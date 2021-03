Résultats annuels 2020

Résilience, digitalisation et synergies permettent un fort rebond de l’activité et posent des bases solides pour l’avenir

Réaction rapide à la pandémie de COVID-19 en faveur des employés, des clients et de l’ensemble de la communauté

Net rebond séquentiel du chiffre d’affaires entre le premier et le second semestre

Dynamique port ée par les verres, le matériel optique, la vente de détail et l’e-commerce

Investissements soutenus dans l’innovation et les marques pour bien préparer l’avenir

Vif rebond de la marge opérationnelle au second semestre, tant en base publiée 3 qu’ajustée 2

Cash-flow libre4 en hausse, poursuite de l’intégration et des synergies



Charenton-le-Pont, France (12 mars 2021, 7h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 11 mars 2021, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2020. Les comptes ont été audités par les commissaires aux comptes dont le rapport de certification est en cours d’émission.

« Pour bien comprendre de quelle étoffe est fait EssilorLuxottica, il suffit d’observer notre combativité au cours de l'année écoulée, la façon dont nous avons renversé l'adversité pour la transformer en carburant pour 2021. Notre Groupe et nos salariés ont poussé l’adaptation et la fidélité client à des niveaux encore plus élevés au cours du premier semestre. Au second semestre, nous sommes passés à la vitesse supérieure – en mode rebond et réinvestissement – tout en continuant à apporter à nos équipes, partenaires et clients les ressources et l'accompagnement nécessaires à leur retour en force. Ceci est la marque d'un leader qui sait s’appuyer sur ses meilleurs atouts pour tirer vers le haut toutes les parties prenantes. Et ce, grâce à une mission inspirante, un actionnariat salarié élevé, une proximité avec ses clients, une accélération du numérique, une flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et une innovation dans les marques et les produits.

Nos solides résultats démontrent la puissance de notre modèle d’affaires et les bénéfices de notre intégration. Les besoins structurels en bonne vision et en marques de renom, combinés à l'innovation, à l'intégration verticale et à un strict contrôle des coûts, délivrent une forte rentabilité.

EssilorLuxottica est désormais dans une position unique pour écrire le prochain chapitre de l'industrie de l’optique ophtalmique et de la lunetterie, grâce à ses atouts inégalés ainsi que ses positions dans de nouvelles catégories comme la gestion de la myopie et la paire complète, pour générer de la croissance à long terme » ont déclaré Francesco Milleri et Paul du Saillant, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

« Je tiens à remercier la direction actuelle pour les résultats importants obtenus malgré une année très difficile. Au vu de ces résultats, j'ai l'intention de proposer au nouveau Conseil de confirmer Francesco Milleri dans le rôle de Directeur général et Paul du Saillant comme Directeur général délégué », a ajouté Leonardo Del Vecchio, Président d'EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, sa mission est d’aider chacun à mieux voir, mieux être pour profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.

EssilorLuxottica regroupe l’expertise complémentaire de deux pionniers de l’industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d’établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu’en matière d’expérience consommateurs.

Les actifs d’EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d’optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.

En 2020, EssilorLuxottica comptait plus de 140 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros.

L’action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters: ESLX.PA ; Bloomberg: EL:FP.

