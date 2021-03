March 12, 2021 02:00 ET

March 12, 2021 02:00 ET

Clichy, le 11 mars 2021

COMMUNIQUÉ





Profitabilité maintenue en 2020 malgré le contexte sanitaire

ADA s’appuie sur la solidité de son modèle

de mobilité de proximité accessible à tous

Le conseil d’administration de la société ADA, réuni le 10 mars 2021, a arrêté les comptes de l’exercice 2020. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont les rapports sont en cours d’élaboration.



ACTIVITÉ DES ENSEIGNES DU GROUPE ADA (1)





en M€ 2020 2019 Var. % Chiffre d’affaires enseignes 100,3 112,5 -10,8% . Chiffre d’affaires VP 72,7 82,5 -11,9% . Chiffre d’affaires VU 27,6 30,0 -8,0%





Le Groupe réalise en 2020 89,2% de l’activité enregistrée l’année précédente. Dans un contexte de crise sanitaire, cette performance remarquable des enseignes Ada et Point Loc vient confirmer la solidité du modèle du Groupe français, dont l’indépendance et l’autonomie des entrepreneurs-franchisés apportent une résistance et une pérénité uniques.

La grande proximité et la qualité de relation qu’entretient chaque franchisé avec ses clients, au cœur des territoires, a permis de garder les agences ouvertes pendant toute l’année et donc de conserver un excellent taux d’activité malgré deux confinements et les mesures de restriction des déplacements dans un contexte tourmenté. Ainsi, le Groupe s’impose indiscutablement comme un acteur de référence sur les sujets de mobilité du quotidien, dans les grandes villes jusque dans les zones rurales, dans toute la France.



L’enseigne Ada compte 380 points de vente à fin 2020 (contre 399 en 2019), répartis en 293 agences physiques et 87 stations de véhicules en autopartage.

L’enseigne POINT LOC, destinée aux professionnels de l’automobile, poursuit sa croissance avec 830 points de vente ouverts fin 2020 (contre 808 fin 2019).

Au total, avec 1 210 points de vente ouverts sur le territoire français, le Groupe Ada s’engage résolument pour le désenclavement des territoires et l’accès de tous à la mobilité à petits prix.

FAITS MARQUANTS 2020

L’activité digitale d’Ada a continué sa croissance en 2020, avec une augmentation de 20% du nombre de téléchargements annuels de son application mobile, qui vient désormais dépasser le cap des 300 000 téléchargements depuis son lancement en 2018.

Le Groupe a lancé en 2020 une nouvelle activité de vente pour compte de tiers d’outils de location courte-durée. Cette diversification s’inscrit dans la transformation digitale du Groupe, qui peut désormais fournir à des réseaux tiers, en complément de leur activité principale, une solution clé-en-main de location de véhicules. Le premier partenaire d’Ada sur ce segment est Bosch Car Services, qui a commencé à déployer sur le deuxième semestre 2020 la solution d’Ada dans son réseau composé de plus de 600 garages automobiles.

Afin d’alimenter l’activité de ses réseaux et de soutenir ses franchisés, Ada a particulièrement travaillé en 2020 sur l’apport de chiffre d’affaires à ses points de vente. Cette stratégie payante a été extrêmement bénéfique :

Augmentation de plus de 25% de la part moyenne du chiffre d’affaires apporté par le franchiseur à ses agences Ada – apport d’activité qui a certainement été cruciale dans la solidité du réseau pendant l’année

Augmentation de 5% du chiffre d’affaires total effectué en B2B – Ada se positionne désormais en partenaire de confiance pour ses clients Assisteurs en trouvant toujours une solution à leurs besoins.

Afin de s’adapter à la réduction de charge de travail de certains de ses collaborateurs, en particulier pendant les périodes de mesures anti-déplacements les plus strictes, tout en préservant les ressources nécessaires à la poursuite de son développement, le Groupe a pris des mesures de mise en activité partielle en 2020. Ces mesures se sont strictement limitées à la période de mars à juin, à l’exception du personnel en agence (qui a aussi bénéficié de ces mesures à partir de novembre).

Les objectifs initialement prévus pour l’année 2020 (900 points de vente Point Loc et 100 stations libre-service Ada) ont été revus à l’aune du contexte sanitaire qui a impacté l’ensemble de l’économie. Les travaux sur le déploiement du réseau Point Loc ont été maintenus avec des objectifs réduits, qui ont permis d’atteindre 830 points de vente ouverts fin 2020. Le développement des stations en gares et aéroports a été entièrement stoppé, tandis que les efforts ont été concentrés sur les stations en centre-ville. Au 31 décembre 2020, 87 stations 100% libre-service étaient ouvertes.

