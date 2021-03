– Pandemien har satt oss alle på prøve det siste året. Likevel håndterte Hydro et uvanlig 2020 på en stødig måte, kom styrket ut av året og er godt posisjonert for å gjennomføre vår agenda for å bli en lønnsom og mer bærekraftig industrileder, skriver konsernsjef Hilde Merete Aasheim i sitt brev til aksjonærene.

– Jeg er både imponert og takknemlig for hvordan organisasjonen holdt hjulene i gang, leverte på forbedringsambisjonene og posisjonerte Hydro for fremtiden, samtidig som helse og sikkerhet alltid settes først, tilføyer hun.

Aasheim viser til betydelig fremgang for å virkeliggjøre Hydros ambisjon om å løfte lønnsomhet og fremme bærekraft.

– Vi hadde god fremdrift i forbedringsarbeidet i 2020. Vårt utvidede program med mål om 8,5 milliarder kroner i forbedringer frem til 2025 omfatter alle forretningsområder og staber. Jeg er glad for at vi mer enn oppfylte forbedringsmålet og oppnådde 4,2 milliarder kroner i innsparinger i 2020, tilsvarende halvparten av målet for 2025.

– I mars i år nådde vi en annen milepæl med sluttføring av vår strategiske gjennomgang av valsevirksomheten, der konklusjonen ble salg til det USA-baserte private investeringsselskapet KPS Capital Partners. Avtalen markerer et nytt steg i arbeidet for å gjøre Hydro til en lønnsom og mer bærekraftig industrileder – til fordel for våre ansatte, våre kunder og våre aksjonærer, fortsetter Aasheim.

Blant andre milepæler fremhever Aasheim den vellykkede verifiseringen av Karmøy Teknologipilot i 2020, som produserer primæraluminium med 15 prosent lavere spesifikt energiforbruk og betydelig lavere klimagassutslipp sammenlignet med verdensgjennomsnittet. Mange av de samme teknologielementene er implementert i oppgraderingen av aluminiumverket på Husnes i Norge, som nå trapper opp til full kapasitet etter å ha gått for halv maskin siden finanskrisen i 2009.

Hydro opplever også god mottagelse i markedet for lavkarbonaluminium kalt Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL som produseres med minst 75 prosent sluttbrukerskrap.

– Innenfor samfunnsansvar jobber vi målrettet for å utvikle relasjonene i samfunn hvor vi har virksomhet, styrke lokalsamfunnene og våre forretningspartnere gjennom utdanning og styrking av enkeltmennesker der hvor vi har virksomhet. Vi har høye forventninger til vår pionermetode hvor vi legger restmasser fra bauksittutvinning i Paragominas tilbake der vi hentet ut bauksitten, noe som vil eliminere behovet for å bygge nye deponier der, sier Aasheim.

– Evnen til å mobilisere gir oss inspirasjon når vi nå står overfor en annen viktig transformasjon: Det grønne skiftet. I 2020 utformet vi en ny strategisk retning frem mot 2025, i forlengelsen av vår lønnsomhets- og bærekraftagenda. Vi vil følge opp vår strategiske ambisjon ved å utnytte muligheter der vi ser at våre fortrinn passer med globale megatrender slik som bærekraft, elektrifisering og urbanisering.

– Vår strategiske retning er basert på to pilarer: Å styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminium og å utvikle nye vekstmuligheter innenfor områder som resirkulering, fornybar energi og batterier. Det er på dette grunnlaget vi vil skape verdier fremover.

– Som et globalt energi- og aluminiumselskap har Hydro forpliktet seg til å lede an ved å skape mer for mindre. Med en ny strategisk retning legger vi ut på et nytt kapittel i Hydros historie som går ut på å utvikle industrier som betyr noe og skape verdier ved å ta en ledende rolle i det grønne skiftet, og lage produkter og løsninger for den sirkulære lavkarbonøkonomien, sier Aasheim.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering, er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2020». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report – 2020», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

