 001 26,2 % 225 714 25,5 % (9,2 %) Perte opérationnelle (37 866 ) (4,8 %) (13 466 ) (1,5 %) (181,2 %) Profit brut ajusté1 205 573 26,2 % 227 102 25,7 % (9,5 %) Profit opérationnel ajusté1 12 178 1,6 % 14 168 1,6 % (14,0 %)



Le chiffre d’affaires s’est établi à 204,9 millions de dollars US au quatrième trimestre, en recul de 3,9 millions de dollars US, soit 1,9 %, par rapport à la même période l’an dernier. Si l’on exclut l’incidence des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires sur une base comparable1 a diminué de 2,4 % par rapport à l’an dernier. La division Produits de puériculture a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 en 2020. Cette situation a particulièrement ralenti la dynamique favorable en Europe où les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont affiché une modeste amélioration d’un exercice sur l’autre. Les ventes ont reculé aux États-Unis en raison notamment de l’incidence de la pandémie sur les ventes des produits destinés à la mobilité, comme les sièges d’auto, en partie contrebalancée par une hausse des ventes de produits pour la maison.

Malgré le contexte, plusieurs nouveaux produits ont été lancés durant le trimestre en Europe et en Amérique du Nord. Au Brésil et au Chili, les chiffres d’affaires ont augmenté en devises locales grâce notamment à l’apport soutenu des ventes réalisées par le biais du commerce électronique sur ces marchés. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires de la division s’est établi à 783,3 millions de dollars US, en baisse de 100,2 millions de dollars US, soit 11,3 %, par rapport au chiffre d’affaires de 883,5 millions de dollars US réalisé l’an dernier.

Le profit opérationnel s’est élevé à 1,9 millions de dollars US au quatrième trimestre, comparativement à une perte opérationnelle de 4,1 millions de dollars US l’an dernier. Si l’on exclut les frais de restructuration, le profit opérationnel ajusté1 s’est établi à 5,6 millions de dollars US, ce qui représente une amélioration de 7,9 millions de dollars US par rapport à la perte opérationnelle ajustée1 de 2,3 millions de dollars US enregistrée un an plus tôt. La majorité des marchés desservis par la division Dorel Produits de puériculture ont obtenu de meilleurs résultats que lors du précédent exercice et la plus forte amélioration a été observée à l’unité d’exploitation Dorel Juvenile Europe où, malgré les restrictions liées à la COVID-19, les retombées du plan de transformation en cours ont donné lieu à un accroissement des ventes et des marges. L’unité d’exploitation Dorel Juvenile Chili a considérablement contribué à l’amélioration des résultats alors qu’elle récolte les fruits du recentrage de sa gamme de produits et de l’amélioration de ses capacités en commerce électronique. Pour l’ensemble de l’exercice, la perte opérationnelle s’est élevée à 37,9 millions de dollars US, comparativement à 13,5 millions de dollars US en 2019. Malgré une baisse du chiffre d’affaires de 100,2 millions de dollars US, le profit opérationnel ajusté1 pour l’ensemble de l’exercice, s’est établi à 12,2 millions de dollars US, soit un recul de seulement 2,0 millions de dollars US, ou 14,0 %, par rapport à 14,2 millions de dollars US l’an dernier.

Autres

Au cours de l’exercice, les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles se sont chiffrés à 134,5 millions de dollars US, soit une augmentation de 48,7 millions de dollars US comparativement à 85,8 millions de dollars US en 2019. Cette augmentation des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles est principalement attribuable à la baisse des niveaux de stocks et à la plus forte demande qu’anticipé pour les bicyclettes et produits pour la maison depuis l’éclosion de la COVID-19, en partie contrebalancée par une augmentation des créances clients due à l’accroissement des ventes.