COMPTES ANNUELS DU GROUPE ADA



Compte de résultat consolidé du groupe ADA – Normes françaises





(en M€) Année

2020 Année

2019 Variation Chiffre d’affaires 87,81 98,77 -11,1% Résultat opérationnel 1,37 4,86 -71,8% Résultat net part du Groupe 1,51 4,31 -65,0%

L’activité Moov’in.Paris, développée en collaboration avec Renault dès 2018, a été reprise en totalité par ce derner courant 2020. L’arrêt de cette activité représente 9 M€ de réduction de chiffre d’affaires pour le Groupe Ada sur l’année.

La structure financière du Groupe reste très solide. Les capitaux propres s’élèvent à 30,8 M€ à fin décembre 2020, contre 29,3 M€ à fin décembre 2019. L’endettement financier est passé de 22,9 M€ au 31 décembre 2019 à 25,7 M€ au 31 décembre 2020. Le groupe ADA a contracté en 2020 des prêts garantis par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 M€, tirés en totalité afin de poursuivre le développement de son réseau et sa transformation digitale.

STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2021



Pour 2021, les objectifs stratégiques sont les suivants :

Développement de l’activité de vente d’outils de location courte-durée pour compte de tiers – objectif de signer avec un nouveau partenaire

Développement d’un nouveau réseau Ada Bikes spécialisé dans la location courte-durée de 2-roues (scooters, motos, vélos), auprès du réseau Ada et d’autres professionnels – objectif de 50 points de vente ouverts à fin 2021

Diversification de l’offre d’accompagnement du Groupe Ada en franchise et en licence de marque afin de s’adapter à la diversité des territoires et aux besoins spécifiques de chacun d’eux.

Poursuite de la transformation digitale du Groupe.

L’atteinte et l’évolution de ces objectifs au cours de l’année seront nécessairement marquées par l’évolution du contexte sanitaire lié à la pandémie, les décisions gouvernementales et le maintien ou l’allègementdes restrictions notamment sur les déplacements.



Annexes

1- Bilan consolidé du groupe ADA (milliers d’euros) – En normes françaises

Actif 31/12/2020 31/12/2019 Écarts d'acquisition nets note 4.1 561 627 Immobilisations incorporelles nettes note 4.2 16 823 14 649 Immobilisations corporelles nettes note 4.3 2 219 2 701 Immobilisations financières note 4.4 536 535 Actif immobilisé 20 139 18 512 Stocks et en-cours nets note 4.5 286 272 Avances et acomptes note 4.5 5 041 7 856 Créances clients nettes note 4.5 46 647 43 870 Autres créances d’exploitation note 4.5 8 233 5 140 Autres débiteurs note 4.5 17 363 17 185 Comptes de régularisation note 4.6 1 301 910 Disponibilités note 4.7 3 812 3 483 Actif circulant 82 683



78 717



Total actif 102 822 97 229 Passif 31/12/2020 31/12/2019 Capital 4 442 4 442 Primes et autres réserves consolidées 24 820 20 513 Résultat de l'exercice 1 508 4 307 Capitaux propres part du Groupe 30 770 29 262 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres totaux note 4.8 30 770 29 262 Provisions pour risques et charges note 4.9 94 94 Emprunts et dettes financières note 4.10 25 669 22 891 Dettes fournisseurs note 4.11 16 262 17 650 Autres dettes note 4.11 24 345 23 776 Comptes de régularisation note 4.6 5 682 3 556 Dettes 71 958



67 873



Total passif 102 822 97 229

2- Variation des capitaux propres consolidés (milliers d’euros) – En normes françaises

Capital Primes et Réserves consolidées non distribuées Capitaux propres

part du Groupe Intérêts non contrôlant Total des capitaux propres Capitaux propres au 01/01/2019 4 442 23 437 27 879 0 27 879 Résultat 2019 4 307 4 307 4 307 Divers -1 -1 -1 Dividendes -2 923 -2 923 -2 923



Capitaux propres au 31/12/2019 4 442 24 820 29 262 0 29 262 Résultat 2020 1 508 1 508 1 508 Divers Dividendes



Capitaux propres au 31/12/2020 4 442 26 328 30 770 0 30 770













(1) Données financières non comptables







Contact Presse : IMAGE SEPT

Charlotte MOURARET – cmouraret@image7.fr – 06 89 87 62 17

Une filiale du Groupe Rousselet







Pièce jointe