Perspectives

« En ce début de nouvel exercice financier, les conditions observées en 2020 persistent en 2021 à plusieurs égards. La COVID-19 continue d’avoir un impact sur le comportement des consommateurs et bien que nos divisions Dorel Sports et Dorel Maison profitent d’un accroissement de la demande, l’effet conjugué de la disponibilité et des coûts des conteneurs, de la hausse des coûts des produits de base et du raffermissement du yuan chinois (RMB) perturbe notre chaîne d’approvisionnement et augmente les coûts de nos produits. À la division Dorel Produits de puériculture, les résultats ajustés sont sur le point de s’améliorer par rapport aux derniers exercices, mais les fermetures des magasins dans certains marchés, la baisse de la demande pour les produits destinés à la mobilité et les récentes données qui démontrent une diminution des taux de natalité font en sorte que cette division est la plus affectée par la pandémie à court terme, » a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

« En ce qui concerne spécifiquement chacune de nos divisions, la demande demeure très robuste dans l’ensemble des marchés que dessert la division Dorel Sports et malgré la disponibilité restreinte de composantes à laquelle est confrontée l’ensemble de l’industrie et qui limite la production et contribue à la hausse des coûts, l’année démarre très solidement. Pour le premier trimestre de 2021, nous nous attendons à une augmentation importante du chiffre d’affaires par rapport au trimestre correspondant de 2020 et nous anticipons une amélioration substantielle du profit opérationnel ajusté aussi bien par rapport à l’exercice précédent qu’au quatrième trimestre de 2020.

« La division Dorel Maison continue à profiter de la forte demande pour les produits destinés à la maison et la popularité grandissante des produits de marques tels que Little Seeds, Cosmo et Novogratz devrait soutenir la croissance des ventes tout au long de l’année 2021. Cependant, tout comme à la division Dorel Sports, l’approvisionnement demeure aux prises avec une disponibilité restreinte de conteneurs et une montée des coûts. Globalement, nous nous attendons à une poursuite de la croissance du chiffre d’affaires de la division Dorel Maison, mais les résultats devraient connaître une certaine volatilité. »

« La division Dorel Produits de puériculture a été affectée par la COVID-19 en 2020 et en ce début d’année 2021, la situation reste difficile. Nous demeurons positifs à l’égard de nos perspectives à plus long terme pour plusieurs raisons, notamment notre direction stratégique, notre meilleure gamme de produits à ce jour, nos capacités avancées de commerce électronique et un retour à des conditions de magasinage plus normales. Cependant, le premier trimestre sera difficile en raison d’un certain nombre de défis à court terme énumérés plus haut. Ces facteurs, jumelés à une hausse des coûts des intrants, devraient entraîner un recul du profit opérationnel ajusté par rapport au quatrième trimestre et dont le niveau sera davantage comparable à celui du premier trimestre de 2020.

« Comme toujours, je tiens à remercier les employés de l’ensemble de nos installations à travers le monde pour leurs contributions en 2020. Nous reconnaissons que le succès remporté au cours de cette dernière année est directement attribuable à vos efforts et à votre persévérance et nous espérons tous un avenir encore meilleur, » a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique demain, le 12 mars 2021 à 11 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com . Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 6136497 sur votre clavier téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 14 h, le vendredi 12 mars 2021 jusqu’à 23 h 59 le vendredi 19 mars 2021.

Des états financiers consolidés complets au 30 décembre 2020 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com , et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,7 milliards de dollars US, compte environ 8 200 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dorel inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme expliqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») et, par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS.

Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté

Chiffre d’affaires sur une base comparable : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change Chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté : Croissance des produits par rapport à la période précédente, en excluant l’incidence des fluctuations des taux de change et l’impact de la cession des activités liées aux vêtements de performance (Sugoi)



Dorel estime que ces mesures fournissent aux investisseurs une meilleure comparabilité de l’évolution de ses produits en leur présentant la croissance des produits de façon uniforme d’une période à l’autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration Profit (perte) opérationnel(le) ajusté(e) : Profit (perte) opérationnel(le) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat ajusté : Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration Charge d’impôts sur le résultat ajusté : Charge d’impôts sur le résultat excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Taux d’imposition ajusté : Taux d’imposition excluant l’incidence fiscale de la perte de valeur du goodwill ainsi que des frais de restructuration Bénéfice net (perte nette) ajusté(e) : Bénéfice net (perte nette) excluant la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration, déduction faite des impôts Bénéfice (perte) par action ajusté(e) de base et dilué(e) : Bénéfice (perte) par action de base et dilué(e) calculé(e) en fonction du bénéfice net (de la perte nette) ajusté(e)



Dorel estime que l’information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer sa performance financière en excluant certains éléments qui, de l’avis de la Société, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d’une période à l’autre. De ce fait, Dorel considère que l’information financière ajustée aide les investisseurs à analyser ses résultats et sa performance financière. L’information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de la Société et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives à l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de Dorel, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

la conjoncture économique générale;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de Dorel en raison de la pandémie de la COVID-19;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées à la pandémie de la COVID-19;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité civile produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique, comme la pandémie en cours de la COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de Dorel et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect par Dorel des clauses financières restrictives des conventions relatives à ses effets non garantis de premier rang, à ses crédits bancaires renouvelables et à son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts relatifs, tous des éléments qui pourraient subir les effets préjudiciables de la pandémie de la COVID-19;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels, ainsi que la possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur; et

l’absence de certitude que Dorel déclarera des dividendes dans le futur.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR :

Chiffre d’affaires sur une base comparable et chiffre d’affaires sur une base comparable ajusté :

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de

puériculture Dorel Sports 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 7,8 (4,4 ) 10,7 1,0 (1,9 ) (13,6 ) 13,8 0,2 Incidence des fluctuations des taux de change 0,6 1,3 - - (0,5 ) 2,0 2,1 1,7 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 8,4 (3,1 ) 10,7 1,0 (2,4 ) (11,6 ) 15,9 1,9 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - - - - - - - - Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 8,4 (3,1 ) 10,7 1,0 (2,4 ) (11,6 ) 15,9 1,9





Exercices clos les 30 décembre Consolidé Dorel Maison Dorel Produits de

puériculture Dorel Sports 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 % % % % % % % % Augmentation (diminution) des produits 4,9 0,6 11,0 4,7 (11,3 ) (5,2 ) 14,9 2,9 Incidence des fluctuations des taux de change 1,3 1,8 - 0,1 1,6 3,1 2,2 2,2 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 6,2 2,4 11,0 4,8 (9,7 ) (2,1 ) 17,1 5,1 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - 0,4 - - - - - 1,0 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 6,2 2,8 11,0 4,8 (9,7 ) (2,1 ) 17,1 6,1



Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d’exclure la perte de valeur du goodwill ainsi que les frais de restructuration :

Dorel – Résultats consolidés

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 704 358 100,0 - 704 358 100,0 653 435 100,0 - 653 435 100,0 Coût des produits vendus 552 042 78,4 (704) 551 338 78,3 520 829 79,7 (281) 520 548 79,7 PROFIT BRUT 152 316 21,6 704 153 020 21,7 132 606 20,3 281 132 887 20,3 Frais de vente 55 464 7,9 - 55 464 7,9 53 565 8,2 - 53 565 8,2 Frais généraux et administratifs 68 200 9,7 - 68 200 9,7 44 752 6,8 - 44 752 6,8 Frais de recherche et de développement 13 634 1,9 - 13 634 1,9 10 874 1,7 - 10 874 1,7 Perte de valeur sur les créances clients 2 396 0,3 - 2 396 0,3 1 858 0,3 - 1 858 0,3 Frais de restructuration 4 276 0,6 (4 276) - - 5 346 0,8 (5 346) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 8 346 1,2 4 980 13 326 1,9 16 211 2,5 5 627 21 838 3,3 Frais financiers 9 442 1,4 - 9 442 1,4 14 515 2,2 - 14 515 2,2 (PERTE) BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (1 096) (0,2) 4 980 3 884 0,5 1 696 0,3 5 627 7 323 1,1 Charge d'impôts sur le résultat 21 783 3,1 67 21 850 3,1 2 335 0,4 2 691 5 026 0,7 Taux d'imposition 1 987,5 % 562,6 % 137,7 % 68,6 % (PERTE) BÉNÉFICE NET(TE) (22 879) (3,3) 4 913 (17 966) (2,6) (639) (0,1) 2 936 2 297 0,4 (PERTE) BÉNÉFICE PAR ACTION De base (0,70) 0,15 (0,55) (0,02) 0,09 0,07 Dilué(e) (0,70) 0,15 (0,55) (0,02) 0,09 0,07 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 504 372 32 504 372 32 466 082 32 466 082 Dilué - moyenne pondérée 32 504 372 32 504 372 32 466 082 32 866 967







Exercices clos les 30 décembre 2020 2019 Perte de valeur du goodwill et % des frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 2 762 485 100,0 - 2 762 485 100,0 2 634 646 100,0 - 2 634 646 100,0 Coût des produits vendus 2 193 861 79,4 (3 020) 2 190 841 79,3 2 099 108 79,7 (1 543) 2 097 565 79,6 PROFIT BRUT 568 624 20,6 3 020 571 644 20,7 535 538 20,3 1 543 537 081 20,4 Frais de vente 195 329 7,1 - 195 329 7,1 219 679 8,3 - 219 679 8,3 Frais généraux et administratifs 215 069 7,8 - 215 069 7,8 188 166 7,2 - 188 166 7,2 Frais de recherche et de développement 40 221 1,5 - 40 221 1,5 39 695 1,5 - 39 695 1,5 Perte de valeur sur les créances clients 9 508 0,3 - 9 508 0,3 5 759 0,2 - 5 759 0,2 Frais de restructuration 12 006 0,4 (12 006) - - 29 526 1,1 (29 526) - - Perte de valeur du goodwill 43 125 1,6 (43 125) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 53 366 1,9 58 151 111 517 4,0 52 713 2,0 31 069 83 782 3,2 Frais financiers 47 838 1,7 - 47 838 1,7 50 380 1,9 - 50 380 1,9 BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 5 528 0,2 58 151 63 679 2,3 2 333 0,1 31 069 33 402 1,3 Charge d'impôts sur le résultat 48 931 1,8 1 946 50 877 1,8 12 786 0,5 3 856 16 642 0,7 Taux d'imposition 885,1 % 79,9 % 548,0 % 49,8 % (PERTE) BÉNÉFICE NET(TE) (43 403) (1,6) 56 205 12 802 0,5 (10 453) (0,4) 27 213 16 760 0,6 (PERTE) BÉNÉFICE PAR ACTION De base (1,34) 1,73 0,39 (0,32) 0,84 0,52 Dilué(e) (1,34) 1,72 0,38 (0,32) 0,83 0,51 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 491 656 32 491 656 32 448 448 32 448 448 Dilué - moyenne pondérée 32 491 656 32 871 064 32 448 448 32 807 991



Dorel Sports



Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 265 338 100,0 - 265 338 100,0 233 179 100,0 - 233 179 100,0 Coût des produits vendus 210 052 79,2 (345) 209 707 79,0 177 305 76,0 (281) 177 024 75,9 PROFIT BRUT 55 286 20,8 345 55 631 21,0 55 874 24,0 281 56 155 24,1 Frais de vente 26 628 10,0 - 26 628 10,0 21 976 9,4 - 21 976 9,4 Frais généraux et administratifs 23 104 8,8 - 23 104 8,8 17 545 7,5 - 17 545 7,5 Frais de recherche et de développement 1 928 0,7 - 1 928 0,7 1 298 0,6 - 1 298 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 620 0,2 - 620 0,2 1 765 0,8 - 1 765 0,8 Frais de restructuration 1 124 0,4 (1 124) - - 3 510 1,5 (3 510) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 1 882 0,7 1 469 3 351 1,3 9 780 4,2 3 791 13 571 5,8







Exercices clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 1 044 783 100,0 - 1 044 783 100,0 909 029 100,0 - 909 029 100,0 Coût des produits vendus 814 615 78,0 (345) 814 270 77,9 717 230 78,9 (155) 717 075 78,9 PROFIT BRUT 230 168 22,0 345 230 513 22,1 191 799 21,1 155 191 954 21,1 Frais de vente 86 186 8,2 - 86 186 8,2 86 734 9,5 - 86 734 9,5 Frais généraux et administratifs 75 407 7,2 - 75 407 7,2 63 906 7,1 - 63 906 7,1 Frais de recherche et de développement 6 035 0,6 - 6 035 0,6 5 348 0,6 - 5 348 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 5 163 0,5 - 5 163 0,5 2 198 0,2 - 2 198 0,2 Frais de restructuration 5 114 0,5 (5 114) - - 3 280 0,4 (3 280) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 52 263 5,0 5 459 57 722 5,6 30 333 3,3 3 435 33 768 3,7





Dorel Maison



Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % of Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré revenue restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 234 110 100,0 - 234 110 100,0 211 406 100,0 - 211 406 100,0 Coût des produits vendus 197 057 84,2 127 197 184 84,2 184 950 87,5 - 184 950 87,5 PROFIT BRUT 37 053 15,8 (127) 36 926 15,8 26 456 12,5 - 26 456 12,5 Frais de vente 5 918 2,5 - 5 918 2,5 5 651 2,7 - 5 651 2,7 Frais généraux et administratifs 12 254 5,3 - 12 254 5,3 7 803 3,7 - 7 803 3,7 Frais de recherche et de développement 1 039 0,4 - 1 039 0,4 1 344 0,6 - 1 344 0,6 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients 29 - - 29 - (234) (0,1) - (234) (0,1) PROFIT OPÉRATIONNEL 17 813 7,6 (127) 17 686 7,6 11 892 5,6 - 11 892 5,6







Exercices clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 934 362 100,0 - 934 362 100,0 842 085 100,0 - 842 085 100,0 Coût des produits vendus 800 907 85,7 (2 103) 798 804 85,5 724 060 86,0 - 724 060 86,0 PROFIT BRUT 133 455 14,3 2 103 135 558 14,5 118 025 14,0 - 118 025 14,0 Frais de vente 23 562 2,5 - 23 562 2,5 25 731 3,1 - 25 731 3,1 Frais généraux et administratifs 37 021 4,0 - 37 021 4,0 30 054 3,5 - 30 054 3,5 Frais de recherche et de développement 4 347 0,5 - 4 347 0,5 4 970 0,6 - 4 970 0,6 Perte de valeur sur les créances clients 394 - - 394 - 1 189 0,1 - 1 189 0,1 Frais de restructuration 545 0,1 (545) - - - - - - - PROFIT OPÉRATIONNEL 67 586 7,2 2 648 70 234 7,5 56 081 6,7 - 56 081 6,7





Dorel Produits de puériculture

Quatrièmes trimestres clos les 30 décembre 2020 2019 % des Frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 204 910 100,0 - 204 910 100,0 208 850 100,0 - 208 850 100,0 Coût des produits vendus 144 933 70,7 (486) 144 447 70,5 158 574 75,9 - 158 574 75,9 PROFIT BRUT 59 977 29,3 486 60 463 29,5 50 276 24,1 - 50 276 24,1 Frais de vente 22 895 11,2 - 22 895 11,2 25 847 12,4 - 25 847 12,4 Frais généraux et administratifs 19 582 9,5 - 19 582 9,5 18 179 8,7 - 18 179 8,7 Frais de recherche et de développement 10 667 5,2 - 10 667 5,2 8 232 3,9 - 8 232 3,9 Perte de valeur sur les créances clients 1 747 0,9 - 1 747 0,9 327 0,2 - 327 0,2 Frais de restructuration 3 152 1,6 (3 152) - - 1 836 0,9 (1 836) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) 1 934 0,9 3 638 5 572 2,7 (4 145) (2,0) 1 836 (2 309) (1,1)







Exercices clos les 30 décembre 2020 2019 Perte de valeur du goodwill et % des frais de % des % des Frais de % des Déclaré produits restructuration Ajusté produits Déclaré produits restructuration Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % PRODUITS 783 340 100,0 - 783 340 100,0 883 532 100,0 - 883 532 100,0 Coût des produits vendus 578 339 73,8 (572) 577 767 73,8 657 818 74,5 (1 388) 656 430 74,3 PROFIT BRUT 205 001 26,2 572 205 573 26,2 225 714 25,5 1 388 227 102 25,7 Frais de vente 85 439 10,9 - 85 439 10,9 106 923 12,1 - 106 923 12,1 Frais généraux et administratifs 74 166 9,4 - 74 166 9,4 74 262 8,4 - 74 262 8,4 Frais de recherche et de développement 29 839 3,8 - 29 839 3,8 29 377 3,3 - 29 377 3,3 Perte de valeur sur les créances clients 3 951 0,5 - 3 951 0,5 2 372 0,3 - 2 372 0,3 Frais de restructuration 6 347 0,8 (6 347) - - 26 246 2,9 (26 246) - - Perte de valeur du goodwill 43 125 5,6 (43 125) - - - - - - - (PERTE) PROFIT OPÉRATIONNEL(LE) (37 866) (4,8) 50 044 12 178 1,6 (13 466) (1,5) 27 634 14 168 1,6





